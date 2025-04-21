帶﹒路共享｜攜手抗疫　共享光明

來稿作者：孟俊岭



第一次聽到老撾這個國家時，我剛讀中學。在某次語文課上，老師指導我們寫作，談到如何建立文章標題，盛讚了當時一份報紙的新聞標題「老撾不老，萬象更新」，其中國家與首都名稱對偶，不老與更新鮮明對比，萬象又是一詞雙關，整個標題還描繪出這個國家整體的發展變化。自此，老撾這個名字便深深刻印在我的腦海中。

帶著中學課堂上的記憶，我終於在2021年6月2日第一次踏足老撾的土地，這時，我已經是共享基金會的一份子。當天，我乘搭著運載了基金會的捐贈物資的貨運包機，抵達老撾萬象瓦岱國際機場，與基金會主席梁振英先生及其帶隊的10人工作團隊，一同在萬象進行援助項目。此時的老撾正值當地新年假期，人員的頻繁聚集，造成了新冠疫情大規模爆發。口岸關閉丶國際航班停運，再加上全球抗疫物資緊缺，毫不誇張地說，這段時間肯定是老撾疫情期間最困難的日子。

在此危急關頭，我們帶著緊急援助的20噸抗疫物資來到了這裡。這批20噸的抗疫物資包括：60部監護儀、10部呼吸機、150萬個外科口罩、3萬件防護服、8萬雙醫用手套、1萬個護目鏡和1萬個醫用面罩。基金會為籌措這批物資可謂費盡「九牛二虎之力」，特別是在當時監護儀、呼吸機全球缺貨的情況下，單單是採購部分就已經非常困難了。當時許多跨境物流線路停運，包機亦需要特別降落許可，但即使面對如此多的艱難險阻，我們團隊最終還是解決了上述的問題。從收到老撾衛生部請求、確認捐贈物資清單及數量到送達萬象，僅僅用了一個月時間便辦妥。

在老撾巴色項目點與準備接受手術的患者互動。（作者提供）

抵達後的第二日，我們在老撾總理府舉行了物資交接儀式，梁主席向老撾副總理、新冠疫情防控委員會主任吉喬·凱坎匹順利移交了這批抗疫物資。也正是這一次機會，便開展了我在老撾的及後的「光明」之路。

2022年，基金會正式開展在老撾的「消除白內障致盲項目」。4月2日，由時任的項目總監帶領下，我以籌備團隊成員的身份，重返老撾。在接下來一個多月的時間，我們考察了首都萬象、瑯勃拉邦和占巴塞等多個城市，並同時與老撾衛生部、國家眼科中心、相關省衛生廳、醫院等多次會面，商討工作計劃。在此期間，廣西壯族自治區衛健委派遣眼科及檢驗科共3位專家前來老撾，與我們一起工作，共同確立項目醫院的人員配備、設備配置、工作流程等細節。

同年8月，基金會援助老撾的2部流動眼科手術車經陸路運抵萬象，隨後項目所需近200種醫療物資陸續由中國送達老撾。隨後，由基金會和廣西衛健委安排的第一批廣西醫療隊正式抵達老撾，醫療隊10人均來自廣西壯族自治區人民醫院。由於時值中國內地亦爆發新冠疫情，醫療物資出口受到一定限制，導致現場部分藥品和耗材短缺。為此，我與部分醫療隊成員連續幾天奔波於萬象市區各大藥店及醫療用品店，去籌取必需的物資，以確保項目的啟動不受延誤。最終，在9月14日的中午12時58分，項目首位接受白內障復明手術的患者走下手術車，得以重見光明。

基金會同事與老撾第10批醫療隊在萬象瓦岱機場依依話別。（作者提供）

隨著一位接一位的患者從手術車走下，他們新的人生邁向了光明之路，我彷彿見證著每一位患者一生中最燦爛的歷史時刻。截至今天，項目歷經了首都萬象、北部瑯勃拉邦及南部巴色三個城市，為數以千計的患者重新帶來光明。每一位患者的笑容，都是對我們努力的最好回報。「老撾不老，萬象更新」，每一份微小的力量都創造出值得傳頌的故事，為周邊的人帶來了無限的新希望。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者孟俊岭是共享基金會項目經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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