財政預算案的三個「不是」

港澳辦主任夏寶龍的話，香港官員聽到了。所以財政司司長陳茂波宣讀財政預算案時，一開始就表示要「勇於改革、敢於破局、不斷創新」，結語又重提「勇於改革、擁抱創新」。不過種種跡象顯示，這份預算案卻是「三不」——不是勇於改革，不是敢於破局，不是不斷創新。



為什麼這樣說呢？我們從兩元乘車優惠說起。這個本應為「配菜」的政策，在這次預算案期間卻成為了「主菜」。最終政府將受惠年齡維持在60歲或以上，同時引入每個月240程為上限，以及10元以上車資改為兩折計算，總算是回應了坊間濫用優惠、「長車短搭」的質疑。看似「改革」，然而，原來在2025/26年度根本不能夠為政府省下開支，因為有規定要18個月後才能實施。

不是改革——任由官僚低效

勞工及福利局局長孫玉菡解釋，「要調較市面上約1萬7千部大小不同的八達通機」，而八達通機「散布全港各地」，「在調校過程中，均需時確保每一部八達通機均準確無誤，不可有任何閃失」，而且「需在下班後才能逐部進行，這是需要時間的」。說得頭頭是道，甚至形容這種速度已經是「快」——「上次政府將受惠年齡由65歲降到60歲時，同樣要進行調校，上次用了26個月，今次如想做快點，估計18個月應可以完成」。

聽到這裏，就難怪政府其他政策為什麼都是「年底前」、「爭取在明年」等。香港作為堂堂「國際創新科技中心」，司長還說「必須以科技創新為核心」，侃侃而談人工智能、前沿研究，但另一邊廂卻能接受連交通津貼的發放都如此不智能，仿佛停留在上個世紀。安於這樣的水平，當然不是勇於改革。

再說另一個焦點——公務員凍薪和削弱一萬個職位。正所謂沒有比較就沒有傷害，美國政府大刀闊斧精簡架構，馬斯克領導政府效率部逐個部門審視效率。但香港呢？政府經常開支每年節省百分之二，當中包括公務員編制每年刪減百分之二，但準則是怎樣釐定？立法會議員在財委會問十次，官員十次都是回覆各政策局自行決定。換言之，會不會有一些政策局可以節省更多開支，刪減更多人手？沒有人知道。而且凍薪也不影響增薪點制度，財庫局常秘聲稱要視乎工作表現，不妨拿出數據說明多少人沒有按年增薪。不過正因為只是為了交數而不是改革，所以哪個政策局比較有效率，什麼部門資源運用得較差，官員並不會操心。

不是破局——社會困局和財政困局

不勇於改革的結果，就是出現僵局、陷於困局。司長要求各節省百分之二，教育局於是一下子將2500元中小學及幼稚園生津貼整個取消。這項津貼在過去五個學年共發放104.5億元，而且香港適齡學童正在按年減少，估計未來每年花不到20億元。立法會議員希望官員三思，家長尤其怨聲載道。畢竟政府一方面表示鼓勵生育，另一方面卻減少對家庭的支援，市民現在更怕官員為了政策「一致」，甚至連兩萬元初生津貼都會取消。人口結構的困局，政府打算如何破？

另一個局，是公共財政的困局。面對地價收入「史詩式」下滑，司長陳茂波值得肯定的是他表明政府不再希望過分依賴地價收入，而是以市民負擔得到、住得到和住得好為目標。然而財政收入由什麼來填補？容許賽馬會新開籃球賭博，卻不考慮提高投注額龐大的足球博彩稅率。咪錶加價、牛肉乾加價、飛機離境稅加價等都只是小數目，搔不着癢處。相反，港股日均每多1000億元成交，庫房一年就可以進帳300多億元。作為國際金融中心，政府有沒有定下目標，制定策略，如何用金融業的發展來支持公共財政？

不是創新——消極應對

最後是不斷創新。面對經濟不景、百業蕭條，政府官員一再鼓勵我們靈活變通，要有獅子山精神，因應市場變化來調整營商策略。但面對寫字樓空置率近年處於高水平的時候，預算案卻不是識變、應變、求變，找方法提振市場需求，卻只是消極地從供應量着手，乾脆暫停推售商業用地，甚至考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。市場的信心當然要穩住，但方法是求變創新、做大個餅，抑或暫停賣地、等待果陀，性質謬以千里。

財政預算案縱然有三個「不是」，但有一點司長說得沒錯——「香港人的機靈敏銳和為經濟打拼的不懈努力」。香港人分得到哪些是口號，哪些是實事，然後在不樂觀的日子自求多福。