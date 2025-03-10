筆凱．傑語｜以人為本的技能提升：新加坡的啟示

來稿作者：郭凱傑



在全球技術飛速變遷、產業轉型加速的時代，勞動力的技能提升正成為各國關注的焦點。香港作為一個國際化都市，在新質生產力發展的背景下，人才發展與技能提升更是不可或缺。如何有效地推動技能提升，並將其與國家發展目標相結合，是一個值得深思的問題。

說起技能提升，必然會提到新加坡。筆者近日到訪新加坡，參觀了多個推動終身學習的院校，親身感受獅城如何在全球形勢加速變遷中為其青年及整體勞動力做好準備。新加坡精深技能發展局（SkillsFuture Singapore, SSG）是新加坡教育部下屬的法定機構，致力於推動終身學習的文化，協助勞動力升級轉型；SSG統整不同院校，將未來所需技能系統性融入課程，為香港提供了許多啟示。

以研究引領技能提升

SSG透過自身研究成果引領整個社會的技能走向。例如，《2025未來經濟技能需求》報告梳理出了數字經濟、綠色經濟及護理經濟三個高增長領域，以及應付此三項趨勢的技能需求。其中，數字及綠色經濟已為全球趨勢，護理則自然與人口老化相關。不僅如此，SSG還透過新加坡國家研究基金會（National Research Foundation, NRF）獲取研究經費並進行委托項目，研究如微學習對學習效能的影響這類議題。

這些研究成果不僅停留於理論層面，而會直接影響資源調配。例如，院校必須針對數字、綠色與護理三大領域設計課程，才有望獲得政府撥款支持。這種方式確保了市場上課程的供應與國家發展目標緊密結合。此外，政府部門也會根據自身觀察到的需求積極與SSG乃至院校聯繫，參與到技能培訓的討論當中。

香港政府近年來也推出了多項產業藍圖，包括創新科技發展藍圖、文藝創意產業發展藍圖、旅遊業發展藍圖2.0等；這些藍圖全都有隱含的技能及人才需求。技能提升並非單個政策局的職責，而需要全政府的配合；在此方面，香港理應有所借鑒。

以科技及數據提升課程靈活性

在技術飛速發展的時代，新加坡也積極運用科技來革新技能培訓模式。例如，工藝教育學院（Institute of Technical Education）等院校就開始將人工智慧和大型語言模型廣泛在課程設計中進行應用。舉一個簡單例子：透過使用AI分析招聘廣告，院校就能更快地捕捉熱門技能，開發出符合市場需求的課程。

此外，新加坡也大力推行靈活的學習模式，例如推出在手機即可完成的微學習課程。這種課程不僅利用碎片化時間提升效率，也讓職場人士能隨時隨地兼顧學習。同時，許多學院支持「堆疊式學習」概念，學習者可將其學習成果（如微型學分或線上課程）累積並轉化為專業文憑或認證。

相比之下，香港雖然也有網上或混合學習課程，但堆疊成專業認證的舉措尚未普及，資歷架構提供的支持也並未足夠完善。這種差距反映出我們在技能培訓的靈活性與系統性上，仍有很大的提升空間。

以資金補貼帶動社會風氣

新加坡的終身學習風氣離不開政府的大力支持。政府積極為不同求職階段的人士提供資金支持，如最新的精深技能提升計劃（SkillsFuture Level-Up Programme）就是針對40歲以上的人士而設：除了為每個人增加4000新加坡元的培訓資金以外，更針對中途離職進修的人士提供高達50%的薪金補貼，每月可高達3000元。

上述政策都反映了政府對技能提升的重視及承擔。不論是企業因應新技能需求希望員工離職培訓，還是僱員希望藉此轉行或升職，政策上都提供了全面的支持，為社會營造了一個積極學習的氛圍。

撰文之時正值全國兩會，「以人為本」成為了其中一個熱點詞。實際上，透過政策將技能提升與國家發展目標緊密結合，讓每一個人都能參與到這場學習變革，正是以人爲本的其中一個解讀方式。當此之際，香港也理應不落人後，為青年乃至整個社會的勞動力打造一個以人為本的未來。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府咨詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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