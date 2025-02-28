我的九龍城｜「以文塑旅、以旅彰文」——推動文化和旅遊融合發展

來稿作者：林德成



習近平總書記強調，文化產業和旅遊產業密不可分，要堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅遊融合發展，讓人們在領略自然之美中感悟文化之美、陶冶心靈之美。

香港特區政府公布的《文藝創意產業發展藍圖》，旨在為香港未來的文化藝術和創意產業發展訂下清晰願景、原則和發展方向，進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。香港需要按實際情況，運用地域特色資源，促進文化和旅遊深度融合發展。

策劃多彩民族風主題

少數民族青年演員來港演出交流

筆者建議，可配合「中華文化節」和「香港藝術節」，以「多彩民族風」為主題，組織內地少數民族青年演員和非遺傳承人來港，向香港市民表演展示少數民族傳統民樂、民歌、舞蹈和非遺藝術。先期可以有一定合作基礎的貴州或內蒙古為試點，重點推介一些品牌標識度高、社交平台傳播較廣的民族和非遺藝術IP，如侗族大歌和蒙古族長調、呼麥、馬頭琴等。

來港演出費用可以以合作、政府資助支持、項目資助、捐助等方式。演出外，還可組織青年演員到本地院校交流和互動，藉以推動中華民族藝術進校園。

策劃組織香港藝術家參與內地文藝演出活動

筆者建議，可與電台媒體、唱片商會及唱片公司合作，將香港流行音樂節活動範圍擴大到大灣區或其地省市，組織推動香港青年藝術家到內地，參加當地文藝演出活動。安排藝術家體驗當地特色文旅項目，為當地旅遊做推廣。相關經費可爭取特區政府支持或內地支持。條件成熟時，可進一步策劃組織內地城市與香港的雙城互動藝術表演活動，並形成長效機制，逐步推廣到更多內地城市。

筆者認為，文化藝術融合旅遊，既可增強互動與交流，更有利於推動本地藝術團體和藝術工作者與內地及海外藝術團體和藝術工作者的協作，互相開闢更多文化輸出的機遇。筆者相信，只要積極推動文化和旅遊融合發展，打造更多具有人文精神的優秀文化產品和旅游產品，讓人們在享受高品質文化和旅遊服務過程中不斷提升幸福感、滿足感，共同推廣文化藝術和創意產業。

作者林德成是九龍城區議員、民建聯執委、民建聯九龍城支部副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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