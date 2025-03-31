我的九龍城｜啟德體育園：重塑香港體育經濟版圖的國際化樞紐

來稿作者：左滙雄



啟德體育園作為香港歷史上規模最龐大的多用途體育場館，無論在技術、設計還是用途上均集大成。於3月1日正式開幕的啟德體育園，吸引了眾多國家及本地運動健將如樊振東、林丹及江旻憓等的出席。這座佔地28公頃的超級體育綜合館符合國際頂級賽事標準，將為九龍城區及整個粵港澳大灣區帶來新的經濟輻射效應，並對國家戰略價值產生積極影響。

經濟效益的多元輻射效應

根據新一份財政預算案，當局計劃吸引更多企業和機構落戶香港，舉辦更多大型活動。預算案中亦提及紅磡臨海及前碼頭將設計為具遊艇會的海濱新地標，預期吸引更多旅客和外商來到九龍城區，帶動產業聯動效應。啟德體育園作為「打卡」地標，將成為餐飲及文旅活動的聚集地，實現「無處不旅遊」的目標。

政府已將本月定為「盛匯超級三月」，在啟德體育園舉辦了一系列演唱會和文化藝術展覽。根據資料，香港在2023年至2024年間預計將舉辦約350場大型演唱會，旅客人數將達150萬，帶來約37億元的消費額。啟德體育園擁有50,000個座位的主場館、10,000個座位的體藝館以及5,000個座位的青年運動場，預計能創造約12億港元的直接經濟收益，並形成持續的賽事經濟流量。根據新加坡體育城的運營經驗，結合香港的國際化商業環境，場館商業空間的出租率有望維持在85%以上，成為穩定的租金收益來源。

在人才及就業市場方面，項目運營階段預計將創造約2,000個全職崗位，尤其是在體育管理、賽事營銷及場館運維等專業領域，將直接推動本地體育人才結構的升級。

國際化戰略的支點價值

啟德體育園的硬件規格達到國際頂尖水平，主場館配備開合式天幕與可變換座椅系統，能無縫轉換不同賽事模式。這種靈活性使香港具備申辦亞運會、東亞運等大型綜合賽事的基礎條件。為了更好地融入大灣區戰略發展，筆者建議應儘快引入智慧票務系統與跨境套票方案，加速不同點之間的互通，串聯「大灣區1小時生活圈」的體育旅遊資源。

挑戰與發展路徑

筆者期望啟德體育園能與其他地區加強協同發展，將不同旅客分流至油尖旺、九龍東等商圈，開發體育及文旅主題旅遊線路，實現客流共享與商業價值鏈的延伸。

香港即將迎來2025全運會的機遇，啟德體育園作為劍擊、手球及七人欖球的主場館，相關部門及主辦方需謹慎處理人次分流、緊急應變及外商接待等問題。不可否認的是，啟德體育園的戰略價值已超越傳統體育設施的範疇，其成功運營將重塑香港在國際體育經濟版圖中的地位。透過精細化運營與區域協同，這個超級體育綜合館有望成為驅動城市經濟轉型的強勁引擎，並為香港提升國際能見度開辟新維度。

作者左滙雄是九龍城區議員、經民聯九龍中支部主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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