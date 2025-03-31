地球之友｜以更可持續的方式處理衣物

來稿作者：洪藹誠



3月30日為國際零廢物日，今年主題是「邁向時尚與紡織業的零廢棄」，重點關注減少紡織廢物並推動循環解決方案。衣物作為日常生活中不可或缺的一部分，其生產與處理方式對環境影響深遠。 快速時尚讓衣物更便宜，但線性經濟模式下，潮流快速更迭造成浪費、水污染和碳排放問題。

香港市民丟棄大量衣物。2023年，棄置的紡織品總量超過17萬公噸，但其中只有 14%被回收再利用。事實上，將紡織廢料轉為原材料也不應被視為首選方案。我們的衣物通常是由天然纖維與人造纖維混合製成，並且包含塑膠和金屬成分，這種複雜的材質使布料分類回收變得困難。

過渡至循環經濟是必要的。循環經濟不是在衣物的生命週期結束時將其丟棄，而是涵蓋修補、轉售和回收等各個階段。其關鍵在於從設計上避免浪費和污染，並盡可能延長產品和材料的使用壽命。過渡至循環經濟的最終目標是實現可持續發展。

舉例來說，我們可以將破損的衣物帶到店鋪進行修補，而不是直接丟棄。Fashion Clinic是本港一家此類型的店鋪，提供各種可見的衣物修補服務，或修理拉鍊等損壞部件。市面上還有一些零售商推出了自家的衣物修補和修改服務。

將不再合用的衣物放在二手商店轉售，是一種既可持續又實用的選擇。許多時裝店專門售賣各式各樣的二手衣物、鞋子、配飾和手袋，為舊物注入新生命。此外，一些商店還專門出售優質的二手嬰兒服裝和童裝，以迎合注重節儉美德的父母需求。大家也可透過各種網上平台轉售物品。

另一邊廂，香港地球之友在屋苑、醫院及其他公共場所擺放超過200個舊衣回收箱，收集完好的衣物，並將其捐贈給社會上的弱勢社群。事實上，並非所有衣物都適合分配和捐贈，但它們仍可被再利用，製作成其他產品。例如，舊制服可以回收製作成塑膠杯，舊雨衣也能搖身一變成為旅行袋。

政府的直接介入和參與亦是一個可行的解決方案。現時，歐盟成員國對生產、進口或經銷紡織品的廠商實施了生產者責任制。在此框架下，生產者必須對紡織品的整個生命週期負責，並承擔紡織品的收集、分類和回收費用。這不僅鼓勵生產商減少廢物產生並提高產品的循環性，還有助於促進當地回收行業的發展。此外，香港應配合中國內地的循環經濟政策，重新連接渠道促進回收，透過優勢互補加強推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同建設「無廢灣區」。

要有效減少紡織廢料，改變消費觀念至關重要。在做出任何購買決定之前，我們應該仔細考慮，避免衝動購物。選擇品質較佳的衣物也是一個好方法，因為它們更耐穿，能夠使用更長時間。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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