狄志遠｜免遣返聲請須兼顧效率公平　避免浪費公帑亦要維護人權

近日立法會就免遣返聲請制度展開激烈討論，反映此議題已成為社會關注焦點。過去十年，本港投入百億公帑處理相關個案，卻僅有355宗獲確立，佔總數不足百分之一。這個結果令人關注，但單從數字定斷，容易忽略背後的複雜情況。



香港作為《禁止酷刑公約》及《香港人權法案條例》的簽署方，有責任以「高度公平標準」審核每宗免遣返聲請。這要求詳細調查每個個案，包括評估聲請人陳述的可信性，並查證其聲稱遭受迫害的具體情況。這個標準雖然確保了程序公正，但無可避免延長了審核時間。

目前審核程序冗長主要有三個原因：首先，來自衝突地區的聲請人往往難以提供完整文件；其次，入境處人手不足；第三，新增個案持續湧現，去年首十一個月已有近三千宗新聲請。另外，本港百分之一的獲批率遠低於國際水平，反映了審核範圍過於狹窄，以及人員對聲請人原居地認知不足等問題。

將所有聲請人簡單地標籤為「假難民」，忽視了問題的複雜性。事實上，不少聲請人確實是為逃避戰爭、宗教迫害或政治壓迫而被迫離開原居地。聲請被拒的主要原因是證據不足，而非刻意欺騙。我們需要理性分析個案，才能制定切實可行的政策。

本港現行制度的另一個缺陷，是缺乏對被遣返者的跟進機制。我們無從得知這些人返回原居地後的處境，有否面臨生命威脅或遭受迫害。相比之下，加拿大和歐洲多國都設有系統性的追蹤制度，定期了解被遣返者的狀況，確保遣返決定的準確性。

就改革方向而言，政府應在維持嚴謹標準的同時，適度擴大審核範圍。增聘專業人員，加強對個案背景的調查能力。引入科技系統提升效率，設立專責小組處理積壓個案。此外，應加強與國際社會合作，建立資訊共享平台，並設立完善的追蹤機制。

免遣返聲請者的違法行為和龐大社會開支確實令人憂慮，但這不應成為我們放棄人道考量的理由。優化制度的關鍵，在於如何在行政效率與人權保障之間取得平衡。這不僅關係到個別聲請人的權益，更關係到香港在國際社會的地位。

面對這個複雜的議題，我們必須務實且堅守原則。期望通過以上建議的改革措施，既能提升審核效率，節約公帑，又能確保程序公義。這樣才能彰顯香港作為國際都會在維護人權與法治方面的承擔。

作者狄志遠是立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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