揚言自得｜全世界期待中美大打一場

中美之間戰火一響，普京在睡夢中也會笑醒。笑醒的還有英法德等歐洲各國和印日韓越菲澳等亞太國家，無一例外。連中國最老友的巴鐵和朝鮮等，都會興奮莫名左手拿啤酒、右手剝花生坐山觀虎鬥。各國都會痛心疾首叫中美雙方冷靜，但心底裡就在狂呼：出導彈飽和攻擊！把他媽的航母群全部炸沉！日本會希望中國賜美國兩枚核彈，讓這個暴虐的後父一嚐廣島和長崎之痛，然後痛心疾首呼籲雙方不要使用核武。



全世界只有中國不想大幹一場。以今天的軍力和綜合國力，中國絕不怕和美國開戰，但絕對不想開戰。美國絕對想打殘中國，但明知打不贏，所以不敢打。中國不怕打但不想打；美國想打但不敢打，所以不會打。如此情況下，結論很清晰：現時中美不會爆發熱戰。隨着東升西降，「中國不怕打、美國不敢打」的程度會不斷擴大，於是將來更加不會打。這項判斷，是分析中美大國博弈的起點。

但中美之間除了熱戰之外，其它一切想像得到和想像不到的衝突，都有機會爆發。這項負面因素衝擊之大、覆蓋範圍之廣、不確定性之高，遠超「中美不熱戰」所提供的確定性和利好性，構成中美關係整體不斷惡化的負面大環境。

2025年3月21日，美國億萬富豪馬斯克和美國防部長皮特赫格塞思在華盛頓特區五角大樓會晤時開懷大笑。（Reuters）

面對負面大環境，特朗普很心急。上周四（3月20日），塑造美國輿論數十年的美國第一大報《紐約時報》引述兩名美國官員稱：「五角大樓定於周五向馬斯克簡報與中國爆發戰爭時美軍的作戰計劃」。

報道一出，貴為美國百年一帝的特朗普，居然當晚就在其社交媒體發文否認：「多麼荒謬？中國甚至不會被提及或討論。」美國國防部長和馬斯克亦分別發文否認。這還不夠，翌日，特朗普和防長在白宮專為此事召開新聞發佈會否認該項報道。特朗普說該項報道「荒唐、可恥。我們不想與中國發生戰爭」。

其實《紐約時報》炮製假新聞是司空見慣的平常事，絕對不配美國以最高規格來辟謠。該報當年鋪天蓋地炮製大量「大殺傷力武器」假新聞，為美國非法入侵伊拉克作全球輿論支撐。其星級記者Judith Miller所發表的大量相關報道，其後被發現全是憑空炮製的假新聞，而她亦被該報炒掉。該報編輯部並於2004年5月26日發表1153字的聲明，承認有關大殺傷力武器的報道「並沒有做到應有的嚴謹」。伊拉克這個文明古國逾50萬平民因美國入侵而喪生，《紐約時報》每字每句都是用他們的鮮血來印刷。世界第一假報發一則假新聞，何須啟動美國頂級辟謠機制？

原因是特朗普「上任100天內訪華」能否成行的中美磋商博弈，正在關鍵階段。倘若美方刻意在這關鍵時刻放出「與中國作戰的計劃」的訊息，那是明顯施壓，特朗普心知中國不但絕不吃這一套，更隨時會拋出一句：「沒有誠意，何必訪華。」這解釋了特朗普為何氣急敗壞連忙兩度澄清。他的澄清是說給中國聽的。他如此反應，洩漏了他何等急切期待百日訪華、亦再一次印證美國「不敢打」的底線。百日限期四月底屆滿，時間逼人。

美國政府消息人士透露，特朗普很希望在上任後的首百日內訪華。（資料圖片）

特朗普百日訪華如果成行，會是全球近代史最重要一次的國事訪問。美國深陷多重困局，極需中國合作；中國亦有太多訴求需要美國高抬貴手。如果成行，反映雙方在重要議題上會達成重大默契。這需要雙方都作出一定妥協，但中國絕不可以示弱。四個月前，敘利亞失陷，俄羅斯和伊朗因為沒有出兵力挺他們這個在中東的最重要盟友，而被視為軟骨頭、冇腰骨，有評論甚至標籤伊朗新政權「親美」。

其實，俄羅斯獨力與美西方在烏克蘭打得落花流水，已展示了普京一代梟雄的魄力；而我們依然一直警惕：普京不要和美國走得太近。伊朗受美國制裁多年，內外交困，但至今依然支援胡塞和真主黨對抗美軍和以色列，絕不容易，伊朗與我們一樣要為人民美好生活而養悔韜光。在此背景下如果因為特朗普對華伸出橄欖枝，我們便和美國「走在一起」，中國今後如何引領各國攜手並肩完成構建人類命運共同體的反霸偉業？故此中國雖然急於和美國修好，但軟不得。

本月初，外交部發言人在記者會連續兩天表示：美方如果執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，「中方將奉陪到底。」這是國家對全世界的重要宣示。特朗普就任才60多天，但已經領教過中國的言出必行，他針對中國的每一打壓，都招徠中國強硬的反制。這是中國讓世界見到的行為標準。

中國曾是美國國債的最大持有國。（Reuters）

美國副總統萬斯近日被問及：美國目前最大的問題是什麼？他沉默了一會才回答：是美債。同樣問題如果問特朗普，他不會如此自露底牌，而是老奸巨猾地遊花園，大談美國要再次偉大。美債是美國最大困局，但在總統選舉的多個月裏雙方居然都絕口不提。美國對上一次解決美債是一筆勾銷金本位。今天美國要解決國債，同樣必定是石破天驚的釜底抽薪，自然亦是特朗普訪華的目的之一，因為沒有中國的合作，美國不能成事。

除了國債、關稅和貿易、中東、烏克蘭戰爭、台灣省等一連串重大議題要求有突破，百日訪華還有其它技術性難題，例如中國對美國國務卿魯比奧的制裁。中國外長王毅月前和魯比奧通電時，便拋下嚴厲的「希望你好自為之。」（美國《新聞周刊》居然把它翻譯為「希望你好好照顧自己」，是令人噴飯的笑話）。特朗普訪華，國務卿當然要隨行，並受貴賓之禮相待。但中國如輕易放行，則有損我們反制行動的國際公信力。美國願意付出什麼妥協來換取中國的放行？

故此，百日訪華絕不容易成事。如果成行，甚至取得習近平主席數月後回訪美國的進展，那就太好了。倘若不成行，大家便要扣緊安全帶。

後話：《紐約時報》有關「對華作戰計劃」的報道被視為造假，是該報自招的「狼來了」報應。該篇報道，我認為可信度高，具參考價值。區區二千餘字的一篇報道，核心內容簡單直接，不涉及不同範疇的深入調查研究，卻竟然由《紐時》五名獨當一面的星級記者聯名發表，極其罕見，其中一名曾三度獲普立茲新聞獎。為何五人聯名？就是突顯五人各自獨立佐證，然後押上各自的專業聲譽。馬斯克原本可以一窺美國對華的作戰計劃，現在被《紐時》攪黃了。這是爆料者真正目的。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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