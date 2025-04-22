胡曉明｜關稅戰突顯香港與國家命運與共

美國發動的關稅戰是一場沒有硝煙的戰爭，加上現時如火如荼的外交戰、科技戰，將來會有金融戰、輿論戰、網絡戰，甚至是化學戰或生化戰，「武器」可以不同，但目的只有一個，就是打壓中國，搶奪我們努力的成果，阻止中國崛起、香港繁榮。面對美國的橫蠻無理、刻意打壓，我們必須團結一致、自立自強、築起防護牆，堅定維護國家主權、安全和發展利益，以防外部勢力有機可乘，借香港來遏制中國。



特朗普經常口說中國是好朋友，卻以關稅挑起事端向我們宣戰；4月11日宣布豁免個別電子產品關稅，兩天後又反口，反覆無常、滿口歪理，破壞全球經貿秩序。對於言而無信的人，我國妥協只會換來嘲諷、歧視和不尊重。美國視中國為眼中釘、肉中刺，不顧兩國企業與民眾的切身利益，不惜一切代價欲除中國而後快，顯然要的不只是錢，而是要我們從此倒地不起。

我國是對世界經濟增長年均貢獻率最高的國家，多年來一直積極深化多邊合作、推動技術創新，以鞏固提升外貿韌性，並不斷完善國內經濟結構，加快全國統一市場建設，推動經濟持續發展，目的是提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，並非為與美國競爭全球最大經濟體的地位。然而，中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前都是嚇不到、壓不垮的。

中國積貧積弱被欺負的時代已經一去不復返了，威脅、打壓只會讓我們更堅定維護自身合理的發展利益。中國是世界上對關稅戰反應最快的國家，迅速出台各項反制措施，包括調整稅率，提高美國產品關稅並免除許多第三國家的關稅、將16家美國實體列入出口管制管控名單等，有理有力地回應美方的挑釁，捍衛我國利益及民族尊嚴，同時幫助他國。

香港在國家戰略中具有特殊地位，是國家最國際化的大都市，無可避免將成為外國勢力的攻擊目標。作為全球最大的離岸人民幣業務中心及國際金融中心，香港處理的離岸人民幣支付一直佔全球70%以上，離岸人民幣業務與人民幣國際化協同發展，因此金融安全對香港、對國家的發展非常重要。此外，《基本法》保障香港自由港、獨立關稅區地位，成為聞名中外的國際貿易中心，進出香港的商品享有零關稅優惠，其中美國商品可通過香港中轉進入內地、內地商品經香港運到海外，能夠確保供應鏈的穩定，成為中美貿易戰的緩衝地帶。

今年政府工作報告重視維護國家安全與社會穩定，着力化解風險挑戰，香港應該積極配合。安全是發展的基石，沒有安全就談不上發展。我們應深入評估可能發生的各種打擊手段，包括經濟制裁、貿易限制、政治干預、輿論攻擊、金融危機等，及早準備應對措施與政策，政策落地要快、狠、準，以強化國安防線、提升經濟韌力，鞏固發展優勢及國際競爭力，最重要是必須跟隨國家的政策，讓香港的獨特優勢不會因外部勢力干擾被削弱。

香港應繼續積極參與WTO、APEC、加入RCEP等國際經貿組織，深化與內地及「一帶一路」沿線國家合作，與祖國一同致力維護多邊貿易，共同建設多元、開放、創新的對外貿易體系。我們不應恐懼美國的威嚇，與國家槍口共同對外，讓美方明白中國人並不好欺負，美方若不收斂，反制招數將陸續有來。

美國打壓我國已不是一朝一夕的事，為的是維持美元霸權、世界一哥的地位，這場「戰爭」是一場持久戰，不會輕易結束，我們必須嚴陣以待應對即將發生的變化。美方若將中資企業在美國股市中除牌，香港應迎接他們來港上市；美國驅逐中國留學生、學者、研究人員，香港應做好迎接及擁抱他們到來讀書及工作的準備，讓他們為香港、為國家發展貢獻力量。

中美經濟總量超過世界三分一，只有合作共贏才是出路，中國夢甚至可以幫助美國人實現美國夢，推動世界經濟增長。美國特朗普政府對中國近乎無知的傲慢，最後將淪為國際笑話。中美之間不是一場零和遊戲，特朗普應立即叫停關稅戰，另聘一個熟悉中國事務、中華文化與哲學，以及中國當前國情的中國顧問，好好認識中國，互相合作，共同建設互相尊重、合作共贏的新型大國關係。

作者胡曉明教授是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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