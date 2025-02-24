帶﹒路共享｜理想國度瓦努阿圖的驚與險

來稿作者：容樂怡



「瓦努阿圖，我想住的地方！」這句耳熟能詳的廣告，成為我對瓦努阿圖的第一印象。從香港出發，經斐濟轉機，當我在飛機上俯瞰那片美麗的海洋，心中充滿期待，憧憬著這個堪稱世外桃源的國度。然而，當我從維拉港機場駛出市中心時，眼前卻是連綿不絕的倒塌大樓和佈滿裂紋的建築，與我心中理想的畫面大相徑庭。

瓦努阿圖位於太平洋西南部，處於火山活動頻繁的區域，經常受到地震和風暴的侵襲。去年12月，瓦努阿圖發生了7.3級地震，造成多幢建築物和基礎設施損毀，無數居民的家園遭到摧毀，電力與水源中斷，通訊網絡癱瘓。許多家庭面臨缺乏乾淨飲用水、食物和醫療服務的困境。災後雨季的到來，更是加劇了蚊蟲滋生，讓當地居民面對蟲媒病的風險倍增，亟需備災和防控的援助。

共享基金會主席梁振英及團隊連夜為派發物資做準備。（作者提供）

在前往瓦努阿圖之前，我和團隊已在香港準備好了裝有20種物資的備災物資包，派發予當地的居民。物資包內含應急保溫毯、電筒、急救包、萬用軍刀、水瓶、藥盒等必需品，還有我們的滅蚊燈和蒼蠅紙，共有十多個行李箱。

抵達瓦努阿圖首都維拉港後，我們與當地衛生部進行會議，並前往五個受災社區視察。由於當地主要語言為英文，我們能夠直接溝通，聆聽村長和村民的即時反饋，毋需像其他項目國一樣，需要聘請翻譯員為我們翻譯，讓我直接的感受到他們對物資包和滅蚊物資的感激之情。

由於不同的災害都會引致蟲媒病的爆發，基金會與瓦努阿圖政府簽署了為期兩年的「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，向當地衛生部及其他合作夥伴捐贈登革熱快速檢測包、防蚊網、滅蚊燈、滅蠅紙及宣傳刊物，著手在當地展開防控工作，提升公眾對蟲媒疾病的認識。

去年9月，老撾遭受颱風重創，導致多處出現嚴重水災，我和同事立刻前往當地視察爆發登革熱風險，基金會更為當地完成實驗室的重建。然而這次在瓦努阿圖的經歷更讓我深深體會到天災的可怕。

我到訪瓦努阿圖村落了解當地公共衛生方面的需要。（作者提供）

在2月10日上午，我和團隊正在與一家企業開會商討備災包的採購事宜，突然感到一陣搖晃。未及反應，搖晃愈發劇烈，才驚覺是地震來襲。那十多秒的顛簸讓我瞬間腦海一片空白，不知所措。因為搖晃劇烈，我們無法逃離辦公室，只能躲到牆邊，靜待地震平息。

隨後我們迅速跑到戶外躲避，驚魂未定的我卻看到當地民眾面對這一切顯得從容不迫，似乎未曾發生任何異常。我當刻深深感受到——「這就是他們的日常。」自去年12月的大地震以來，瓦努阿圖在過去兩個月內不斷經歷餘震。雖然今次的地震未有造成更大損壞，但天災無法預測，沒人能預知下次餘震的強度，這也讓我更加堅信提升當地居民備災的重要性。

共享基金會與瓦努阿圖衛生部簽署為期兩年的「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，正式成為第8個項目國。（作者提供）

基金會的團隊逐漸壯大，瓦努阿圖也成為了我們第八個項目國，在未來的幾個月，我和團隊會繼續與當地政府及村民進行溝通，也會為當地項目進行前期的準備。我會繼續在這個公共衞生及人道援助的路上貢獻力量，期望為更多需要幫助的人提供援助。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者容樂怡是共享基金會高級項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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