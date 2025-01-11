奇妙的揭發者｜炒冷飯式規劃

用「炒冷飯」來形容北部都會區（北都），完全不過份。由幾家相同的顧問公司和同一類型工程師，以大型交通基建工程主導的格局去規劃，不是由「內容」主導。當中更有一些離奇的地方。數碼港其實做得不太成功，為什麼又要把流浮山變成數碼港二號？



北都目前的問題是沒有實質內容，只有一大堆「炒冷飯式」的口號。提供80公頃用地建「北都大學教育城」，大學城這個概念已經炒了幾年，放進規劃並沒有什麼新意。除非美國史丹福大學落戶香港，興建香港史丹福大學AI樂園，那麼它就有真正的突破。或者是讓大疆創新（DJI）在新界北區興建無人機城，整個新界北區由DJI負責規劃。又或仿效豐田（Toyota）在日本靜岡縣興建智慧城市「Woven City」那樣，讓小米（Xiaomi）設置北區創科生活圈。由科技公司主導地產，而不是地產主導科技。

香港目前的問題是傳統地產模式過分主導。香港地產模式就是高速興建基建之後就起樓，起樓價二萬五千元一呎的豪宅。產業基本上只是配菜，主菜就是地產。這種豪宅式規劃需要適可而止。北區現在最缺乏的是有亮點的規劃。根據綠色經濟觀念，北區應該保留漁塘、研究太陽能源、興建濕地保育公園、發展生態康樂旅遊圈，開發大鵬灣和印洲塘等地的生態旅遊項目。但看看發展局發表的《北部都會區行動綱領》，北都的預想圖又是起樓模式，只有一大堆樓宇而沒有「內容」。

北都需要的是真實內容，真正讓國際公司落戶香港。政府可以和Microsoft商談，或是日本企業、內地科技企業，又或是請科技大佬郭台銘在香港開設科研基地和高科工廠。香港政府有能力去洽談嗎？有勇氣去洽談嗎？

炒冷飯式管治到頭來就只會玩捉蟲遊戲。成功舉報濫用公屋最高可獲3,000元獎金，預料每年獎金開支約390萬元，政府說符合成本效益。三百萬和一千億的赤字，「蚊骴和牛骴」、「贏粒糖輸間廠」的模式，正正是香港炒冷飯式的管治問題。

有些人會走出來說︰「你只會批評，做的又不是你。」這不是批評與做不做的問題，批評就是批評，做就是做。做不做當然都會有人出來批評，但現在的批評是說出一個事實︰「炒冷飯式」的北都規劃並不能改變香港目前的單一地產產業架構，它只是進一步引進舊地產模式。就算由香港和國企或內地地產商一起發展，也有一個核心問題，就是真正產業在哪裏？如何去開拓產業？

流浮山出名海鮮養殖，尤其養蠔事業做得很成功。它應該做成綠色漁農經濟文旅格局，但這需要花時間和心思去研究和規劃，是辛苦錢，不是香港習慣了的快錢模式。不是政府興建高速公路等大型基建之後，馬上出售豪宅，等人購買。

香港和內地一樣面對人口結構老化問題，最搞笑的是政府竟然在這時候想出貼錢模式的「教育經濟」，目的只是吸引學生來租樓，政府用低學費補貼地產租樓市場。什麼事情加上「經濟」兩個字就等於經濟，諸如「盛事經濟」、「體育經濟」和「熊貓經濟」，這種做法也是另外一種炒冷飯。

最大的問題是目前政府有沒有智庫研究實力。內地有發改委、社會科學院、各省各市的大學設有各種研究中心。香港是如何做研究的？有很多問題都是避重就輕，政府面對千億赤字的問題，卻好像對解決方案毫無頭緒。「開源節流」這四個字大家都知道，但怎樣開源？如何節流？

香港目前有科學園、數碼港、生產力促進局，這三個機構的功能有所重疊。真正有創科產業功能的是香港應用科技研究院 https://www.astri.org/tc/ 。為什麼不強化應科院？把它做大，變成一個由香港創科人才主導，能夠真正提高產值的機構。現在資源重疊，政府有力量去重組和重整嗎？若果不進行重組，又如何能夠真的減低赤字？若果只是等運到，以為全中國一簽多行便可以解決香港政府的財政問題，便真的不太了解國情了。目前香港的情況是系統性落後，不是一簽多行就能夠真正解決的。

貿發局目前的運作模式有沒有充份發揮能力？貿發局舉辦香港春季/秋季電子產品展，又能否爭取辦一個亞洲版的消費類電子產品展覽會（Consumer Electronics Show）？我們看見香港國際機場人流很多，2024年機場客運量約5,010萬人次，相比2023年飆升77.1%。機場第三跑道啟用，未來發展如何？航天城（Skycity）的結合零售、餐飲及娛樂設施、辦公大樓及酒店的大型綜合發展項目，如何把它做大？成為具吸引力的文旅資源？

香港政府以為錢花得多就是成功。西九文化區造價花了500多億，但沒有功能效益。社會有得益嗎？香港文化藝術界基本上是沒有得益，得益的只是一小撮和香港完全無關的海外人士和人士。這種說法又有人說你不夠國際化，但是國際化並不等於要花這麼多錢。把本地藝術矮化，本身是不正常的。

香港目前的炒冷飯管治模式，原因是缺乏真正的調研與及智庫。那麼特首政策組在做什麼？政府2021年成立的公務員學院又在做什麼？香港主要的八家大學，除了跟隨政府指示競爭之外，又可以做什麼？

「集思廣益」這四個字很容易講，但能否集中力量去做一件實質的事情？讓市民覺得政府不是在炒冷飯，才是目前特區政府面對的最大一項挑戰。而這項挑戰是一個觀念問題，觀念改變了，做一件事情能令市民感受到。例如政府宣布夜繽紛改革成為小販市集，那麼它便能夠令市民真正感到得益，令香港管治突破過去三十年地產主導的模式。

市集小販的數量看似很少，但是食環署的小販管理隊2024/25年度的預算為25.1億元。25億元並不是一個小數目。如果這25億元用來發展小販，開拓香港更多元化的文旅資源，相信產生的經濟效益更不只是25億元。政府有這個勇氣去做嗎？哪一位局長會真正站出來負責做這件事？

《施政報告》提出成立發展旅遊熱點工作組，發展旅遊熱點需要新意念和新思想，文旅市集是不是旅遊熱點？政務司副司長卓永興是否需要負起這個責任，辦妥這件事情呢？香港目前面對問題的並不是缺乏機會和可能，而是缺乏調研、缺乏領導實質地把事情徹底做好。卓永興在2022年曾率領跨部門的「政府打擊衞生黑點計劃」。如果副司長能堅持用洗太平地的精神，便能開拓更多資源，創造更多真實的機會和可能，旅遊熱點才能真正長期有熱度。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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