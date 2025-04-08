來稿｜推動本港可持續旅遊轉型　平衡環境、社會、經濟所需

來稿作者：尹振英



文化體育及旅遊局去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》（下稱《藍圖2.0》），為香港疫後旅遊業勾勒發展方向，並確立四大定位，其中之一是將香港打造成「可持續旅遊發展的示範點」。事實上，《藍圖2.0》亦指出，旅客的旅遊模式正從過去的走馬看花轉向深度體驗與文化沉浸，追求更具個性化、深度化的旅遊體驗。這一轉變不僅從傳統購物遊擴展至多元探索，更反映出旅客對旅遊品質與體驗感的更高要求，為香港推動可持續旅遊發展提供契機。

所謂的可持續旅遊，其核心在於環境、社會與經濟三方面的平衡。香港若要在國際旅遊市場保持競爭力，不僅需注重環保，亦須兼顧社會文化與經濟的可持續性，確保旅遊業的發展能惠及自然環境與本地社區。然而，推動可持續旅遊不僅是政策問題，從學術角度剖析旅客心理，同樣能達致事半功倍的效果。

遊客成為當地文化的「參與者」

近年來，全球學者積極探討如何有效推行可持續旅遊。從旅客心理分析，遊客往往都會將目的地視為「別人的地方」，因而忽略環保責任。我在旅遊行為研究中發現，心理距離會影響遊客的環保意識。在異地旅行時，浪費食物、隨手丟棄垃圾等行為較日常生活更為普遍，原因是遊客缺乏對當地環境的情感聯繫。這種「旁觀者心態」不僅加重目的地的環境負擔，也削弱可持續旅遊的成效。

要縮短心理距離，關鍵在於讓遊客成為當地文化的「參與者」而非「旁觀者」。近年，香港積極推動文化深度遊，旅發局透過「大城小區」計劃展現香港各區特色，例如透過電影地圖吸引旅客探索電影場景；此外，旅發局新推出「咫尺自然．就在香港」宣傳口號，以登山遠足及探索離島為主題，推廣綠色旅遊產品。我過往與外國旅客的焦點訪談中發現，他們尤為欣賞香港城市與郊野共冶一爐的旅遊體驗，例如上午到龍脊遠足，下午轉往上環特色茶居飲茶，一日內體驗山野與鬧市之樂。這類體驗有助於旅客建立對本地文化的情感聯繫，進而培養環境責任感，亦切合疫後旅遊模式轉變的趨勢。

值得借鑒的還有日本的「里山旅遊」模式，讓旅客參與農耕、學習可持續生活，與當地村民共同生活，從「觀光者」轉變為「參與者」，自然在旅途中展現更負責任的行為。這不僅有助於保護自然資源，更讓旅客體驗「真實的地方」，從而提升對當地的尊重與珍惜。

今年3月，尹振英教授於曼谷出席《經濟學人》「可持續發展周」，並與當地傳媒及區域商界領袖會面，協助業界將可持續旅遊的學術理論轉化為具體行動。（作者提供）

可持續旅遊提供超越物質享受

推動可持續旅遊的另一個重點在於酒店。傳統上，酒店體驗往往與「奢華享受」劃上等號，一些旅客甚至基於「面子考量」偏好五星級酒店，以彰顯身分。然而，我早年的旅客心理研究顯示，部分旅客同樣會因「面子考量」而選擇環保酒店，認為「環保酒店」的標籤能塑造良好的社會形象，反映市場對可持續旅遊的需求。

因此，酒店業應重新定義「奢華享受」，不再局限於物質上的極致與過量消耗，而是強調「質素與責任並重」的環保新體驗。例如，全球知名的六善酒店集團將可持續性融入每個細節，從建材選用當地可持續材料、有機農場供應食材、使用可再生能源等，既提供極致享受，也推動旅遊業綠色轉型。同樣，香港亦有先行者，例如香港瑰麗酒店於疫情期間推出以環保為主題的住宿體驗，透過使用可再生能源、減少食物浪費，並與惜食堂、綠田園基金等合辦工作坊，為旅客提供超越物質享受、著重心靈「奢華」的嶄新體驗。

當然，要避免「漂綠」亦是一大挑戰，業界須防止僅以環保作為宣傳噱頭，而缺乏實質行動。這正需要具備量化標準作為指引。學界方面，中大商學院推出「酒店可持續發展指數」，每年評估區內十大最具可持續性的酒店，為業界提供明確標準。數據顯示，過去四年，參與指數評估的酒店可持續性得分逐年提升，反映業界對環境責任的日益重視。此外，我早前代表中大商學院出席《經濟學人》於曼谷舉行的「可持續發展周」，與亞太區商界及可持續發展領袖交流時，亦深刻感受到全球旅遊業已將可持續性列為關鍵成效指標，香港酒店業亦須加快步伐，以保持競爭力。

值得開心的是，香港早前獲旅遊網站評選為「2024年9大最佳可持續旅遊目的地」之一，這不僅肯定了本港在可持續旅遊方面的努力，也為進一步推動旅遊與環境共融提供契機。隨著全球旅遊市場疫後復甦，香港迎來的不僅是遊客增長與商機，更是如何實現可持續發展的機遇。《藍圖2.0》已為香港確立可持續旅遊的發展方向，未來，我們必須將旅遊重塑為不僅是消費與商業行為，更是對環境、文化與社會的承擔。

作者尹振英是中大商學院酒店及旅遊管理學院副教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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