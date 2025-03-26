來稿｜香港推廣船屋旅遊潛力無限

來稿作者：劉銳業、于承忠



隨著環球旅遊業走出疫情陰霾下，獨特的住宿體驗越來越受廣泛旅客歡迎。香港作為國際大都會，擁有得天獨厚的海港資源和悠久的水上人文化，發展船屋旅遊不僅能為旅遊業開闢新方向，更能傳承本地獨特的水上人生活文化遺產。在全球各地水上建築蓬勃發展的趨勢下，香港具備發展高端船屋旅遊的優越條件。

目前香港已有企業在香港仔漁港開創先河，經營豪華船屋住宿服務。這些現代化船屋提供約200平方米的三層生活空間，配備齊全的設施，讓遊客在享受現代化便利設施的同時，亦能體驗獨特的海上生活。這些船屋的位置優越，距離海洋公園僅5分鐘車程，前往中環、銅鑼灣等市區也只需15分鐘，交通極為便利。許多體驗過的遊客都表示，這種嶄新的住宿方式為他們帶來了前所未有的香港體驗。

現有船屋旅遊實踐 潛在發展特色優勢

其實，香港擁有多個極具潛力發展船屋旅遊的地點。香港仔漁港作為傳統漁港，擁有完善的碼頭設施和深厚的漁港文化底蘊。這裡不僅有標誌性的避風塘景觀，還保留了許多富有特色的海鮮餐廳和水上人家，最適合發展中高端船屋旅遊。遊客可以在此體驗傳統與現代交融的獨特魅力。

大澳作為香港著名的水鄉，以其獨特的棚屋建築聞名於世。這裡保存完好的水上棚屋群展現了純樸的漁村風貌，極具發展特色船屋體驗的潛力。結合當地的漁村文化和自然生態資源，可以打造出極具本土特色的生態文化旅遊體驗。西貢海港則以其清澈的海水和優美的自然環境著稱。寬闊的水域和眾多的小島提供了發展度假式船屋的理想環境。這裡可以打造集水上運動、海上觀光和休閒度假為一體的綜合型船屋度假區。

法規要求安全標準 基礎設施配套支持

發展船屋旅遊需要符合嚴格的法律法規要求。首先，營運者必須向香港海事處申請船隻擁有權證明書和運作牌照。船屋的設計和建造必須符合嚴格的安全標準，包括結構穩定性、防火安全、逃生設施等。同時，必須配備完善的廢水處理系統，確保不會污染海洋環境。船屋還需要具備足夠的抗風能力，能夠在惡劣天氣下保持穩定。此外，營運者需要投保足額的公眾責任保險，以保障遊客和員工的安全。

為確保船屋旅遊的順利運營，需要完善的基礎設施和配套服務支持。在基礎設施方面，需要建立穩定可靠的水電供應系統，安裝高速網絡設備保證通訊暢通。專業的碼頭設施和舢舨接駁服務是確保遊客安全上下船的關鍵。在安全管理方面，需要配備24小時保安監控系統、應急救援設備和完善的逃生設施。環保方面則需要建立科學的垃圾分類和處理系統，確保環境衛生。

同時，可以發展配套的娛樂設施，如水上運動器材租賃、漁民文化體驗活動、海上觀光遊覽等，豐富遊客的住宿體驗。餐飲服務可以結合本地特色海鮮美食，為遊客提供獨特的飲食體驗。

國際成功案例借鑒 發展建議前景展望

荷蘭阿姆斯特丹的漂浮屋社區是全球水上建築的典範。當地政府通過完善的法規框架支持水上建築發展，並將其納入城市規劃。著名建築師Koen Olthuis設計的漂浮屋展現了卓越的適應性，能夠隨水位升降而保持穩定，充分體現了與自然和諧共處的理念。丹麥哥本哈根的項目則展示了創新的水上房屋概念。通過改裝貨櫃建造的學生宿舍不僅環保節能，還提供了親民的租金水平，每人月租約4,700港元。這個項目成功地將可持續發展理念與實用性完美結合，為解決都市住房問題提供了新思路。

要推動香港船屋旅遊的健康發展，需要政府、業界和社區的共同努力。政府方面應該制定專門的船屋旅遊發展規劃，提供稅務優惠政策鼓勵投資，並簡化審批程序。同時，應該加強對水域環境的保護和管理，確保發展與環境保護並重。業界則需要注重產品差異化，開發不同檔次的船屋以滿足不同客群需求。在設計上應該融入本地文化元素，打造具有香港特色的船屋體驗。建立專業的管理團隊和服務標準，確保服務質量。同時要重視環保理念，採用節能環保的設施和運營方式。在推廣方面，可以通過打造特色品牌，利用社交媒體進行推廣，與旅行社合作開發特色旅遊產品。舉辦主題活動和文化節慶，吸引遊客關注和參與。同時加強與國際旅遊平台的合作，提升香港船屋旅遊的國際知名度及說好香港故事。

發展船屋旅遊是香港旅遊業創新發展的重要方向。通過政府引導、市場運作和社會參與，香港完全有能力打造出具有國際影響力的特色船屋旅遊產品。這不僅能為香港旅遊業增添新的亮點，更能在保育傳統文化的同時創造可觀的經濟效益，實現文化傳承與創新發展的雙贏局面。隨著相關政策的完善和配套設施的建設，香港的船屋旅遊必將成為展現香港獨特海洋文化的重要名片。

作者劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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