來稿｜特朗普的全球關稅戰低估了中國經濟的戰略縱深

來稿作者：楊華勇



特朗普政府發動的全球關稅戰，本質是一場零和博弈的豪賭。其試圖通過貿易壁壘重塑產業鏈、遏制中國發展的戰略設計，既高估了美國對市場規律的影響力，也低估了中國經濟的戰略縱深。

美國製造業回流缺乏基礎支撐，跨國資本更傾向佈局東南亞等低成本地區而非回歸本土。強行切割全球供應鏈反而推高美國企業生產成本，加劇國內通脹壓力。所謂「對等關稅」實質是單邊保護主義，最終由美國消費者買單。中國精準反制措施直擊美國農業、科技等關鍵領域，展現了對等博弈能力。兩國經濟深度交織的現狀，決定任何「脫鉤」企圖都將造成雙輸。

中國持續擴大開放、深化區域合作，正加速構建多元化經貿網路。歷史證明，技術封鎖與貿易壁壘從未阻擋真正具有生命力的經濟體崛起，唯有在競爭中尋求合作平衡，方能避免全球經濟陷入「新冷戰」陷阱。

特朗普的「關稅大棒」本質是對全球化的暴力切割，其戰略誤判在於將經濟威懾等同於政治屈服。朝鮮戰爭的歷史座標深刻揭示：中國維護核心利益的意志從不以物質條件為轉移。70年前朝鮮戰爭在軍事領域未能實現的「碾壓」，今日在經濟領域更無可能複製。中國作為120多個國家的最大交易夥伴，已深度嵌入全球產業鏈核心節點，絕非依靠單向制裁所能撼動。

中美貿易博弈的複雜性遠超單一維度對比。中國完善的產業鏈與市場多元化確為重要優勢，但需注意美國通過重構盟友供應鏈、技術封鎖等非關稅手段形成的制衡體系。中國持有美債的戰略威懾存在雙刃性：大規模拋售可能引發全球金融市場動盪，同時削弱自身外匯資產價值。美國消費市場對中國出口企業的虹吸效應雖減弱，但技術斷供對產業升級的制約不容忽視。真正考驗在於科技創新能力與內需市場啟動效率——前者決定產業突圍上限，後者關係經濟內迴圈品質。歷史經驗表明，持久戰勝負不取決於短期籌碼比拼，而在於制度彈性與改革魄力的長期較量。

特朗普向全球宣戰，幾乎所有國家一下子淪為受害者，這一切都是拜美國所賜。所有國家自然有聯合起來「抗美」的誘因，實際上也為中國尋找盟友創造條件。對中國而言，為了這場史無前例的「關稅海嘯」，一早做了大量「抗震」工作，憑藉自身優越稟賦，加上內外部署，有條件長期抗戰，而且優勢還會不斷擴大。

特朗普想讓美國再次偉大起來，中國人何嘗不想中華民族偉大復興？這是一場許勝不許敗的國運之戰。在特朗普的瘋狂關稅計畫衝擊全球之際，最新一期英國雜誌《經濟學人》，在題為「美國如何最終讓中國再次偉大」的封面文章中指出，特朗普這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了一個「絕佳機遇」，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。同時，在美國對外豎起高牆之時，中國還有機會重塑全球貿易關係。

美國若持續將關稅武器化，只會加速推動RCEP、金磚機制等多邊平臺壯大。從WTO訴訟到稀土管制，中國工具箱中的反制手段兼具力度與精準度。歷史將再次證明：以霸權邏輯挑戰發展規律，終將撞上時代鐵壁。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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