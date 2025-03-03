帶﹒路共享｜一帶一路旅行社

來稿作者：麥巧儀



「Jenny，我的航班落地啦！行李也都全部到齊了！」這是我每天工作最喜歡收到的訊息，看到這我才敢關上航班追蹤的頁面。

在基金會的這一年多，除了擔任基金會的項目部秘書，更像在經營一個人的「一帶一路旅行社」。只要有同事或醫療隊要出發，我的「旅行社」便開始運作。他們的航班信息、住宿、接駁交通、簽證等都是我的工作，以確保每一位出行人士都能安全達到目的地。

基金會的項目點遍布亞非拉及南太平洋8個國家，包括東南亞的老撾、柬埔寨、東帝汶、東非吉布提、西非塞内加爾、毛里塔尼亞、中美洲的洪都拉斯，以及太平洋島國瓦努阿圖。上述的國家航空交通並不發達，從香港出發，唯獨只有柬埔寨有每天直航及老撾一周一班的直航，其他地方均需要轉機，而前往洪都拉斯更要轉機三次，因此他們每一次轉機也是我最緊張的時候，生怕人趕不上飛機或者行李跟不上。或許你們會說「趕不上就坐下一班飛機吧」，然而在一些國家，下一個航班就可能是幾天後了。

團隊的行程密密麻麻，他們不是在飛機上，就是在前往機場的路上。而令我印象最深刻的莫過於赴洪都拉斯那一趟行程。洪都拉斯是位於中美洲的一個國家，由於香港和洪都拉斯沒有直航，同事要帶著大大小小的行李，在荷蘭阿姆斯特丹、墨西哥和巴拿馬轉機共3次才能到達。

由於每次的轉機時間都不多於3小時，在香港的我每一次都會調好鬧鐘起床，以防有同事在中轉時出現任何問題而聯結不上我。當我知道深圳有直飛墨西哥航班的時候，我是挺開心的，因為少一次中轉就是少一分風險，然而理想總是美好的，現實卻是充滿驚喜。

還記得那天香港時間下午6點，準備下班的我突然收到同事致電求救：「Jenny 我趕不上下一個航班。」我馬上聯絡航空公司，請他們安排下一班最快的航班把同事送到洪都拉斯。有驚無險，航空公司順利安排到他們乘坐到下一班的飛機，但最快的航班就是3日後了。

我在老撾項目點安排相展活動。（作者提供）

除了在香港為同事打點好一切，作為項目部秘書的我亦十分慶幸有出差的機會。在去年1月，我和同事帶著好幾個大行李箱到老撾琅勃拉邦，協助舉辦「延‧點光明共享基金會 2024年項目啟動禮」。琅勃拉邦是老撾北部的城市，也是基金會繼老撾首都萬象項目點外的第二個項目點。

在短短的五天中，我親眼目睹了許多病人從接近失明的狀態中，通過手術重見光明，這一份感動是文字表達不出來的。其中一位老婆婆用背著幾件衣服，從遙遠的山區來到琅勃拉邦項目點做白內障手術。手術順利結束，她準備離開之際，她笑著以老撾語向我說一段說話，雖然我無法理解她的內容，但可以感受到她的感激之情。我想，這就是民心相通最好的見證吧！

雖然這個「一帶一路旅行社」有時候會很吃力，但幸得同事互相的扶持，所有的難關總是可以一一跨過。今年，我也轉到另一個身份，在東南亞項目國任職項目專員，繼續貢獻自己的力量，為基金會服務。而這個「一帶一路旅行社」也將會由不同的同事接力「經營」，繼續作各位出行同事的最強後盾。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者麥巧儀是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。