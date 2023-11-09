來稿｜推動創科巨企落戶香港　須先糾正負責機構營運缺失

本屆政府第二份施政報告的重點之一是搶企業，當中「招商引資」一項提到要在2027年或之前吸引至少100間有潛力和具代表性的創科企業到港營運或擴展業務，這個任務由創科局牽頭，執行落實工作勢交由兩大創科公營機構科技園及數碼港負責。兩者各有主責範疇但行事作風迥然，數碼港CEO在黑客入侵事件後預告不會續約，科技園屢爆醜聞但無高層問責，其董事局主席或CEO從來沒有公開回應，對批評亦置若罔聞，CEO更可年年加薪兼穩袋過百萬獎金。筆者認為，當局必須先糾正兩間機構營運管理上的缺失，方能有效完成招攬創科龍頭企業落戶香港的「國家級任務」。



來稿作者：徐毅興



科技園公司及數碼港管理有限公司皆由政府全資擁有，兩者都大約有20年歷史，科技園為科技公司及活動提供一站式的基礎支援服務、管理科學園及創新園等，資源比數碼港多很多；數碼港則主力推動金融科技領域發展，強調科技的普及應用和轉型。近年政府數度撥款數十億甚至100億元予科技園，但其最受人注目的都是備受批評的負面新聞，包括低價批地予利潤豐厚的外資巨企做數據中心、「數據劏房」官司敗訴、拒續約喵坊事件、蘋果大樓欺詐案、放百億元撥款做定期等，但一眾高層位置繼續穩如泰山，CEO黄克強每年享高薪厚祿，查毅超去年獲續任主席，個人誠信和道德操守最近也備受質疑，被揭發其於紅山半島的獨立屋豪宅大肆僭建，難怪在科技園管理上種種違法違規視若無睹。

數碼港方面，除了成立初期被指變質成地產項目之外，其後也算做出一點成績，至少多年來培育了多間獨角獸企業，例如GoGoX、ZA Bank、Klook等，三年前亦獲國家科技部確認為「國家級科技企業孵化器」。

不過，近年沒有太大作為，早前更有內部大量資料被黑客盜取兼外洩，遭批評無做好網絡保安，犯了低級錯誤。最終明年4月約滿的CEO任景信已預告不會續約，客觀上任景信算是為這單事件「問責」，願站出來給公眾一個交代，相對上比科技園的處理手法好。

無論如何，負責招商的機構管理上有缺失，網絡有漏洞引發黑客入侵事件，形象受損之餘，亦會影響外來企業的信心，令企業在考慮進駐香港時有所窒礙。筆者建議，政府應將施政報告提及的「提升管治水平」標準，應用在科技園及數碼港身上，作為改進的動力，亦要求每當有負面事件時盡快站出來解說及交代清楚，始終政府近年投放逾千億元發展創科，兩者佔比重最大，絕對有責任令公眾清楚每年用了大筆公帑的機構出了甚麼事。

事實上，科技園及數碼港需要向政府交代財務情況，其年報亦公開在網上供市民查看。數碼港暫時最新只有2021/22年報，當中年度收入有4.2億元，但由於有1.75億元物業管理支出，年內全面虧損總額為1.2億元。至於科技園，根據其2022/23年報，由於創新園收入接年飆升8.5倍達12.8億元，令全年整體收入創近年新高，達27.58億元（2022年為14.28億元），EBITDA因此按年升9倍達11.62億元。

協助本港創科發展並非以賺錢為最大目標，賺蝕並不是斷定公營機構營運好壞的唯一標準。筆者留意到，科技園今次主要是因為創新園批地及出租物業等收入而賺超過10億元，這反映科技園繼續樂於作為一個大業主，用地產模式經營3個佔地逾200公頃的創新園，並沒有從「數據劏房」官司及蘋果大樓案汲取教訓，而整份年報也沒有提出檢討監管創新園租戶的方案，無講任何加強巡查的補救措施，猶如當無事發生，這明顯不符公眾對發展創科的旗艦單位之期望。

另外，科技園的CEO薪酬年年攀升，以及前年將過百億元資金放銀行做定期，一直為人詬病，最新年報顯示，問題依然。科技園繼續將88億元資金放銀行做定期，五名薪酬最高的非董事僱員薪酬達1864萬元，按年升3.3%；CEO之薪酬為570.4萬元，加6.6%，高過平均數，最令人側目是其「表現掛鈎獎勵」今次突破100萬元關口，達105.6萬元。這些薪酬數字，與本文上述列舉的醜聞劣績，反差極大，高層們是否值得如此豐厚獎勵，相信公眾心中有數。相比之下，數碼港流動資金不多，沒有巨額定期問題，而其酬最高的非董事僱員不超過450萬元（2021/22年）。

對於創科發展，公眾並不容易理解當中的營運細節，最簡單的希望是公營機構善用公帑，做出成績，如吸引到更多內地及海外龍頭科企落戶香港，在此擴展業務兼創造大量職位，帶動經濟復蘇的話，科技園及數碼港人員獲得豐厚待遇，相信大家不會有異議。筆者寄望，兩間機構盡快糾正缺失，同時政府也要做好監管角色，確保公帑用得其所，才能更好融入國家發展大局，做到《十四五規劃綱要》中所講，令香港建設成國際創新科技中心的目標。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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