帶﹒路共享｜破除桎梏　環環相扣的救援工作

來稿作者：林婉彤



水，是生命的起源，與自然界的一切緊密相連。然而，一旦水質受到污染，它將直接影響環境和公共衛生，成為無數細菌和病毒的載體，導致疾病的傳播並引起生命威脅。因此，改善水質是至關重要的一環，以確保飲用水在安全保障的前提下，能夠滿足人類日常生活的需求。

享有安全的飲用水是聯合國決議通過的人權，但至今全球仍有約20億人未享有這項資源，特別是在一些面臨嚴峻環境與衛生挑戰的貧困國家。在東南亞，位於印度尼西亞群島東部的「年輕小國」東帝汶，建國二十年來經歷了動盪和經濟落後。當地約有七成的地表水源受到污染，令食水無法直接飲用。礙於經濟上的限制，居民不得不冒險使用這些污染水，僅祈求身體能抵受這些風險。結果不言而喻，因飲用污染水而患病的人數眾多，包括腸胃炎、慢性中毒、肝臟損害和營養不良等，甚至在嚴重情況下因病死亡。在當地，即使肩負救治重任的醫院，其水質同樣無法獲得保障，部分醫院甚至未能確保每日供水。

在未能獲取潔淨水的情況下，部分民眾依賴瓶裝水作為替代，導致大量廢棄的塑膠瓶產生。這不僅加劇環境污染問題，還為蚊蟲的繁殖提供理想條件，增加疾病傳播的風險。其中，登革熱的擴散尤為值得關注，亦對公共衛生機構造成沈重負擔。由此可見，潔淨的飲用水所帶來的影響遠超我們的想像：身體的健康、因塑膠而起的社區污染、以及因積水引發的蚊蟲疾病等問題。

為此，共享基金會在去年決定於當地開展項目，派出團隊實地考察，並啟動了「預防登革熱先導項目」。在項目取得成效及經驗後，又隨即啟動「直接飲用水項目」，以改善當地的水質，降低由飲用水被病原污染而引起的各種疾病。我們為了確保居民能夠獲得安全而快捷的飲用水，向當地醫院、醫療設施和教堂捐贈了100台以納米技術淨水的直接飲水機，並提供日常維護服務。這些努力不僅改善了水質，還為居民的健康和福祉奠定了基礎。

在一年內，這些飲水機過濾了超過40萬加侖的直接飲用水，同時大幅降低對瓶裝水的依賴，減少約300萬個塑膠瓶的使用量。這個舉動除了保障飲用水的安全，也有效應對了塑膠廢棄物帶來的環境污染問題，切斷了蚊蟲大量繁殖的溫床。

在此期間，我們的登革熱防控工作從不間斷，兩個項目相互扶持。登革熱項目從早期診斷、預防、保護及教育措施多管齊下，並透過物理手段（如派發防蚊物資如滅蚊燈、滅蠅紙和蚊帳）減少帶病毒蚊蟲的數量，以有效阻斷疾病傳播。在2024年登革熱季節，病毒的發病率整體下降了10%。相比鄰國如印尼和新加坡同期登革熱確診病例上升2到3倍的趨勢，東帝汶在同一期間的感染率下降10%，形成鮮明對比。

我們很欣慰能夠透過這些公共衛生項目，協助居民重獲基本需求，改善他們的健康狀況和生活環境。這些項目之所以能夠成功推行，亦有賴於捐款者的支持。去年九月，我們首次參與了騰訊「99公益節」的線上捐款活動，善長們反應相當踴躍，令我們獲得了額外的激勵善款。我們亦在基金會微信慈善平台上累積收到超過4000筆捐款，可謂絡繹不絕。在此，我們衷心感謝每一位支持者，因為你們的支持使我們能夠將善款轉化為實際行動，從香港開始邁出第一步，逐步連結世界、互相緊扣，不斷朝向更遠大且有意義的目標，實現更多積極的改變！

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者林婉彤是共享基金會籌募專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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