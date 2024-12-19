羅詠詩｜把握節日及盛事契機提早部署　訂長中短期旅遊推廣策略

來稿作者：羅詠詩



政府先在《施政報告》宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，再公布2025上半年香港盛事年表，鼓勵業界部署推出聯乘盛事活動及產品，筆者對此表示支持。本人於8月撰寫〈針對性串連盛事與成立聚焦小組 多招力推港旅遊業〉一文，正正是提議政府召集「聚焦小組」商討旅遊重點，將「盛事串連」以提升本港吸引力，很欣喜政府推動建議落地。在大熊貓熱潮捲席全港，中央恢復「一簽多行」下，加上明年跟粵澳聯合主辦全運會，香港應該把機遇，運用現有資源，吸引自由行短途大灣區旅客來港旅遊，促進餐飲和零售等消費，並逐步就中期以至長期旅遊推廣進行部署。

整合現有資源

設計適合不同消費能力的特色旅遊路線

本港聖誕氣氛濃厚，由餐廳、商場、酒店以至社區都有不同聖誕裝飾及優惠活動。雖然內地無聖誕假期，但市面上的佳節氣氛都會延續至新一年，而除夕元旦正是良好機會，吸引鄰近，尤其是可申請「一簽多行」個人遊簽注的深圳市居民，自由行來港歡度佳節，商界不妨透過內地社交平台及網絡，同時推出延續性優惠或活動吸引客人重臨，並調研目標客群的口味調整營運及銷售策略。

《施政報告》宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，政府目標在半年內制定推進項目及時間表。既然要在地區發掘和建設旅遊熱點，何不循序漸進由整合現有資源及活動入手，例如在農曆新年前後，由新成立的「弘揚中華文化辦公室」協助，找本港提供舞龍舞獅、紮作、港式點心等工作坊的商戶，設計新春特色的半天或一天遊，串連特色節日旅遊路線；亦可挑選試點區域，以「手繪社區地圖」介紹各區特色店舖及餐廳。疫情後內地客消費習慣轉變，設計路線時亦應列出消費預算，方便旅客自選合適消費能力的旅遊路線，既能加強大眾對中華文化的認識和興趣，亦有助留住年輕本地客及境外旅客。

政府公布《文藝創意產業發展藍圖》，期望加強香港文化影響力，鞏固香港「中外文化藝術交流中心」地位，當中完善文藝創意產業生態圈是重點之一。當上述所言的社區旅遊路線逐步成熟後，可向專業化發展，請熟悉文化、傳統技藝等行業專家擔任講解員，以特色旅行體驗吸引高端及願意消費的客戶；同時可邀請本地文創藝術家設計含香港特色的吉祥物作宣傳大使，以生動的方法介紹不同特色旅遊計劃，以多種語言在境外宣傳推廣。例如《花樣年華》式的上環旗袍體驗，一直深受港人及旅客歡迎，不妨設計融合電影場境的特別打卡兼美食半日遊；又或考慮參考內地漢服節或日本祭典，推出「旗袍版」活動，當然亦可串連其他文化活動及盛事，揉合動靜相輔相承內容，提升吸引力。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》將於月底前公布。圖為新任文體旅局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

把握大賽盛事機遇

推課程、二次優惠吸引灣區旅客重臨

政府即將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出遊艇及賽馬旅遊，當中灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海碼頭用地，將成為活動場地新地標。灣仔有維港作為背景，亦有會展中心，我們可以視乎展覽及大型活動性質，將盛事串連，推出建築、科研為主題的深度遊及交流活動，吸引商務客延長留港時間。

明年底粵港澳三地將共同承辦第十五屆全國運動會，將為香港旅遊、零售、餐飲，以至酒店業帶來機會，政府應及早與業界合作推出串連式體驗及打卡活動，在相關地點設計多樣化的旅遊路線。例如在沙灘排球賽舉行時，附近可設立特色市集及周邊遊活動，加強旅遊配套及服務，為迎接旅客作好準備。

而本港舉辦各項全運會賽事期間，可同步推出同款運動的體驗活動。本港師資及認證制度深受認可，可以推出良好師資的周末，甚至短期課程，吸引大灣區市民建立長期來港的習慣，重點在珠海、澳門及深圳推廣。近年文創風氣盛行，本港有劍擊代表奧運奪得世界冠軍，不妨邀請優秀運動員合作，甚至舉辦分享會，設計IP周邊產品，多角度刺激消費及不同客群來港意欲。

《文藝創意產業發展藍圖》中提到，本港要推動非遺保護和傳承工作，並加強與大灣區城市合作。其實不論是一年一度的長洲太平清醮，還是本港圍村輪流的「打醮」，以竹為主軸搭建的臨時戲棚，可以說是全球為數不多仍傳承並運用技術的實例，政府應推動本地代表加強與大灣區其他城市合作，一起就各地的非遺特點，設計大灣區一條線旅遊，促進短途特色旅遊。

文體旅局、旅發局及「發展旅遊熱點工作組」應加強合作，適時收集及了解訪港旅客就不同活動及旅遊基礎配套的意見，盡快完善及作出調整，為旅客帶來更多旅遊選擇，確保來港旅遊體驗，延續香港好客之都的美譽，促進本港的經濟繁榮。

作者羅詠詩是特首政策組社會發展專家組成員、大坑火龍文化館理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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