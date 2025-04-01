來稿｜新加坡選區大變動　大選考驗黃循財

來稿作者：陳文坪



今年是新加坡的大選年，下一屆國會選舉最遲須在來臨的11月舉行。然而，隨著全國選區檢討委員會報告3月12日的出爐，不但引發獅城反對黨人士的「強烈反應」，連執政黨議員也「背受」壓力，民間也在熱議選區劃分對各政黨的影響，是因為這次選區檢討是過去20年來變動最大的一次。

選區劃分報告公佈後，意味著大選就在倒數中。依據過去的經驗，大選將在未來二至四個月裡舉行。換句話說，全國大選在上半年舉行的機率是超過50%的。

這次選區劃分檢討，不但執政黨的選區重新調整，連反對黨工人黨負責的選區也被「割分」，這是過去所沒有的。這也難怪，反對黨對這次的選區檢討「耿耿於懷」。如工人黨負責的阿裕尼集選區一小部分被分割出去，減少了3000多個選民人數。

還有，過去多年來一些反對黨活動、參與競選的選區，在這次檢討中也被重新調整。新的選區劃分，讓反對黨有點措手不及的感覺。如上一屆競爭最激烈的選區，西海岸集選區，由執政黨行動黨與反對黨前進黨對壘，最終行動黨候選人以51.68%對48.32%險勝。前進黨候選人雖然落選，但因在全國大選中，是落選的反對黨候選人得票率最高的，因此，前進黨2位候選人成為非選區議員而進入國會。

西海岸集選區在這次的選區檢討中被重新劃分，部分選區併入丹戎巴葛/拉丁馬士區，而西海岸與裕廊西合組新的集選區，並吸納原本屬於裕廊集選區的達曼裕廊分區，組成「西海岸—裕廊西」新的集選區。

正是如此，過去多年一直在西海岸集選區活動的前進黨，對該選區被重新劃分「反應激烈」，因現在多了一個新的分區達曼裕廊，少了過去的杜佛、直落布蘭雅、港灣、聖淘沙區域的居民（約佔20%）。反對黨在資源有限的情況下，對選區劃分不滿是可以理解的。

不過，從地理的角度來看這次選區劃分，筆者認為這次的調整比過去合理多了，理順了先前的「東拼西湊」。意即選區檢討是按地理位置的地域性而劃分，並按選區的選民人數作調整。如達曼裕廊分區是隔在西海岸與裕廊西之間，早前屬於裕廊集選區，讓西海岸集選區中間部分變成「空出一大片」地域。這次把達曼裕廊吸納，讓西海岸—裕廊西終於連成一片。可以說是相對的合理。

執政黨多個選區也出現大變動，負責該區的議員也「背受」壓力。如原是單選區的裕華區、武吉巴督區與裕廊集選區合組成「裕廊東—武吉巴督」集選區；麥波申單選區併入馬林百列集選區，並組成「馬林百列—布萊德嶺」新的集選區。其實，執政黨的選區也出現大變動。

平心而論，新的選區調整，無論對執政黨或反對黨，都沒有絕對的好處與壞處。候選人同樣須要在短時間內去接觸新的選民（區），爭取選民最大的支持。隨著選民人數的增加，新國來臨大選，多了一個集選區，而國會議席也從目前93席增加到97席。5人集選區有10個、4人集選區有8個、1人單選區有15個。

新國的集選區制度規定一組候選人裡（一般4人或5人）必須至少有一位少數族群代表，這是民主國家中獨特的一種選舉制度。它確保國會裡有少數族群的代表進入國會，為少數族群發聲。

今年的選舉，是黃循財接任總理後首次領軍大選。能否取得新一代選民的有力支持，以帶領人民邁向另一個新階段，關係到人民行動黨的政策走向。今年適逢新加坡建國60周年，是另一個一甲子的開年，接下來的大選成績將是一個「指標性」的因素。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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