帶﹒路共享｜清水之道——東帝汶的一口潔凈飲用水

來稿作者：沙沛薐



在香港，飲一口潔凈飲用水，絕對是簡單平常事；在東帝汶，這卻是珍貴的資源。對當地人來說，潔淨飲用水的認知，可能是打開水龍頭的自來水、用水壺煮沸水或到超市購買的瓶裝水。用過濾器濾水，卻可能是新奇而未知的事物。

此外，許多當地人對潔淨的飲用水的概念並不熟悉。由於缺乏教育和資源，當地許多家庭仍依賴當地原始的供水系統——山水，來滿足包括洗澡、農業、飲水、洗衣和烹飪等日常需求。這不僅增加他們接觸各種水源污染的風險，也影響他們的健康。

共享基金會在當地開展「登革熱防控項目」期間，也發現改善當地飲用水質的迫切性，所以啟動「直接飲用水項目」，旨在以捐贈的直接飲水機改善當地居民飲用水品質。項目開展至今已近一年，100台水機也已經分發及安裝至全國各地的醫院、醫療設施、教會等，並提供必要的日常維修和保養服務，以確保其長期運行。同時，團隊亦教導當地人如何進行保養，進一步促進公共衞生。

東帝汶的居民中，大多數為天主教徒，因此在教堂安裝飲水機不僅能夠充分利用教堂作為社區中心的角色，還能建立信任和聯繫，確保惠及最需要的人。我們相信通過這種方式，能夠有效促進社區的團結與合作。

除此之外，我們也與東帝汶天主教大學合作，學生們在今年2月14日在東帝汶國立醫院和莫塔爾教堂進行實習，了解「直接飲用水項目」實施情況並進行現場考察，他們又到不同的社區與居民進行面對面的交流。學生的交流不但可以增進他們的實踐能力，也成為了推動改變的力量。我們深信單是提供設備並不足以改變當地人的生活，積極推廣潔淨的直接飲用水教育，才可讓當地居民理解其重要性，更希望能夠為東帝汶的可持續發展創造一種持續的方式。

3月22日是「世界水資源日」，請一同支持基金會將潔淨的直接飲用水帶到東帝汶，讓每個人都能享有安全和清潔的飲用水。未來，我們會繼續在東帝汶及不同項目國繼續推動登革熱防控、青年發展、消除白內障致盲以及直接飲用水的工作，以醫療援助的方式作人文交流。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者沙沛薐是共享基金會項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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