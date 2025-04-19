來稿｜香港在變局中重塑全球樞紐價值

來稿作者：楊華勇



英國雜誌《經濟學人》發表評論文章，形容在中美關稅戰之下，香港成為中國企業唯一可吸收外來資金、同時外國人可把握中國增長的地方。文章表示，中美關稅戰等同貿易禁運，分隔世界兩個最大經濟體，香港商界精英出乎意料地冷靜，部分人認為全球營商秩序重塑下，香港可收復過去數年失地，文章形容此看法非「創傷後幻想」。文章提到，不少銀行家由新加坡返港，香港的外國律師行數目回升，而對擔心不能涉足內地、又不想錯過趨勢的外國人來說，香港是管道之一。

《經濟學人》對香港在中美關稅戰中特殊地位的觀察，折射出國際資本對「一國兩制」制度韌性的微妙期待。作為中國唯一保留獨立關稅區與自由兌換體系的國際金融中心，香港確實在資本管制日益嚴格的內地經濟生態中，維繫著不可替代的緩衝帶功能，經香港流入內地的FDI佔比仍達76%，滬港通、債券通等機制持續擴容印證了這種通道價值。

香港的真正機遇在於轉型為「新型連接器」：利用普通法體系與國際化人才儲備，發展綠色金融、數字資產監管等前沿領域，成為銜接中國ESG轉型與全球標準制定的橋樑。這需要在維護國家安全與拓展制度彈性間尋找動態平衡。當全球化從「效率優先」轉向「風險管控」，香港的存續價值將取決於能否在制度試驗與風險隔離中創造新形態的公共產品。

香港作為自由港，低稅率、法治健全、金融中心這些都是優勢。關稅戰導致企業需要調整供應鏈，香港可以作為中轉站，或者提供融資、風險管理等服務。《經濟學人》對香港在中美貿易戰中角色轉變的觀察，揭示了全球化裂解時代的特殊機遇。香港的核心價值在於法治傳統與資本自由流動的獨特生態系統。在中美技術脫鉤背景下，中國科技企業確需香港作為「緩衝器」——既能規避美國《外國公司問責法》的直接衝擊，又可通過互聯互通機制引入國際資本。數據顯示，2023年港交所上市制度改革後，特專科技公司募資額同比增長48%，印證了這特殊通道價值。真正關鍵在於香港能否重塑「新型介面功能」——在跨境數據流動、ESG標準接軌、離岸人民幣定價等領域構建不可替代性。地緣政治裂痕愈深，緩衝地帶的戰略價值愈顯，但同時也意味著更複雜的平衡考驗。

香港重塑「新型介面功能」的戰略抉擇，實質是一場制度創新的攻堅戰。在跨境數據流動領域，香港可借鑑新加坡可信數據樞紐模式，推動與大灣區共建數據安全認證體系，打造「數字自由港」的同時構建法律防火牆；ESG標準接軌需突破單純中介定位，應聯合國際機構設立亞太綠色金融認證平臺，將內地新能源產業優勢轉化為標準制定話語權；離岸人民幣定價權之爭關鍵在衍生品創新，可探索數字人民幣跨境結算試驗，配合「一帶一路」基建融資需求開發利率互換工具。香港既要維持英美法系商務信用，又需深度嵌入國家戰略，香港方能在地緣對抗中創造新型公共產品價值，而非淪為單純的風險緩衝墊。

關稅戰令香港一方面加快融入國家，一方面對外聯繫扮演更重要角色，吸引資金和人才。全球化遭遇逆流之際，香港在關稅戰引發的經濟重構中展現出獨特的戰略價值。這座城市正以更主動的姿態融入國家發展大局，同時在動盪的國際經貿環境中扮演不可替代的橋樑角色，形成雙向聯動的戰略支點。

在融入國家層面，香港深度參與粵港澳大灣區建設，推動金融市場互聯互通。跨境理財通、債券通等機制持續擴容，人民幣離岸市場日交易量突破1.5萬億元，成為內地企業對接國際資本的秘密頻道。專業服務領域，香港建築師事務所參與前海規劃，仲裁機構受理涉內地案件年均增長27%，彰顯制度銜接的深度演進。

在對外聯繫維度，香港發揮普通法體系與自由港優勢，成為跨國企業配置亞太資源的戰略據點。2022年外商直接投資流入達1180億美元，創歷史新高。生物科技企業將區域總部設於香港科學園，利用「一國兩制」下特殊資料流程動政策開展研發，印證其獨特制度價值。

特區政府推出高端人才通行證計畫，半年內吸引3.2萬全球精英落戶，配合15%優惠稅率政策，形成人才磁吸效應。這種雙向開放格局，既鞏固香港國際金融中心地位，又為國家構建新發展格局提供戰略支撐。在全球經濟板塊重構中，香港正蛻變為連接中國與世界的超級連絡人。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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