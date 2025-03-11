來稿｜籃球博彩規範化仍需斟酌

來稿作者：鍾誠祥



陳茂波司長在公佈新年度的財政預算案時，表示已邀請香港賽馬會積極探討發展籃球博彩，馬會對此當然立即作出正面回應。消息一出，反對香港開展新的博彩項目的機構自然表達強烈反對。可是，無論是馬會還是反對賭博的機構，還是搬出20多年前開設足球博彩時那些說詞支持自己的立場。然而，這些論述在今天仍然合理嗎？社會仍然應該以這些理據審視開展籃球博彩這建議嗎？

每次馬會提出新的博彩項目建議，理由總是外圍投注猖獗，與其花大量人力物力執法，不如把有關博彩活動規範化，引導投注者循合法途徑下注。上世紀70、80年代馬會開設場外投注站，本世紀初期引入足球博彩，馬會甚至政府都是提出這個觀點。但是到了今天引入𥵦籃球博彩，這個說法真的仍然站得住腳嗎？

歷史告訴我們，上世紀60、70年代，非法外圍賽馬投注可謂成行成市，士多辦館，酒樓茶室，街頭巷尾都有外圍莊家的代理人公然活動，收取投注，發放彩金。外圍莊家更發明了不少後來被馬會吸納的投注形式，可見當年外圍馬在香港的影響有多廣泛，將之規範化自然是必然之舉。引入合法足球博彩前的狀況也相當類似，當時警方頻頻破獲非法足球外圍投注經營點，搜獲的投注紀錄達數以億元計，反映當時非法足球投注之風相當熾熱，以打擊非法外圍作為把足球博彩規範化的理據，在當時還是說得過去的。

反觀籃球博彩，一直以來我們都很少聽到警方採取行動針對非法外圍籃球博彩活動採取行動，也未見搜出大額的投注紀錄。因此，與過去外圍賽馬或足球博彩的情況不同，由非法社團操控的籃球外圍博彩活動似乎並不常見。馬會口中所謂的非法投注，相信是香港人透過不同渠道，參與境外外圍莊家的籃球博彩活動，這些外圍莊家在其所在地大都是合法的博彩機構，籃球博彩並不是如過去一般成為非法社團的收入來源。因此，我們實在不能以過去的理據支持籃球博彩規範化。

反對把籃球博彩規範化的團體也是一如既往地擺出把籃球博彩規範化會使賭風熾熱，影響年輕人的觀點。但是，足球博彩已經規範化逾20年，香港的賭風真的比當年熾熱？以賽馬投注為例，近年的賽馬總投注額才剛剛突破了上世紀90年代的水平，如果計及通脹率，當年投放在賽馬方面的投注額極可能是今天的兩、三倍，而且今天的投注額還計算了全球匯合彩池，即來自海外的投注額。如果我們繼續推論下去，把今天的足球博彩和賽馬投注加在一起，加上考慮通脹因素，相信今天香港市民花掉的投注與昔日差別不大。所以，我們實在很難證立今天的賭風比當年熾熱，反而是投注者改變了投注模式和對象而已。

如果說開放籃球博彩會對年輕人構成影響，那麼我們就要看年輕人是否真的會在籃球博彩規範化後，由從來不參與賭博變成投注者。可惜，即使過去已有聲音建議把籃球博彩規範化，我們從未看見一個具規模的調查研究反映有多少人會因參與合法的籃球博彩而由非投注者變為投注者。要知道，已有博彩習慣的人選擇投注籃球賽事，只是把博彩項目的選擇改變，不應該視為籃球博彩規範化對年輕人的影響。

更重要的是，提供戒賭服務的機構亦指出，近年只有零星的個案涉及籃球投注，而我們亦沒有足夠的資料確立一旦籃球博彩規範化後會帶來大量的博彩「新手」。一切都讓人覺得社會部份輿論似乎是過度憂慮籃球博彩規範化的社會影響。

任何一項新的博彩項目出現，必然有其社會影響，但是一切都需要研究數據支撐。我們判斷應否接受新的博彩項目，應該集中判斷有關項目帶來的政府收入以及其社會影響孰輕孰重。當局估計籃㕊球博彩規範化可帶來每年15億至20億元的收入，香港社會又是否願意，或需要付出多少社會成本來換取這筆收入？可惜今天無論正反方面的論述都未能有效提出具體的理據。還望一眾關注此課題的機構積極進行研究，讓社會判斷籃球博彩規範化是否一個值得推行的減赤手段。

作者筆名鍾誠祥，曾從事社群服務和政策研究的工作，現從事公共政策顧問工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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