帶﹒路共享｜齋戒月的信仰與希望之旅

來稿作者：唐迪生



遠處的清真寺傳來穆斯林的喚拜聲⋯⋯每天清晨，我都被這異鄉語言的廣播從睡夢中喚醒，這已成為我在非洲工作的日常。不知不覺，我已經加入了共享基金會的非洲項目組超過一年，來回於非洲三個項目國和香港之間。回想一年來與不同內地醫療隊及當地病人相處的點滴，最難忘的一次要算是在「拉瑪丹」月期間，在東非吉布提開展白內障的項目。

「拉瑪丹」月，又叫齋戒月，是穆斯林一年中最重要的月份，也是每位信徒必須履行的宗教義務，以鍛鍊身心意志。大家最常聽到的是，信徒在這段期間的每天日出後至日落前都不能飲食。除此以外，他們在日出後也鮮少外出活動，通常留在家中靜心祈禱，待日落後才恢復正常社交活動。

共享基金會的「消除白內障致盲項目」在非洲的三個項目國——吉布提丶塞內加爾和毛里塔尼亞開展，當地的居民大多以伊斯蘭教為主要信仰。虔誠的穆斯林極度重視齋戒月，即使是一些非緊急手術，也會盡量延後。正因如此，我們在規劃每一期白內障項目的時候，都會盡量避開齋戒月。然而，有時亦無可避免地與之重疊⋯⋯

首次在齋戒月準備項目，我需要到當地一些公司進行跟進。可是，每次在中午時分拜訪，卻屢遭「閉門羹」，被告知他們馬上要下班。原來大部分公司在齋戒月期間只在早上營業，下午則開始休息。經過這些經驗，我學會了如何因時制宜，根據每個地方的情況適當調整工作節奏和安排。

到了項目正式開展，正值齋戒月的尾聲，遇到的挑戰就更具考驗了。項目啟動的消息傳出後，白內障患者的蜂擁而至，令我們有點始料不及。他們當中不乏年事已高的患者，渴望能夠盡快接受治療。然而，在非洲熾熱天氣下，長者們因禁食而消耗了大量體力，令身體狀況不太穩定。這使得醫療隊的醫生和護士必須格外小心，注意病人的身體指標，確保他們的健康狀態許可，才進入流動手術車接受白內障復明手術。

最讓我記憶深刻，是在門診進行術前檢查時發生的一段有趣插曲：檢查時需要先進行淚道沖洗，讓病人吞下從淚點注入的生理鹽水，以確保淚道通暢；但關鍵是穆斯林在齋戒月並不能吞嚥任何水份的！正當我們一籌莫展，突然想到只要不吞飲，也就不算破戒，便建議病人在感受到喉嚨有水份流入時立即吐出。結果，病人們同意了！就這樣，「咔噗— 咔噗—」的吐痰聲在整個走廊迴盪，雖然聽起來不太衛生，但雙方的讓步令手術得以順利進行，這才是最難得的。

除了工作，我們也體驗了當地人民在齋戒月時的生活習俗。在餐廳普遍打烊，直到晚上才開始營業的情況下，我們的三餐有時成為一大難題。幸而得到當地同事的「帶路」，陪伴我們尋找仍在營業的餐廳，甚至邀請我們到他們家中一起下廚、共享「開齋」的美好時刻。

這段經歷提醒我作為一名人道醫療工作者，要時刻牢記「以人為本」這四個字：安全完成每個手術固然重要，但病人的感受同樣不可忽視。我們要尊重和理解當地的生活文化，細心聆聽病人的需求，才能在他們面對疾病不適的情況下，感受到溫暖和對醫者、照顧者的信任，實現最純粹的「共享」和「民心相通」的精神。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者唐迪生是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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