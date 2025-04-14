帶﹒路共享｜醫科生遠赴西非　共享助人熱誠

來稿作者：尹芷晴



作為一名大學二年級的醫科學生，我曾在亞洲不同國家參加多個慈善組織的教育項目，深刻體會到「仁德」是為人服務的根本宗旨。這份體悟讓我明白，熱誠與關懷是推動我們行動的力量，更是改善他人生活的基石。去年6月，我有幸得到中大醫學院助理院長、共享基金總幹事陳英凝教授，推薦加入共享基金會成為實習生，前往西非塞內加爾參與人道救援工作。

基金會在2023年10月於塞內加爾法蒂克地區開展了「消除白內障致盲項目」，基金會的同事及中國醫療隊遠赴當地，為患白內障的患者提供免費手術。本以為今次的行程僅是觀察技術精湛的眼科醫生做白內障手術，後來卻發現意義遠不止於此。

地理因素對健康影響深遠。塞內加爾位於撒哈拉以南地區，一名年僅25歲的大學生，只是比我年齡略大幾歲，卻已被白內障困擾。然而項目點的法蒂克地區僅有一名眼科醫生，根本無法為大量患者提供應有的醫療服務。

我曾目睹許多老弱婦孺因眼疾需家屬照顧才能行走，儘管醫院採取了額外預防措施，但電力問題仍可導致患者因摸黑中受傷。這種情況讓我深感諷刺與憂慮，也體會到世界各地的醫療問題與服務差距如天壤之別。

在這個情況下，如果各國也能伸出援手，定能有效應對這些跨地域挑戰。例如，基金會團隊在塞內加爾的項目由福建醫療隊負責援助，他們每一至兩個月就會更換隊伍，讓不同醫院的醫護人員前來進行援外工作。身為臨床前學生，醫療隊耐心地向我們分享他們在項目中的經驗與挑戰，讓我們學益良多。

我仍難忘前往位於「奴隸島」的Mariama Bâ女子學校與當地學生交流的行程。雖然塞內加爾被形容為最貧窮國家之一，但我發現學生們精通多國語言，有些甚至通曉逐漸消失的拉丁文，她們堅持不懈的精神遠勝於香港的同齡學生。我相信透過國際合作，能促進文化交流、相互理解，衝破障礙，這也是民心相通的光輝典範。

回想出發前兩個月的實習規劃，至回程後在香港社會醫學學院環球衛生會議分享經驗，雖然過程中遇到不同的挑戰，但我和團隊通過每晚的反思和討論來尋找解決方案，難題最終迎刃而解。我期待將來從醫學院畢業後，運用自己專業知識參與人道救援工作，為需要幫助的人們帶來希望。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路、瓦努阿圖等。

作者尹芷晴是共享基金青年大使、中文大學醫學院二年級學生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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