奇妙的揭發者｜海洋公園需要產業化

香港迪士尼樂園公布2024財政年度業績，樂園年度總入場770萬人次，淨利潤8.38億港元，轉虧為盈。樂園還公布了一系列投資計劃。迪士尼的成功說明疫情過後香港正慢慢回復正常。香港位於亞洲的核心，遊客流量大，2024年全年訪港旅客數字接近4,500萬，較2023年上升31%。迪士尼的成功說明了只要有好的IP（知識產權），有好的經營方式，能夠從專業產業角度去經營，必然會有一番好氣象。



香港迪士尼未來加大發展，計劃發展彼思（Pixar）主題娛樂項目，擴建漫威（Marvel）主題園區。這些發展將令香港迪士尼更具競爭力和吸引力。尤其是東南亞市場，對當地人來說，香港的地理位置比東京上海方便，由新加坡、泰國、印尼、馬來西亞飛到香港，航程為3至5個小時左右，比飛到上海與1至3個多小時。香港發展以東南亞遊客為定位的旅遊模式，在地理上有很大的競爭力，而對東南亞來說，香港是一個先進的城市，隨着東南亞中產階級增加，為他們提供高質量的旅遊體驗，是有很大市場價值的。

香港的另一個主題公園，1977年開幕的海洋公園，也應該推動一些產業化更新。海洋公園可由幾個產業角度去發展。海洋公園的公益與保育部分，例如海洋野生生態的保育工作，應繼續保留，但主體業務應該用企業模式去發展，轉變成一個企業單位。如果要以大熊貓為主題賣點，是否應改名為「熊貓公園」。同時也應該發展IP品牌，可以以香港漫畫如《龍虎門》、《中華英雄》、《老夫子》、《麥兜》的人物為主題，營造IP。香港電影在東南亞有很大的影響力，成龍李小龍是東南亞流行文化裏非常重要的icon，若在海洋公園設立一個以成龍李小龍為題的港式流行文化體驗館，會有很大的吸引力。

以海洋公園今天的格局，熊貓家庭可以是一個核心。是否可以把熊貓動畫引進，成為一個新IP？IP會說故事，迪士尼有很多故事、有不同的傳播產品，不斷推陳出新。海洋公園也具備這種發展可行性，把《麥兜》、《老夫子》、《牛仔漫畫》、《13點》打造成香港流行文化品牌，就是一個方法。

香港迪士尼樂園度假區2月25日公布2024財政年虧轉盈，總入場人次770萬創新高，非本地及內地客中，最主要是東南亞旅客。（倪清江攝)

海洋公園要改革經營模式，不是由政府補貼，而是由政府投資，要有回報期，要有財務預算規劃。公園裏的表演和活動設施也應增加，機械遊樂設備需要引進投資，公園裏的內容也需要更新創新。總的來說，海洋公園要進行體制改革，把銷售營業部門和社會服務部門分開，兩個部分用不同的規管模式和方法去激活。

另外一個方案是把海洋公園分區，將一些分區用迪士尼模式營運，尋找和吸引投資者。把水上樂園和旁邊的酒店結合為水上活動區。可以像新加坡聖淘沙渡假區一樣，投資改建成為海灘或海灣形式的海洋體驗區。

文體旅局要在現行海洋公園的框架上推動改革，之後的長遠發展由發展局配合。首先是處理好目前的虧蝕問題，現時海洋公園和水上樂園每年虧損約2億元，如何把公園的盈利部分增至最大？海洋公園佔地超過91.5萬平方米，有很大的土地空間，怎樣吸引投資？不能夠只用補貼方式，而是要用更靈活的方法，要學習內地文旅項目，尋找內地文旅企業投資海洋公園的不同項目。

海洋公園是香港一個非常重要的IP，把它做好做大是有很大可能性的。香港迪士尼成功轉虧為盈，海洋公園需要學習，讓它成為海洋公園改革的一個參考。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。