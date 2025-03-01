來稿｜福利減少動搖中產信心　應推動自願醫保退稅及肺癌篩查計劃

來稿作者：張景宜



陳茂波公佈了最新的財政預算案，面對近年龐大的財政赤字，政府非不得已要削減開支，從取消2500元學生津貼、調整2元乘車優惠，到提高機場離境稅、研究徵收私家車邊境建設費等措施，都一定程度上讓中產家庭感到多了一點壓力，而在取消學生津貼一事，目前看來引起了一定的反響，筆者覺得可以暫緩執行，留待明年預算案再商議。主要原因是，近年不少中產家庭面對樓價住房開支、稅務負擔增加、通脹壓力等，日子不容易，加上普遍中年人承擔的家庭壓力不少，不論是二千五百至一萬元，都是一個補助。

同時，要讓庫房慢慢收支平衡，其實切入點應該是治本。就如醫療開支，如果少些人染病，少些人得重症，中長期可以為政府和醫管局省下不少成本。政府若能積極鼓勵市民購買自願醫療保險（VHIS），將有助分流公共醫療系統壓力，同時保障市民健康，長遠更可減輕政府醫療開支，這才是可持續發展的方向。

趁著財爺準備向立法會交代和匯報政策時，絕對可以提出增補方案，考慮為全港打工仔推出更吸引的稅務優惠措施，例如提高VHIS的稅務扣減額至更具吸引力水平，讓中產家庭更願意透過醫保保障自身及家人健康，並擴大計劃，讓投保人可以報銷藥物價格。同時，也應該探討並容許市民靈活調動最多三分之一的強積金（MPF）供款額，用於購買符合要求的自願醫療保險，令市民更靈活地管理個人退休及醫療保障。

此外，政府應大力推動針對吸煙人士及曾吸煙但已戒煙人士的低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩查，及早發現及早治療肺癌，長遠而言可大幅降低肺癌治療成本，達到節省醫療開支的效果。現時肺癌是香港頭號癌症殺手，若能及早篩查，很多患者可以成功治癒，避免高昂的後期治療費用，對政府財政及市民健康均十分有利。政府可以為接受LDCT肺癌篩查人士提供稅務優惠，或納入自願醫保範圍，鼓勵高危人士積極參與，並加強相關宣傳教育，提升市民對於肺癌預防及篩查的認知。

中產是社會的中流砥柱，他們承擔最多稅收，福利待遇卻相對較少。在財政困難下，政府的削減措施難免加重他們的負擔，但政府同時應有智慧地推出其他創新措施，例如透過自願醫保退稅、MPF靈活運用及LDCT篩查優惠等，讓他們感受到政府並非一味向中產「開刀」，而是願意以更有策略及創新的方法照顧他們的切實需要。預防勝於治療，若政府能透過稅務優惠鼓勵市民主動採取預防措施，長遠必定能有效控制醫療開支，更能提升市民的生活質素及幸福感。期望政府能夠聆聽民意，以更靈活、更有策略的方式面對財政困局，重奪廣大中產階層的信心。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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