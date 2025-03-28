狄志遠｜優化資源推展小班教學　善用人口下降時機提升教育質素

全港公營小學實施小班教學的比例已達八成半，預計2025/26學年更將擴展至九成半。這個數據不僅反映政策推行進度，更標誌著香港教育正進入新階段。



小班教學作為一種先進的教學策略，其核心目標在於提升學生的學習成效，優化整體的教與學過程。這種教學模式的優勢主要體現在五個層面：首先，在參與度方面，較小的班級規模讓學生有更多機會投入課堂討論和活動，更積極地表達自己的想法，從而培養主動學習的態度；其次，在教學個性化方面，教師能更深入地了解每位學生的學習特點和需求，提供更有針對性的教學方法；第三，在師生關係層面，更頻繁的互動交流有助於教師及時了解學生的困難，提供更到位的支援，增強學生的自信心和安全感；第四，在課堂管理方面，教師更容易觀察到每位學生的狀態，適時調整教學策略；最後，在互動性方面，小班環境更有利於開展協作學習，激發學生的思維能力和創造力。

放眼國際，許多教育發達的國家都在積極推行小班教學。英國早在上世紀70年代就開始重視通過小班教學為低收入和邊緣化學生提供額外支援；美國教育部通過嚴格的認證標準和持續的專業發展計劃，致力提高小班教師的教學質量；日本的研究發現，20人的班級規模最能發揮教學效能，有助於教師發掘學生的潛能；芬蘭政府將小班化教育列為優先發展項目；新加坡更是每年專門撥款支持小班化教育改革。這些國際經驗都證實了小班教學對提升學習成效的積極作用。

推行小班教學的關鍵在於確保教育資源的合理配置。當班級規模縮小時，同樣的教育預算能夠為每位學生提供更多資源，但前提是不能削減總體的教育投入。當前香港的人口結構變化恰好為推展小班教學創造了有利條件，我們應該把握這個機會，進一步提升教育質素。

展望未來，小班教學的發展應該著重加強四個關鍵環節：第一，在特殊教育需要（SEN）方面，小班環境能為學習困難的學童提供更多個別支援，研究顯示這對改善他們的學業參與度特別有效；第二，在精神健康方面，考慮到當前約25%的兒童和青少年面臨心理健康問題，小班教學可以作為及早識別和支援的重要平台；第三，在家校合作方面，小班環境有利於加強教師與家長的溝通，共同關注學童的發展需要；第四，在教與學方面，教師可以在小班環境中開展更多互動式教學，實施更具針對性的教學方法。

當前的討論重點不應停留在是否推行小班教學，而是要思考如何優化現有模式。這需要教育界以專業的態度持續探索和改進，才能真正發揮小班教學的優勢，為學生創造最大的學習效益。

在這個關鍵時期，我們更需要以務實的態度和專業的視角，持續完善小班教學策略。通過優化教學環境，提供更多元的學習機會，讓每一位學生都能在理想的教育環境中健康成長，實現全人發展。

作者狄志遠是立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。