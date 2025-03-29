奇妙的揭發者｜啟德體育園的GFA困局

想像一下這樣的場景：盛夏時分，氣溫高達35°C，五萬名觀眾從啟德體育園附近的兩個地鐵站湧出，準備前往主場館觀看一場國際足球賽或演唱會。然而，從地鐵站到場館的步行路線上，幾乎沒有任何遮蔭設施，觀眾必須在烈日下暴曬15至20分鐘，或突然面對香港常見的驟雨，狼狽不堪地抵達場館。這樣的體驗，不僅影響觀賽興致，更可能引發中暑、滑倒等公共安全問題。



這並非危言聳聽，而是啟德體育園目前規劃中的一個嚴重缺陷——由於香港建築條例中的「總樓面面積」（Gross Floor Area, GFA）限制，整個園區的遮蔭系統被大幅壓縮，導致觀眾必須在露天環境下長距離步行。問題的核心在於，GFA制度原本是為了防止僭建和濫用土地，但在實際執行中，卻成為阻礙人性化城市設計的絆腳石。在全球暖化加劇、極端天氣頻繁的今天，這樣的規劃顯然不合時宜。

GFA制度的歷史與問題：為何遮蔭設施被犧牲？

1. GFA的初衷與異化

GFA制度在香港已有數十年歷史，主要目的是控制建築物的總建築面積，防止開發商超額建設影響城市密度與公共空間。然而，這一制度在執行過程中逐漸變得僵化，任何有頂蓋的結構（包括遮蔭棚、走廊、天橋等）都會被計入GFA，導致開發商為了最大化可售樓面面積，不得不犧牲公共設施的遮蔭設計。

2. 高地價政策下的扭曲效應

香港的土地政策以高地價聞名，開發商在有限的GFA內必須優先考慮盈利空間，而非公共舒適度。例如，商業綜合體寧願建造更多商鋪或辦公室，也不願增加遮蔭走廊，因為後者無法帶來直接經濟收益。這種「經濟至上」的思維，使得香港的城市設計越來越缺乏人性化考量。

3. 遮蔭設施的「奢侈化」

由於GFA限制，現有的遮蔭設施往往被設計成「裝飾性」而非「功能性」。例如，許多新建築採用玻璃天幕，看似美觀，但實際遮陽效果差，且容易積聚熱量，反而加劇「熱島效應」。相比之下，傳統唐樓的「騎樓底」設計（如中環、深水埗一帶），既能遮陽擋雨，又能容納小商販，卻因不符合現代建築規範而逐漸消失。

啟德體育園的規劃缺陷：為何遮蔭系統如此薄弱？

啟德體育園是香港近年來最重要的公共建設項目之一，耗資數百億港元，目標是成為世界級體育及娛樂場館。然而，目前的規劃存在幾個關鍵問題：

1. 缺乏連貫的遮蔭步行系統

從啟德站和宋皇臺站步行至主場館，距離約800米至1公里，但整條路線幾乎沒有連續的遮蔭設施。觀眾在夏季高溫或暴雨時，將面臨極不舒適的體驗。相比之下，東京奧運場館、新加坡國家體育場等國際案例，均設有風雨連廊或地下通道，確保觀眾無縫接駁公共交通。

2. 未充分利用地下空間

香港地鐵系統發達，但啟德體育園的規劃並未充分考慮地下通道的連接。例如，東京的澀谷站、大阪的梅田站，均透過龐大的地下街網絡分流人流，避免日曬雨淋。啟德體育園若能從地鐵站延伸地下通道至場館，不僅能改善步行體驗，還可結合商業空間（如小店、市集），提升經濟效益。

3. 臨時市集與社區活力的缺失

遮蔭設施不僅關乎舒適度，也能帶動街道經濟。70年代的九龍城曾有一條從樂富（老虎岩）延伸至九龍城的遮蔭走廊，兩旁設有小販攤檔，形成獨特的社區氛圍。啟德體育園若能借鑒這種模式，在步行路線旁設置臨時市集，不僅能提升觀賽體驗，還能促進本土經濟。然而，現行GFA制度使得這類靈活設計難以實現。

國際案例：如何平衡GFA與人性化設計？

全球許多城市在面對類似問題時，已找到創新解決方案，香港可從中借鑒：

1. 新加坡：容積率獎勵政策

新加坡的「空中花園激勵計劃」（Sky Terrace Incentive Scheme）允許開發商在提供公共綠化空間時，獲得額外建築面積。類似政策可應用於香港，鼓勵開發商建設遮蔭走廊、綠化天橋等設施。

2. 日本：風雨連廊與地下街系統

大阪的「虹之町」地下街、東京的「丸之內連廊」均提供全天候步行環境。這些設施不僅改善市民體驗，還帶動商業活動。啟德體育園若仿效這種模式，可大幅提升人流舒適度。

3. 廣州珠江新城：地下通道+商業結合

廣州珠江新城透過地下通道連接主要商場與地鐵站，避免地面高溫影響。香港亦可採用類似策略，在啟德體育園與地鐵站之間建設地下商業走廊。

改革建議：如何突破GFA困局？

要解決啟德體育園的遮蔭問題，香港政府必須從制度層面進行改革：

1. 豁免遮蔭設施的GFA計算

政府應將公共遮蔭設施（如走廊、天橋）排除在GFA限制外，或提供額外面積獎勵，鼓勵開發商建設更人性化的步行環境。

2. 引入「氣候適應性設計」規範

在極端天氣頻繁的背景下，香港應制定新的建築指引，要求大型公共項目（如體育館、交通樞紐）必須提供連續遮蔭系統。

3. 活化地下空間，結合商業與步行網絡

啟德體育園應參考國際案例，加強地下通道建設，並允許小商販進駐，創造更具活力的公共空間。

4. 復興傳統騎樓設計

政府可放寬對「騎樓底」式建築的限制，並提供補助，鼓勵新建築採用更符合本地氣候的遮蔭設計。

香港需要一場「遮蔭大改革」

啟德體育園的遮蔭問題，不僅是一個建築設計缺陷，更是香港城市規劃制度僵化的縮影。在全球暖化加劇的今天，城市必須更注重氣候適應性，而非一味追求經濟效益。

香港政府應把握啟德體育園的契機，改革過時的GFA制度，讓遮蔭設施成為城市設計的核心元素。唯有如此，香港才能真正成為一個宜居、可持續的國際都市，而非一個在烈日與暴雨下讓人寸步難行的「石屎森林」。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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