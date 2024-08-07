來稿｜矯正建造業的扭曲文化　從工業安全說起

來稿作者：蔡漢平



香港政府去年4月修訂《職業安全及健康條例》，將嚴重違法行為的最高罰款從50萬大幅度上調至1,000萬港元及監禁兩年，此舉能否提高勞資雙方的安全意識？抑或雷聲大雨點小？

修例一年後，立法會秘書處發表研究文件《香港的建造業意外概況》，直接指出修例的效果不彰﹕「去年的平均罰款額仍僅處於每宗個案9,000港元的低水平，令公眾質疑法例修訂的阻嚇作用。」事實上，工業意外並無因為修例而減少，去年全年共8,134宗工業意外，較前年多4.8%，建造業依然是重災區，佔3,097宗，較前年升1.7%，而修例至今一年有多，期間超過20名建造業工人在工業意外中失去寶貴生命。

筆者是建造業的一分子，認為必須正視上述問題，否則，公眾日益質疑建造業的安全標準，及加深對業界唯利是圖罔顧工人安全的負面印象。

業界一方面敦促政府採取更強而有力的措施，堵塞現行監管機制的漏洞，加強執法，與此同時，業界責無旁貸，本身亦須要大刀濶斧糾正業內習非成是的扭曲文化，保障僱員開工安全為優先。

建造業的扭曲文化存在已久，層壓式的不平等合約條款、壓縮工期、貪婪與剝削；另一方面，判頭及地盤僱員大部分是自僱人士，抱着僱傭兵心態，開工─收錢─走人，就算工作成品質素欠佳，下次再來，開工─收錢─走人，這樣，難免對工作環境缺乏歸屬感，遑論溝通和尊重，輕視了自身安全及他人安全，工業意外容易發生。

筆者認為，改革必須從根本做起，從價值觀的層面着手，強調尊重與關懷，以獎代罰。

具體操作而言，公司可以設立推廣安全基金，鼓勵僱員一旦發現工地有任何不安全的情況，例如工友無配戴合規格的安全裝備，馬上透過熱線通知公司，公司旋即指派管工跟進，情況若然屬實，便會獲得超級市場現金券獎勵。致電者不必擔心被指出的工友受罰，工友只要按照管工的指導而矯正，也會獲得超市現金券獎勵，所以此舉絕非「篤背脊」，更多的反而是鼓勵及宣傳工地安全和關愛文化；此現金券其實是代表工友的家人感謝及獎勵他（她）們，因為他（她）們珍惜自己生命，對自己及家人負責，堪稱一條救人救己熱線。

僱主僱員的一致目標應該是保持溝通與互相尊重，訂立和遵守安全標準，培養安全意識，營造安全的工作環境，守望相助的氣氛，像家人互相關懷，「開心來上班，平安回家去」不只是漂亮口號，而是勞資雙方共同擁抱的價值觀，安全與關懷至上。安全的工作環境有助提高公司上下的士氣、效率和生產力，確保可持續經營及改進，以應付不景氣與雲譎波詭的時局。

要改變行業文化並非一朝一夕可達，關懷文化的轉變需要自上而下推動，強調對各級工匠的尊重，前線與管理層之間的信任。通過業界和政府的密切合作，推動行業改革，將重點從削減成本轉向提升品質與安全，香港建造業有望建立尊重生命、重視工藝和創新的文化。

期望業界各方與政府共同努力，攜手推動香港建造業走向更安全、更道德、更可持續的未來。

作者蔡漢平是建築公司主席兼董事總經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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