地球之友｜2025全球氣候風險報告：為香港和全球敲響警鐘

來稿作者：洪藹誠



德國環保智庫「日耳曼觀察」（Germanwatch）於2025年2月12日發布了《2025年氣候風險指數》（Climate Risk Index 2025）。該報告是歷史最悠久的年度氣候影響指數之一，揭示了全球氣候變化的嚴峻形勢。報告顯示，過去三十年（1993-2022年）間，全球共發生超過9,400次極端天氣事件，造成超過76.5萬人死亡，並導致約4.2萬億美元（經通脹調整後）的直接經濟損失。報告特別指出，發展中國家和沿海地區（包括香港等亞洲沿海城市群）所面臨的嚴重威脅。

長期數據（1993-2022）顯示，多明尼加、中國和洪都拉斯是受極端天氣影響最嚴重的的前三個國家。在災害類型方面，風暴造成了最嚴重的經濟損失，佔總損失的56%（約2.33兆美元），並導致35%的死亡案例；熱浪則導致30%的人命傷亡；洪水影響了全球一半的受災人口，並造成32%的經濟損失（約1.33兆美元）。

2024年初的極端天氣事件進一步印證了氣候變化的嚴重性。2024年1月，由極地渦旋擾亂引發的寒潮席捲美國，導致氣溫驟降至零下40°C。此次極端天氣造成近90人因失溫或交通事故死亡，其中田納西州更因低溫導致水管破裂，令40萬居民的供水受到影響。

同一時期，北極寒流襲擊北歐。芬蘭的埃農泰基厄機場（Enontekiö Airport）錄得零下44.3°C，挪威奧斯陸的比約恩霍爾特（Bjørnholt）測得零下31.1°C，雙雙刷新歷史紀錄。數據分析顯示，在目前氣候條件下，如此嚴重的五天寒流大約每15年發生一次，而奧斯陸的單日極端低溫更是200年一遇的罕見現象。

作為國際金融中心和人口密集的沿海城市，香港面臨著嚴峻的氣候風險。根據香港金融管理局的報告，銀行估算極端氣候災害每年將帶來約22億港元的營運損失，當中5億來自業務中斷。近年來，香港的極端天氣事件愈發頻繁，颱風與雷暴次數增加，黑色暴雨警告的發出次數亦創創下新高。據香港天文台統計，2024年成為有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8°C，較1991-2020年正常值高出1.3°C；雷暴日數達54天，較1991-2020年正常值多出約12天。這些極端天氣事件持續對香港的交通、供電和排水系統帶來巨大壓力。

針對當前情況，香港政府應優先完善預警機制，包括優化現有的極端天氣預警系統，強化跨部門應急協調機制，並建立社區層級的預警網絡。在基礎設施方面，當局應著力改善排水系統和沿海防洪設施，推動氣候適應性建築的改造與翻新，同時加強關鍵基礎設施的防護，以更有效地抵禦極端天氣事件。

為推動綠色城市建設，政府應繼續擴大市區綠化覆蓋率，積極推廣綠色建築標準，加快實施海綿城市項目，並建設更多隔熱降溫設施。在政策層面，政府應朝著2050年前達致碳中和目標邁進，加大對綠色金融支持力度，推動企業開展氣候風險披露，並設立氣候適應專項基金，以長遠增強城市的氣候韌性和可持續發展能力。。

氣候風險指數報告凸顯了氣候變化帶來的嚴峻挑戰。作為國際大都會，香港必須正視這些風險，並採取更積極的應對措施。政府、企業和市民需要攜手合作，共同提升城市氣候韌性，確保香港的可持續發展。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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