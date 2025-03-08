奇妙的揭發者｜招牌、路面、市容、公共工程

根據2025-26年財政預算，公共工程的預算開支為1,198億元，較2024-25年度預算開支1,054億元增加13.6%。香港政府每年花千億元在公共工程，興建大型基建運輸系統和房屋，當中亦包括小型工程的預算開支。

香港政府的小型工程主要分為地區小型工程及鄉郊小工程。2023-24年度的基建工程預算開支為850億元，地區小型工程撥款為3.4億，鄉郊小工程撥款為1.6億元，共5億元。小型工程的種類包括興建及改善休憩處、遊樂場、寵物公園、地標、涼亭、避雨亭、行人路上蓋、通道、球場、花槽等工程。每項小型工程的費用上限為3,000萬元。小型工程預算佔基建總預算不足1%。

大型工程和小型工程的比例是否合理？我們在香港街道上看見不少市容問題，很多公共設施殘舊或日久失修，是否需要調整地區小型工程的預算比例？怎樣的比例才是恰當？政府推動無處不旅遊的理念，這些基本的市容問題需要解決和改善。

路牌和路標也有需要處理的問題，香港政府沒有立法規定路牌路標的規格，故此不同大廈的路標和路牌自行設置，有些有、有些無。尤其是舊區基本上沒有管理，因為沒有地區行政；很多路牌都找不到看不見，而找不到門牌路牌有些時候是會引起不便的。

香港目前的核心問題是城市管理和地區行政。上海和新加坡有地區行政，有一個真正的問責架構，香港則沒有問責。大家到中環看看，中環是香港的核心區域，但是中環道路的保養維修只可以用慘不忍睹四個字來形容。路面沒有鋪好，好像日久失修。整條皇后大道凹凹凸凸，完全沒有任何高質管理可言。為什麼能接受這種模式呢？這是中西區地區專員的責任嗎？還是路政署的責任？

如果調查下去，便會發現香港的市政管理和市容管理，基本上是政出多門，沒有一個真正的統籌。地區專員缺乏真正的統籌能力，在他的工作範圍之內只能夠做些道路的小修小補工程。區議會以前設有交通運輸委員會，現在雖存在，但只是一隻無牙老虎。

路政署、運輸署基本上各自為政，欠缺統一的統籌。例如樹木問題是市容一個非常重要的部份，雖然政府設有樹木管理辦事處專責處理，但有些樹是路政署管理、有些是房屋署、漁護署、地政總署管理負責，沒有真正統一的系統去處理。

別的不說，中環、灣仔、金鐘、中西區是香港旅遊重點，也香港最古舊的地區。大館造得美輪美奐，但是當你走出荷李活道或皇后大道，街道路面只是進行沒有系統的小修小補。若果你向區議員投訴，區議員可以處理嗎？其實區議員也在處理這些問題，但是很多時候路政署是推不動的。

路政署、土木工程拓展署和運輸署這些政府部門，缺乏真正監管，也缺乏有系統的指揮和運作。他們可以跟着自己的節奏去工作，而不是回應市民需要和社會需要去做事。現在政府每年投千億興建巨型基建工程，但是地區道路卻沒有做好。其實兩者皆可以做好，也應該做好。

最重要的是確定區長制。大家到上海和新加坡看看，他們的道路是平坦的。尤其是上海，近二十年進步神速。各地區均把自己的基本道路管理好，把道路工程做好。道路工程的要求是地面要平滑，經常有系統性的維修。香港的招標模式能否配合？在香港的地區小型工程管理框架裏，地政總署沒有足夠的員工去處厘。

為什麼香港應實行區長制？因為香港要發展無處不旅遊的理念，必須將權力結構重組和改革。透過大改革才能釋放地區的正面能量，把正面能量轉化為不同模式的產業能量。這才是培養管治人才的最有效方法。從前香港培養管治人才着重於爭取政府支持而不是成為政府。現在愛國者治港，實施新的管治模式，香港需要推行實驗，就是推動區長制，透過區長制改善地區行政。

政府和工程相關的部門，路政署、土木工程拓展署、建築署、渠務署、房屋署、地政總署運輸署等均需要作出重組，以配合香港無何處不旅遊的發展需要。運輸署也有負責在香港道路旁設置路牌，做旅遊指示，但那些設計基本上欠缺美學，字體太小，設計本身沒有考慮用家的實際需要。這些問題運輸署沒有人員需要問責、路政署沒有人員需要問責、地區專員也不需要問責。在人人不需要問責的情況下，有人隨便做，有人做了便算，有人投訴便應付一下。這種習性長久下去，不能解決香港目前相關的問題。

要推動產業、推動無處不旅遊，實施區長制才能真正有效地令香港市容獲得真正的改善。因為在目前這種模式之下，香港雖作為一個國際城市，中環卻出現了很多不符合一級國際城市標準的市容問題。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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