香港新方向｜從《哪吒2》爆火看香港旅遊業轉型

來稿作者：劉暢



2024年，香港旅遊市場再現亮眼數字，全年訪港旅客人次接近4,500萬，較2023年上升31%。內地市場仍佔主要份額，超過3,400萬人次，東南亞及長途市場亦分別錄得顯著增幅。這些數據無疑顯示出在中央一系列惠港措施及特區政府大力宣傳下，香港旅遊吸引力依舊強勁。然而，在欣喜之餘，我們也必須正視一個嚴峻的現實：旅客，尤其是內地旅客的人均消費正在下降。如何扭轉這一局面，提升旅客在港消費水平，成為未來香港旅遊業面臨的重要課題。

許多人將消費下降歸因於「消費降級」，但近期國產動畫電影《哪吒2》的票房奇跡，或許能為香港旅遊業的轉型帶來新的啟發。旅客並非不願意消費，關鍵在於產品是否能打動他們的心。

優質內容激發消費潛力

2025年春節檔期《哪吒2》上映不到兩週，票房便突破90億元，成為中國影史票房第一的非好萊塢電影。這部電影的成功不僅打破了「中國電影衰落」的論調，觀眾用真金白銀為優質內容買單，證明了中國觀眾從未離開影院，他們只是拒絕平庸之作。

從《哪吒2》的爆火中，我們可以看到一個清晰的趨勢：消費者並非不願意花錢，而是更願意為高質量、有情感共鳴的產品買單。在「特種兵式」旅遊盛行的當下，香港旅遊業不能再僅僅依靠傳統的購物和美食來吸引旅客。要提升旅客的消費意願，必須提供更多具有吸引力、能夠引發情感共鳴的旅遊產品和體驗。旅客的消費意欲並未消失，而是對產品和體驗的要求更高了。

消費習慣變遷：IP經濟的崛起

近年來，內地奢侈品消費有所下降，但二次元產業卻異軍突起，這就是消費習慣變遷的一個明顯的例子。從2016年的189億元規模到2023年的2,219億元，其中IP周邊銷售從53億元攀升至1023億元，年複合成長率高達53%。這說明只要推出符合潮流和創意的產品，再加上強大的宣傳和品牌效應，便能夠極大激發消費市場。同理，香港旅遊業若能充分利用自身獨特的城市魅力和文化底蘊，打造一系列融入IP元素、與本土的動漫、電影、音樂等文化產業合作，推出結合本土特色的旅遊產品和主題活動，就有望重新激活內地高增值消費群體的購買意願。

新思路帶來新機遇

以即將開幕的啟德體育園為例，這一全新的綜合體不僅是一個體育設施，有望成爲城市新地標和文化活動中心。透過與大型體育賽事、演唱會、電影、時尚、藝術等產業的跨界合作，推出聯名展覽、沉浸式體驗以及主題市集等活動，不僅能夠豐富遊客的在港體驗，也能夠為旅遊業創造新的「賣點」。當旅客在香港不僅僅是傳統的購物、餐飲行為，更可通過參與新穎、互動的IP活動，感受到與時俱進的都市文化，從而提升在港消費額度和停留時間。

同时，香港旅遊業轉型也離不開對內在消費行為的研究和市場數據的分析。應積極調查內地遊客的消費心理、行程規劃及產業需求，制定更具針對性的激勵措施。只要能提供足夠具有吸引力的旅遊產品和文化體驗，讓遊客感受到物超所值，便能進一步提升他們的在港消費水平，從而打破客單價下降的趨勢。

總結來説，《哪吒2》的成功告訴我們——內容與體驗永遠是激發消費活力的源泉。香港旅遊業應借鑒這一啟示，從產品和服務創新入手，重新定義旅遊消費的新標杆。既要堅守傳統的優勢，又要勇於突破，開發更多與IP、文創、科技、體育和藝術等相結合的旅遊新模式。只有這樣，香港才能在全球旅遊市場中保持競爭力，並實現可持續的發展。正如《哪吒2》所證明的那樣，優質內容永遠是吸引消費者的核心，而香港旅遊業的未來，也將在創新與品質中迎來新的高峰。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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