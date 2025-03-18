來稿｜人命比任何工程重要　全方位提升工業安全刻不容緩

來稿作者：袁順圍



本港近年發生不少嚴重地盤工業意外，平均每年也有約20名工人死亡，近數月更特別多涉及棚架的意外，至少導致2死13傷，遺屬頓失依靠，令人悲痛之餘，亦反映工地安全情況極不理想。勞工處每每在事發後才進行所謂特別執法行動，發出暫時停工通知書及提出檢控，可是隔一段時間後，悲劇又再重演。人命關天，筆者認為，政府不能只待出事才關注及正視涉事工種的潛在危險，必須用最大力度確保所有工地的工業安全措施有嚴格執行，同時徹底改革建造業行內文化，針對多重分判建立更完善的問責制度，全面實行工人安全表現記分制，提升外勞安全教育，以工地零意外為終極目標。

立法會今年一月通過有關「加強規管建造工程安全」的無約束力議案，促請特區政府改善工程規管制度，明確釐清各個持份者的權責關係，強化安全意識。會上議員張欣宇指出，以每千人致命人數比例來看，建造業工人比消防員更加危險。勞福局局長孫玉菡當時強調，所有持份者都有責任共同努力改變職安健文化，並寄語前線工人不要為了趕工、貪方便而放鬆安全意識，更叫工人看到不妥當的地方要說「老闆我不做了，付錢我都不做了！」這個建議雖然沒有錯，但實在有點離地，亦輕看了問題所在。

筆者認為，在工人開工之前，整個流程環節及每個單位都應為工業安全做足功夫，政府可逐個環節作出針對性措施，以免開工時要工人去抉擇是否冒險工作。首先，必須要有誘因去令承建商重視安全，政府可帶頭把工程合約中「與安全表現掛鈎」的款項提高。現時某些合約訂明，例如每月沒有意外發生、一年內無致命事故等，承建商可獲最高1.7%合約費用，在商言商，如將相關金額提高，這會是最實在的誘因令到從上而下進一步重視工業安全。

其次，建造業界人士已不止一次表示，有工程出現施工期被壓縮情況，亦有承建商為慳錢或搶標而降低工程造價等，這些情況均會增加輕視安全的意外風險，當局必須更切實執行防止標價過低機制（Fee Diving Control Mechanism），杜絕有關情況。另外，對於一些為慳保費而迫工人在無保險情況下開工的小型工程公司東主，必須嚴懲，而不是罰款了事，以增加阻嚇性。

前線工人方面，當局要明白，工人「搵命搏」開工，最終都是為了薪酬。如能設立獎勵制度，例如開工兩個月也沒有意外發生，便可獲得職安健獎金，相信這絕對是一個頗大的「動力」，可令工人開工前諗一諗：「做多步除了保住性命，更變相有人工加，何樂而不為？」

事實上，有部分工人其實並非貪方便不注意安全，而是安全意識不足，特別是一些外勞，可能培訓不足兼沒有太多經驗，即使有安全問題也不知，因而出事。工權會曾指出，現時7.5小時平安咭課程，無法使新入行工人有足夠安全意識。去年9月，勞工處更揭發有導師允許未完成實習的學員考試和頒發平安咭，這些情況相信只是冰山一角，當局實在有必須檢討及改革平安咭制度。

當然，建造業行內陋習一直存在，也是導致意外主因之一。工權會指一些工人為便利自己工作，罔顧他人安全，使用不符合安全規格防墮下裝置等情況，不時出現。這方面的問題，除了靠工人自律外，也要有懲罰機制。建造業議會早前已推出「安全表現記分制度」，如無戴安全帽會被扣3分，扣滿15分會被強制參加「一天安全改進課程」，完成後可勾銷部分分數，並要自行承擔因上課而失去的薪酬。這本屬好事，但因私隱問題，工人分數並非公開資料，被記高分工人可以到其他地盤工作，這些漏洞也必須盡快改善，並將記分制擴展至全港工地，以收最大效果。

政府近年以極多人力物力提倡防騙，以「提子」大肆宣傳，筆者建議，當局以同樣甚至更大力度，宣揚工業安全的重要性，不單止為前線工友或業界人士鞏固安全意識，更要做到全民關注及重視，例如政府可把職安健教育納入中小學校本課程中，以從小建立任何工作也應注重安全的意識。「安全第一」並不只是一個口號，沒有任何工程比人命重要，當全社會都建立起「把安全放在首位」文化，工地零意外才有可能真正實現。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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