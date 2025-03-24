帶﹒路共享｜萬里之外的交往　中洪建交兩周年的深化合作

來稿作者：雷璇



一年前，首次踏足萬里之外的中美洲國家洪都拉斯。猶記得去年3月出發前，我在網上搜尋的資料，多數指出當地治安問題相對複雜，使我內心少不免有些忐忑。因工作關係要到這個許多香港人既陌生，甚至不清楚其地理位置的國家，我還是充滿激動地出發，前往當地探索新國度。

雖然充滿激情，但團隊也懷著緊張的心情，從香港出發，輾轉經荷蘭和巴拿馬，最終抵達洪都拉斯的首都——特古西加爾巴，全程歷經了40多個小時。那次的任務，主要在當地開展項目的可行性。我們走訪了首都、北部的第二大城市聖佩德羅蘇拉丶西部聖塔芭芭拉和科潘省聖羅莎，以至於南部的聖洛倫索，全程超過一千公里⋯⋯

旅程中最艱苦的一晚發生在科潘省，由於當地多處修路以致交通堵塞。100多公里的路程，我們花了5至6個小時，幾乎是平常時間的兩倍。為了符合預算要求，我們只能租住簡樸的小旅館，同行4位女士（包括總幹事）合住了一間僅有4張床的房間，更不要說客房服務了。當我們安頓好後，已經是晚上10點多了，附近餐廳也早已休息。最終，我們只能向旅館的值班人員買了9隻雞蛋，每人煮了一隻荷包蛋加即食麵，勉強度過了這疲憊的一晚。

經過這次難忘的體驗後，彷彿為我打了一支強心針。再次前往洪都拉斯時，我都能預視會出現的情況，提早做好心理準備和安排。此後，我先後兩次前往當地，促成基金會與衞生部簽署「登革熱防控項目」的備忘錄；以及與衞生部門商議項目執行的事宜；在這期間，我們還與洪都拉斯國立自治大學就展開學生實習合作的意向進行討論。

最近一次重訪當地，是在去年的9、10月份。這次我們與義工團隊抵達當地，以跟進捐贈物資的派發、安裝和使用情況。秉承著基金會希望確保援助項目深入幫助基層的使命，而非單純向受助方捐贈物資，我們那次不僅重訪了過往的醫療機構，還再次走遍了大江南北——包括加勒比海邊的阿特蘭蒂達省、約羅省、南部與尼加拉瓜邊境接壤的喬盧特卡省、艾爾帕拉伊索省，還有中部的奧蘭喬省等，共視察了30多間醫院和社區衞生中心等醫療單位。在交流中，我們發現當地人相當熱情且渴望求知，他們都會主動學習滅蚊燈的安裝方法。我們也欣慰地得知他們能正確使用這些設備，獲得防蚊效果；而他們亦對我們的物資安排表現出極大的信任。

我們在公共衞生援助方面的努力，不僅幫助了不少當地的基層市民，還促進了香港深化國際交往的合作。今年年初，洪都拉斯衞生部派出一行6人的代表團到訪香港和中國內地，代表團團長是當地的全國蟲媒病防控中心的組長，也是我們在物資捐贈和安排中的聯絡人。此外，還有省級衞生廳負責人和疾病監控負責人等，都是我們在早前出訪時認識的。

他們參觀了香港衞生防護中心、醫管局、香港中文大學醫學院、私立和公立醫院，出席了總幹事陳教授的講課；及後，還到北京參觀了中國疾控中心、衛健委、北京大學健康研究院、疫苗工廠和同仁堂中醫保健中心等。

代表團對在香港和北京的見聞印象深刻，希望把學到的知識帶回國內。在北京有個小插曲，就是「大隻佬」吉爾伯托醫生感染甲流高燒引起肺炎需要入院治療的事件。基金會上上下下秉承民心相通的初心，急病人所急，而會說西班牙語的小沙便帶著他到醫院看急診、入住監護病床，直到他穩定才離開醫院。吉爾伯托醫生經過3天及時治療後情況終於穩定下來，可以出院回洪都拉斯。上星期，我和團隊再次來到洪都拉斯，在吉爾伯托醫生在工作的衛生中心與他再次聚，他靦腆開心地說「謝謝你們救了我的命」。

本周三（3月26日）是中國與洪都拉斯建交兩周年，過去一年間，我為能夠搭橋建梁、貢獻綿薄之力感到榮幸。除了參與項目外，我還多次參加了雙方的各種交流活動。這些親身體會加深了了解，使得陌生的地方變得熟悉。或許對當地人來說，也共享著這份感受。這份民心相通的情誼，禮尚往來的接觸，我期望這樣的交往能夠延續長久。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者雷璇是共享基金會東帝汶、洪都拉斯及供應總監。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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