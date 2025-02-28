田北辰｜真正財政紀律　要檢討「跳point」制度

財政司司長剛發表本年度財政預算案，在這個時勢之下，可以預見這份預算案不會太受歡迎。我認為司長這次做實事，理念及政策方向和實政圓桌很相似，也採納了我們很多意見。要在控制開支、影響民生、兼顧公平之間取得平衡確是不易，要處理多年沒有調整的公共收費，也要下很大決心。



我一直反對政府對大欖隧道的收費安排，因為並不公平。政府在收回成本之後，還多收了幾億元，但另一方面又有九條隧道免費，這些又虧損多少呢？今次預算案提到「用者自付」原則，可能要收回營運成本。過往政府一直沒有勇氣去處理這些不公平的情況，因為必會引起強烈反彈，最容易的做法是多一事不如少一事。現在政府改變態度，長遠來說對管治有利。

兩折優惠影響小 改善執法減開支

對於兩元乘車優惠，我們圓桌一直建議政府調整10元以上兩元優惠變兩折，今次預算案宣佈採納這個方案，那麼對長者影響有多大呢？政府透露75%的受惠者都是乘搭10元以下的路線；我向巴士公司查詢，以樂悠咭乘車而車費高於15元只有幾個%，所以改制對長者的影響非常輕微。

另外這個計劃的預算本來是六十多億，最新修訂至四十多億，原因是全面應用樂悠咭，單是這個措施已可節省兩至三成開支。但現時仍有兩大漏洞，第一是乘客上車時不用展示樂悠咭，我建議政府賦權司機要求乘客展示樂悠咭的相片；二是港鐵站難有足夠人手抽查，我建議加重刑罰增加阻嚇力。如果可改善這兩個執法漏洞，我相信可進一步減低開支。

跳point加薪條件應收緊公務員凍薪

凍薪安排與我們圓桌的立場一致。公務員加薪1%，大概相等29億開支。若今年原計劃加幅與去年加薪3%相若，凍薪可節省接近90億元。而這是有knock on effect (“連帶效應”)，一年凍結將會反映在以後每次薪酬調整當中，變相減輕將來的開支。

政府下一步需要檢討「跳point」制度，跳point加薪條件應收緊，政府表明會研究。過去十年，政府薪酬開支每年平均升幅是6.16%，高於同期香港平均薪金指數升幅3.36%。政府檢討「跳point」，加上縮減一萬個編制職位，我期望可控制薪酬開支和香港整體平均薪金指數變動一致，即大約3%，這就可以做到真正有財政紀律。

發債＋北環線＋公私營合作模式

預算案再次宣稱2034年完成興建北環線主線。以我所知，如果這一兩個星期還不能就融資作決定，北環線難以於2034年落成，迫在眉睫的程度不是以月計，是以日計。

北環線後，同樣重要的還有南港島線西段、及屯門港島沿岸跨海新鐵路。預算案提到考慮公私營合作模式及發債，現在政府債務與GDP比率是9-12%，不能做到公私營合作，所以我支持調整到12-16%。相比起其他國家或地區，香港完全可承擔這個發債規模，我希望政府可以盡快公佈計劃詳情，才可加快上述鐵路項目落實。

停止賣地一年我認為方向正確，但力度不足。為何只停售商業用地，不包括住宅用地呢？現在日日都有報導有單位蝕讓，若住宅用地同樣停售一年，相信樓價就會穩定。香港有一半人是業主，不希望樓價跌，但當然樓價也不能狂起，所以要有個平衡。

應興建一遠吸引遊客的盛事基建

盛事方面我非常失望，政府完全沒有新的基建，只有啟德。迪士尼最新業績大家都看到，破了紀錄，原因是消費模式已改變，大家都看重體驗。零售總額一直下跌，體驗消費是發展重點，啟德和迪士尼做到，但不能止步於此，應該着手籌備長遠、有持續性的旅遊體育基礎建設。我很希望預算案會提及欣澳填海研究，加快決定用途。我建議興建一個長遠吸引遊客的盛事基建，和啟德定位不同，例如賽車場等等。

作者田北辰是立法會議員（新界西北）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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