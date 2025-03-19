狄志遠｜社福界提三大方案　力保基層免受15億撥款削減影響

回望2000年，社福界期待整筆過撥款制度能為機構帶來更大的資源運用空間，提升服務質素。然而，這個制度卻成為政府削減撥款的工具。從2000年至2006年間，透過資源增值計劃及節約措施，社福機構已被削減近10%撥款。如今，政府再次向社福界開刀，提出削減7%撥款，相當於15億元或3,000名社工的薪酬，令業界陷入前所未有的困境。



這樣的削減力度可說是動搖社福服務的根基。面對進一步削減，機構不得不考慮減少人手和服務，這必然打擊前線員工士氣，更嚴重影響服務使用者的權益。勞福局建議機構動用儲備應對，但這只是權宜之計。由於機構儲備上限僅為年度經費的25%，若持續每年削減7%，兩三年內儲備便會耗盡，屆時問題將更加嚴重。

中小型機構的處境尤其艱難。受限於經濟規模小、營運彈性低、儲備不足及籌款能力有限，這些機構幾乎沒有迴旋空間。更何況某些服務如安老院、兒童院等都有嚴格的人手編制要求，根本無法縮減人手。因此，我們堅決反對政府一刀切的削減措施。

經過與二十多個社福機構深入討論，我們提出三大方向的建議：

首先是「拆牆鬆綁」，包括簡化成本分攤措施、精簡服務質素標準巡查程序，以及重新檢視津貼及服務協議。這些改革能讓機構更靈活調配資源，減少不必要的行政負擔。

其次是「資源調動」，建議放寬公積金儲備使用限制、調整服務收費機制，以及促進機構間的資源共享。這些措施有助機構開源節流，提高營運效率。

第三是「額外支援」，包括提供強積金對沖補貼、協助數碼化轉型、支援籌款能力提升等。我們也建議政府善用關愛基金及獎券基金共300億元的結餘，並聯絡賽馬會提供3億元特別撥款，協助中小型機構渡過難關。

社福服務是社會安全網的重要支柱，維護弱勢群體權益更是政府不可推卸的責任。我們要求政府承諾，一旦財政狀況改善，必須立即恢復原有撥款水平。在這關鍵時刻，我們呼籲政府以民生福祉為重，認真考慮業界訴求，與社福界共同尋求可持續的解決方案，確保香港的社會服務體系不會因財政緊縮而崩壞。

唯有政府與業界同心協力，才能在維持財政穩健的同時，確保社會福利不會倒退，讓弱勢社群繼續得到應有的照顧和支援。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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