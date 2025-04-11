中國對美國商品徵收報復性關稅由84%再上調至125%，雖然明言之後再沒有加稅的必要，但已經足以再衝擊環球金融市場。不但十年期國債收益率即將創下自2001年以來最大的單周跳升，美元指數在周五（4月11日）跌穿100關口，對瑞士法郎創十年新低，對歐元跌至三年低點。關稅戰毫無疑問動搖了各國對美元作為全球避險貨幣地位的信心。



正如2008年金融海嘯，外國投資者在一個季度內搶購了2700億美元的國債，在危機時期蜂擁購入美元可謂市場慣例。然而，繼2020年3月新冠疫情爆發2840億美元國債被拋售之後，近日關稅戰引發市場動盪，美元又再一次被人拋售，十年期收益率在短短八個交易日內上升了68個基點。兩次剛好都正值特朗普任內，其政策反覆無常大概是市場對美元失去信任的重要原因。

以往美國憑藉法治、穩健政策和獨立的聯儲局，支撐着美元的聲譽，如今這些支柱卻無一不受到質疑。現在美國國債的吸引力開始消失，加上特朗普執意要跟中國打關稅戰，難免減少市場對美元資產的需求。隨着貿易萎縮，北京囤積美元的需求也在減少，這可能迫使美國人承擔更多自家債務發行。再加上美國聯邦政府即將延長減稅，可能令赤字在三十年內再增加37萬億美元，最終美國國債將儲高達GDP的兩倍。

美元不再是必然選擇？

美國是否準備好了美元迅速走弱？特朗普大幅提高關稅，揚言要重振製造業，照道理他應該傾向於弱美元，使美國出口更具競爭力。然而，美元的主導地位在數十年來支撐了美國巨大的貿易逆差和財政赤字，同時讓華爾街賺得盆滿缽滿。特朗普又不時以股市繁榮和低失業率為榮，那麼他應該也偏好強美元，維持其作為主要儲備貨幣的角色，甚至藉此彰顯美國對各國的領導力。

隨着特朗普的關稅政策朝令夕改，市場對美元失去信心，其避險吸引力短期內難以恢復。英國在兩次世界大戰之間失去金融霸權的地位，現在會否輪到美元時代正在走向終結？關稅戰未見終點，美國與歐美盟友關係緊張，聯邦政府財政揮霍，對美元沒有多少樂觀的理由。加上國債收益率飆升，市場預計借貸成本將上升，美元對歐元和瑞士法郎可能加劇下跌，市場對美元時代結束的憂慮只會有增無減。即使那不是一個完全的結束，但美元會否仍被投資者視為必然選擇，佔據投資組合中的大多數資產？

港元一旦跟隨走弱

美國自二戰以來走向經濟金融化，金融業對GDP的貢獻翻倍而製造業減半。一旦美元貶值，其經濟會否面對日本九十年代那樣的危機？美元下跌又可能加速多極貨幣格局的形成，重塑全球金融格局，與美元掛鉤的港元也必然承受衝擊。我們雖然不會增加關稅，惟港元隨美元走弱，從食品到電子產品的成本都會推高，香港人就連兌換日圓的匯率優勢也可能失去。如果美國聯儲局為支撐美元而維持高息甚至掉頭加息，香港按揭以至做生意的成本也會上升，壓制經濟動力。

此刻美元褪色言之尚早，聯繫匯率更加不能輕言更改。但一場關稅戰再次引發美債拋售潮，美元幾十年來固若金湯的地位似乎不再是無可動搖。曾經叱咤風雲的英鎊也可以失落光環，沒有人能對美元霸權永遠抱持萬二分信心。所以說比起關稅，美元的未來或許更值得我們及早部署，預備戰略。