來稿｜無人機法規擬接軌國際　eVTOL合格證與修例助力低空經濟

來稿作者：張霆邦



日前（3月26日）中國香港低空經濟協會（下稱「協會」）有幸聯同香港業界跟香港特區政府的運輸及物流局及民航處就有關修訂《小型無人機令》（第448G章）及航空法例第448C章，即《1995年飛航（香港）令》第448C章，是範無人機等新型飛行器運營而制定的專項法規作業界諮詢座談會。會上局方提出擬將無人機總負重量上限提升至國際接軌的舉措。協會高度支持是次的修訂。此修訂不僅契合全球無人機技術發展潮流，更有望為香港低空經濟產業帶來革命性變革。協會結合歐盟航空安全域（EASA）及中國民航總局（CAAC）相關法規，分析此次修訂的國際對標意義及行業影響。

修訂背景：回應行業訴求，推動技術創新

特區政府此次修訂旨在回應市場對高載重無人機的迫切需求，加速低空經濟生態系統建設。 根據運輸及物流局局長陳美寶表示，政府將在確保安全的前提下，分階段推進監管沙箱試點專案，允許特定無人機在超視距條件下運行，並逐步放寬重量限制。 此舉不僅有助於驗證高載重無人機的技術可靠性，更為未來制定大型無人機專用法規積累經驗，奠定香港在低空載人飛行等領域的國際領先地位。

國際對標：EASA與CAAC法規的借鑒與協同

1、歐盟航空安全域（EASA）標準

EASA對無人機分類靈活，150公斤以下歸為中型無人機，允許在特定條件下操作。 其「開放類別+等級標記」模式，平衡了安全與效率，為香港簡化授權流程、細化操作場景提供了借鑒思路。 例如，帶有C2標記的無人機（≤4公斤）可在距人員5米外作業，而香港修訂後的法規將覆蓋更重型無人機，拓寬應用場景。

2、中國民航總局（CAAC）新規

CAAC《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將無人機分為五類，其中中型無人機最大起飛重量不超過150公斤，需由持證人員操作。 此分類與香港擬修訂的150公斤上限直接對標，有助於大灣區內外法規協同，促進跨境無人機物流、應急服務等應用場景落地。

法規接軌：香港特區政府與國際標準融合

香港特區政府在修訂無人機法規的過程中，充分借鑒了EASA和CAAC的成熟經驗，確保法規與國際標準接軌。 此次擬將無人機總負重量上限提升至國際相關法規，正是與國際中型無人機分類標準對齊的重要舉措。此外，政府還在探索建立「無人機適航互認」機制，推動跨境飛行走廊建設，進一步促進大灣區內外無人機法規的協同與融合。

政策東風助力低空經濟騰飛

隨著全球首張eVTOL無人駕駛載人航空器運營合格證的頒發，以及香港航空法例第448C章的修訂，香港低空經濟正迎來前所未有的發展機遇。3月28日，中國民航總局向內地一智能航空企業頒發全球首張eVTOL無人駕駛載人航空器運營合格證，標誌著低空載人飛行技術正式進入商業化運營階段。頒發的航空器成為全球首個「四證齊全」（型號合格證TC、標準適航證AC、生產許可證PC、運營合格證OC）的載人eVTOL，為低空經濟樹立了技術標杆。

1、技術商業化突破

eVTOL運營合格證的頒發，驗證了低空載人飛行技術的安全性與可靠性。香港可借此機會，引入內地先進的eVTOL技術，結合本地監管沙盒機制，推動適航標准互認，加速技術商業化進程。未來，eVTOL將廣泛應用於空中旅遊、城市空中交通等領域，為香港低空經濟注入新動力。

2、空中旅遊與大灣區低空出行

香港作為國際航空樞紐，可充分利用大灣區產業優勢，與廣州、深圳等地合作，構建低空經濟生態圈。例如，深港「15分鐘無人機物流圈」的試點，已展示了跨境低空物流的潛力。通過規則銜接、資源共用，香港將在大灣區低空經濟協同發展中發揮關鍵作用。此外，大灣區低空特快專線的開通，為旅客提供了更舒適快捷的空中出行體驗，促進了大灣區低空旅遊的發展。

3、監管創新與安全保障

香港修訂航空法例，旨在平衡安全與創新。通過監管沙盒試驗，評估新技術、新場景的安全風險，建立即時監控系統，確保低空飛行的安全。這將為低空經濟發展提供堅實的安全保障。

行業影響：低空經濟迎來增長新引擎

1、物流效率躍升

150公斤載重無人機可覆蓋城市末端配送、緊急醫療物資運輸等場景，顯著降低「最後一公里」成本。以藥品配送為例，高載重無人機單次運輸量可提升3至5倍，時效性提高40%以上。

2、基建監測革新

在橋樑巡檢、建築資訊建模（BIM）等領域，高載重無人機可搭載高解析度鐳射雷達或紅外熱成像設備，實現複雜結構的高效檢測。 據協會測算，此類應用可使大型基建專案維護成本降低20%至30%。

3、載人飛行試驗加速

結合《1995年飛航（香港）令》同步修訂，未來香港或將成為全球首個允許大型無人機公斤級載人無人機試飛的城市，為「空中計程車」等城市空中交通（UAM）專案提供政策試驗田。

安全框架：風險可控的創新路徑

特區政府採取「由近及遠」的審慎推進策略：首批試點專案限定在視線範圍內運行，並要求無人機配備冗餘螺旋槳、即時監測系統等多重安全裝置。協會建議進一步引入AI預測性維護技術，通過數據分析提前識別設備故障，將事故率降至最低。

未來展望：灣區聯動，全球視野

1、深化大灣區合作

香港應積極參與大灣區低空經濟生態圈建設，推動跨境合作機制，共建低空跨境航線，實現清關、空管等規則的銜接。通過大灣區產業協同，提升香港低空經濟的國際競爭力。

2、完善基礎設施與人才儲備

加快起降點、充電設施等基礎設施建設，並培訓專業人才，為低空經濟發展提供基礎保障。同時，加強科普教育，提升公眾對低空經濟的認知與接受度。

3、對接國際標準，拓展全球合作

香港應借鑒國際先進經驗，將內地和世界的最新標準納入本地法例，提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。通過參與全球低空經濟治理，吸引國際投資與合作，推動低空經濟向更高層次發展。

香港特區政府此次修訂《小型無人機令》，是低空經濟領域具有里程碑意義的改革。 協會將全力配合政府推進監管沙盒專案，並持續為行業提供政策解讀、技術認證等支援，共同將香港打造為全球低空經濟創新高地。

作者張霆邦是中國香港低空經濟協會創會主席。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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