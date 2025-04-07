來稿｜遊客「進得來」也要「玩得好」 ——西貢東壩之交通困境

來稿作者：張展鵬



西貢萬宜水庫東壩，作為香港聯合國教科文組織世界地質公園的核心景點，風景宜人美不勝收，在小紅書爆火後更是吸引了眾多遊客前往。然而隨著遊客人數的持續攀升，一直存在的交通問題更顯失控，成為旅遊發展的一大障礙。

東壩交通三大問題

（一）交通方式受限且運力不足

萬宜水庫東壩屬於限制區域，未經許可的車輛不得進入，遊客出入主要依靠步行、小巴或的士。目前，新界區專線小巴第9A號線是唯一往返北潭涌與東壩的公共交通工具，但該線路僅在星期六、日及公眾假期運行，每班次最多只能搭載約19位乘客，且末班車為下午6時半。即使部門要求營運商進一步加強服務，仍然效果甚微。受限於班次及載客量，在旅遊旺季或節假日遊客人數激增時，小巴的運力遠遠無法滿足需求，導致遊客排隊等候時間過長，甚至出現了因趕不上末班車而不得不選擇其他方式離開的情況。

（二）步行與的士出行存在隱患

對於選擇步行的遊客來說，從東壩到北潭涌的路程長達10公里，通常需時至少兩個小時，而且有人車爭路情況，遊客需要時刻留意來往車輛，如果夜間步行更是增加了安全隱患。至於的士，雖然能夠快速到達目的地，但東壩地區存在不少「黑的」，這些的士專門針對著急返程的遊客，尤其是內地遊客，動輒加價數百元，這種行為不僅嚴重損害了遊客的利益，也影響了香港作為旅遊城市的良好形象。

（三）遊客體驗不佳，影響旅遊發展

交通不便讓遊客的出行體驗大打折扣，甚至可能導致部分遊客放棄前往萬宜水庫東壩的計劃。例如，有遊客反映從福田口岸出發，需多次轉乘，耗時超過兩小時才能抵達東壩。這種交通困境不僅影響遊客的滿意度，也不利於香港踐行深度遊政策。

街渡服務及預約制可行

（一）滿足交通需求，提供便捷選擇

萬宜水庫東壩在假日期間，本地及外來遊客人數大幅增加，一直捉襟見肘的交通配套實在無法應付這麽大量遊客到訪。本人認為街渡服務絕對可以作為一種補充同時載客量較大，可以有效提高交通的靈活性和容量，為遊客提供更便捷的出行選擇。例如，從西貢公眾碼頭甚或將軍澳南海濱公園南梯台出發，街渡可以直接將遊客送達東壩附近的登岸點，大幅縮短出行時間，減少遊客的步行負擔。

（二）完善基礎設施，促進旅遊發展

不論西貢公眾碼頭或將軍澳海濱公園南梯台已經具備成熟的街渡航線運營基礎，設施相對完善，有能力支援新增的街渡服務。因此，只要政府相關部門積極尋找在東霸附近合適位置設碼頭登岸點位置便可。街渡服務的引入不僅可以滿足遊客的交通需求，還能進一步促進西貢地區的旅遊發展，吸引更多遊客前往萬宜水庫及其周邊地區，從而帶動當地經濟的增長。街渡服務還可以與當地的旅遊地點結合，打造更豐富的旅遊體驗（如導賞團、露營等），吸引更多遊客選擇水路交通，增加旅遊的趣味性和新鮮感。

（三）以水路交通緩解西貢公路交通堵塞問題

此外，現時西貢公路的交通也十分繁忙，尤其是在節假日和旅遊旺季。利用水路交通可以有效減少道路上的擁堵，提升整體交通效率。同時如果街渡航線能延伸至將軍澳，並與現有的將軍澳水路服務相連接，讓遊客可以直接從市區來往萬宜水庫東壩，無需在西貢轉乘，從而減少西貢公路陸路交通壓力

（四）利用預約制提升管理效率，改善遊客體驗

參照內地大型旅遊景點的管理經驗，預約制對提高旅遊服務品質、推動旅遊業穩定有序發展發揮了重要作用。通過預約可以合理調節客流，避免遊客在節假日排長隊等候的情況，同時也能提升遊客參觀體驗。政府也可以借助科技手段，如實時監控人流資料、動態調整入園策略等，確保遊客既「進得來」，也「玩得好」。

（五）政策與協調的可行性

街渡服務作為現有交通網絡的補充，可以與專線小巴、穿梭巴士等相互配合，形成更完善、更高效的交通體系。預約制則可以通過技術手段與政府協同共治，降低治理成本，有效應對突發事件。

因此本人建議政府相關部門對萬宜水庫東壩的交通問題進行深入調研，充分評估街渡服務及預約制的可行性與必要性。可以借鑒內地的經驗，結合本地實際情況，制定合理的預約規則和街渡運營方案。針對「黑的」問題，相關部門加大對非法營運行為的監管與執法力度，保護遊客的合法權益。

希望政府相關部門能夠重視這一問題，積極採取有效措施，改善萬宜水庫東壩的交通狀況，為遊客提供更加優質的服務和體驗

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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