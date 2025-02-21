綠惜地球｜想節能，政府能——淺談政府建築物的節能情況

來稿作者：陳永傑



近年氣候變化越來越來嚴重，按香港政府的資料，建築物佔全港用電量約90%，逾60%的碳排放來自建築物耗能相關的電力生產，因此建築物的節能工作是城市舒緩氣候變化的重要舉措。政府倡導節能多年，2022年的《施政報告》主動提出要以2018-19年作基準，在2024-25年度提升政府建築物的「整體能源表現」6%。「節能期」行將屆滿，到底節能情況為何？

近月綠惜地球研究員向各部門索取多棟政府建築物在2013-14年至2023-24年度的用電量和用電開支，發現不少建築物的用電量在2018-19年至2023-24年度期間不減反增，以港島地標政府總部為例，用電量微升2.4%，至於其他建築物的數據，已獲媒體報道，故不在此深入探討，但除了用電量和開支，研究員在調查期間也有些有趣發現，頗值得深思。

首先，研究員和曾發電郵詢問多個政府部門有沒有能源使用相關的指引，個別部門再三回覆稱「沒有資料」，又或者只提供用電開支的粗略數字，外界難以從中了解各部門在節能和環保方面的表現。可是當記者再發電郵跟進時，相關部門卻能清楚說明有何指引和措施，而且回應口徑如出一轍。能源使用資料的公開情況言人人殊，令人感到疑惑。

事實上，環境及生態局和機電工程署早已制訂多項節能措施供各部門參考。每年各部門也會發表年度《環保報告》，詳列部門已採取的環保措施，內容涵蓋節能、節水和減廢等範疇。有些政府建築物則已經完成能源審計，理應已經找到「能源管理機會」，以協助部門節能。我想除非節能措施未有落到細處，否則不大可能「沒有資料」。

相反，有些部門回應提問時開誠佈公，除了公開歷年的用電量和成本，也明確列舉節能措施和指引細節，例如天文台、房屋署、康文署等，可見這些部門或較認真看待能源和相關公帑的運用，做法值得認同。

至於節能措施的執行，在實際分工上是由各部門自行辦理，因為各部門須為自己的環保表現和開支負責，然而《施政報告》早已明確表示，提升政府建築物能源效益的工作由環境及生態局跟進。我們認為節能工作不宜政出多門，環境及生態局和機電工程署應主動督促各部門實行節能措施，協助部門節省能源和開支。

最近政府擬修訂《建築物能源效益條例》，我們深表認同。新例實施後，政府辦公大樓和商業大樓均須披露其「能源管理機會」。我們在這次調查發現有些部門會提供個別大樓的「能源管理機會」，這種做法有利部門實施新例，值得參考。政府不妨趁此機會，先主動公布各大政府建築物的「能源管理機會」和能源審計結果，除了可以起示範作用，也能帶動社會主動熟習新例。

說到了「能源管理機會」，以政府現時的做法來看，很多時把節能的精力和資源投放在硬件的汰換和更新上。然而按機電工程署網站的介紹，「能源管理機會」可分成第一、二和三類，基建多屬第二、三類，實行的回本期可能以年計。相反，實行第一類機會則屬內務措施，幾乎不需要額外資金投入，更加不會干擾建築物的正常運作。我們認為政府宜捨難取易，多把工夫放在第一類機會上。研究員向部門索取能源使用的指引不果，或反映部門「唔熟書」，宜加強執行內務措施，提高人員的節能意識。

政府用電成本連年上升，但不少政府大樓的用電量仍然持平，甚至上升，可見長遠而言，用電成本似乎不足以誘導部門加強節能。須知道能源審核皆由專業人員進行，得出的「能源管理機會」可謂度身訂造，我們認為若非有特殊理由，政府建築物的負責人理應全盤執行，並公開措施執行的進度和果效，彰顯政府在節能（和節流）的擔當。

要鼓勵節能，除了硬梆梆的監督，也可以用比賽形式進行。記性好的朋友或會記得，2006年，政府曾經和立法會舉辦為期一年的節能大賽，比拼究竟誰才是「用電大花筒」。當時戰況激烈，比賽引發社會關注節能，同時為政府和立法會塑造節儉、環保的形象，納稅人的荷包和環境亦能受益，可謂多贏方案。

多年轉眼過去了，到了2023年，機電工程署仍要在能源審計裏提醒部門要把冷氣調到攝氏25.5度，可見提醒節能工作須持續進行，否則只會水過鴨背。政府可考慮再舉辦節能比賽，廣邀工商界、公營機構和政府部門參加，並提醒各界及早完成能源審計，相信是不俗的宣傳。

政府建築物的節能工作，既是緩解氣候危機的關鍵，更是部門以身作則的公關和公共財政考驗。目前儘管政策框架與技術指引俱備，實際上卻仍未完全落到實處。若「節能」僅停留於硬件更換的技術層面，而忽略公開問責和表揚良好案例，「整體能源表現」的提升恐怕只是曇花一現，未能長久。我們希望《建築物能源效益條例》的修訂能引入有效的監管機制，督促建築物負責人實行「能源管理機會」，踏出轉型為低碳社會的關鍵一步。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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