來稿｜明日大嶼宜斬纜止蝕

來稿作者：歐陽熙



猶記得當年「明日大嶼」概念初推出的時候，有官員形容為「必賺的投資」，認為可以引入私人融資，賣地一年可獲千億收入。言猶在耳，如今時過境遷，面對捉襟見肘的財政儲備、疲軟的土地市場，「明日大嶼」已成為香港難以承受之重。然而，儘管大公、文匯等親中媒體均直指「明日大嶼」已成明日黃花，政府卻始終不肯正式宣布其「壽終正寢」，箇中原因，實在教人費解。

在不少市民心目中，「明日大嶼」已名存實亡。但這個計劃留下的手尾卻不少，當中顧問費用甚為高昂。教人匪夷所思的是，發展局局長甯漢豪卻認為不做「反而會浪費」，甚至以或會被顧問索償、有違約開支為由，讓顧問研究繼續「去馬」。這種姿態，實在令人難以理解。前天文台台長林超英一針見血地指出，只要違約費少於合約原訂總額，就應當機立斷，「斬纜」止蝕。這才是對公帑負責的態度。

在政府財政緊絀之際，每一分錢都彌足珍貴，公共支出理應可減則減。然而，政府一方面高喊「節約」，另一方面卻屢屢浪費公帑，如此明顯的矛盾，難以自圓其說。這些資源若能轉用於其他社會福利開支，例如改善醫療服務、增加教育資源、支援弱勢社群，豈不更有意義？從經濟學的角度來看，當一個項目的成本遠遠超過預期收益時，及時止損才是明智之舉。

整個項目，最終受害的，到頭來仍是無辜的納稅人。這筆帳，不僅僅是那幾億元的顧問費，還包括多年來耗費的社會資源、議會時間等等，這些都是難以量化的損失。更重要的是，這個項目佔用了大量的政府資源和社會關注，阻礙了其他更具潛力的發展項目的推進。

放眼全球，不乏大型填海項目失敗的案例。印尼雅加達的NCICD項目就是一個典型的例子。該項目耗資巨大，但由於環境問題和政策變更等原因，最終以失敗告終。13個未動工的人工島在省政府換屆後被叫停，留下了巨大的經濟和環境損失。

政府應當放下包袱，果斷斬纜，及早終止這項爭議不斷的填海計劃的前期研究，將資源轉向更具可行性和發展前景的其他項目，例如發展創新科技、推動綠色經濟、改善民生福祉等等。這才是明智的公共財政決策，也是對民意的尊重，更是對香港未來發展的負責任態度。只有擺脫過去的束縛，「敢於破局」，香港才能輕裝上陣。面對世界新格局，香港需要更加務實和創新的發展策略，才能在激烈的國際競爭中脫穎而出，締造輝煌。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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