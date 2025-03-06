來稿｜曾俊華也是肺癌高危者　港府應大力推動肺癌篩查計劃

來稿作者：林芷楓



早已淡出政壇的前財政司司長曾俊華，近日為某保險公司拍攝宣傳片，意外地吸引了不少網民，包括筆者的視線。宣傳片中曾俊華罕有剖白，原來自己是有家人患肺癌的高危一族，其有吸煙習慣的父親，正是48歲壯年之時死於肺癌；曾俊華亦坦言在拍攝影片前，一直未曾接受檢查。影片令人反思，香港究竟還有多少這類高危一族，是未曾接受過任何形式的肺癌篩查？

根據2022年數據，癌症共奪去14717人的性命，佔全港整體死亡人數約四分之一。癌症當中有25.7%都是肺癌個案，可見肺癌已成為香港頭號殺手。吸煙者較沒吸煙人士患癌風險高20倍，但肺癌並非有吸煙習慣者才會患上，美國疾病控制和預防中心（CDC）與美國癌症協會（American Cancer Society）分析了當地2011至2016年逾12.9萬宗肺癌個案，發現女性肺癌病人中約有16%為非吸煙者。影片中腫瘤科權威莫樹錦醫生亦指出，香港有三成肺癌患者都是非吸煙者。

中文大學醫學院腫瘤學系的免費篩查服務的負責人員在影片中透露，篩查計劃由去年開始，針對「50-75歲、非吸煙者、有家族肺癌病史」接受篩查500人當中，約有3%是篩查後高度懷疑確診患有肺癌個案。因人體肺臟，除了氣管肋膜之外，幾乎都沒有神經，所以就算長了肺癌也可以沒有不適感覺，導致肺癌初期沒病徵，難以確診，大多數個案都在晚期才被診斷。肺癌的第一、二期病人尚可用手術切除腫瘤，大減復發率。但第三、四期就只能透過電療及化療、使用昂貴的標靶藥。故若能及早診斷，不但提升患者的存活率，也節省大量金錢開支，避免家庭憂慮。

其實目前肺癌已可透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）進行篩檢，大幅提高早期發現肺癌的機會，降低死亡風險。LDCT篩檢敏感性和準確性均高於傳統的胸部X光檢查，輻射量也只是後者的五分一至七分一，而且能有效檢測到尚未引發症狀的小型腫瘤，讓患者可及時接受治療。可惜當局雖然已推行了大腸癌篩查，卻遲遲未推肺癌篩查。雖然個別私人機構、大學或醫療組織等推行了同類計劃，例如影片提及的中文大學醫學院腫瘤學系免費篩查服務，但畢竟規模有限。

近年政府不斷推控煙措施，已成功使吸煙率逐年下降；但戒煙者的健康狀況亦需要關心；戒煙服務與肺癌預防息息相關，有歐美專家就建議為已戒煙人士進行肺癌篩查，以推前診斷、及早治療，避免太遲發現令肺癌變得致命。若能透過肺癌篩查及早發現，並以手術治理，很大機會能成功根治，避免曾俊華爸爸壯年過身的遺憾。可惜肺癌目前未有如乳癌、大腸癌般納入篩查計劃；港府應為高風險群組（如長期吸煙者）推出類似「大腸癌篩查計劃」的資助式肺癌篩查計劃。待先導計劃成功後，再進一步，針對未曾吸煙，但有家族病史、50-75歲的高危群組推出計劃，定期接受篩查。畢竟做LDCT掃描成本，遠低於治療肺癌的藥物，長遠有助減低香港整體的公共醫療負擔。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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