方國珊｜政策賦能海島資源　香港旅遊經濟新機遇

在國家「十四五」規劃及2023年《香港旅遊業發展藍圖2.0》的政策引領下，配合「一簽多行」便利措施，香港旅遊業呈現蓬勃發展態勢。2025年，香港將重點開發海島及水上旅遊資源，憑藉獨特的地理優勢，開拓旅遊經濟新增長點。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日訪京，與港澳辦主任夏寶龍會面交流。會談中強調，香港未來需充分發揮海島資源優勢，創新發展短、中、長期旅遊產品。短期旅遊產品以海島觀光遊船為主，中期發展垂釣等體驗活動，長期則打造度假式產品。

而政府亦積極推進「片區式」旅遊開發計劃，為旅遊產品的創新發展注入活力。計劃包括發展前南丫島石礦場用地作度假及戶外康樂用途；發展長沙、貝澳、水口及石壁為南大嶼生態康樂走廊；以及發展尖鼻咀及白泥為生態旅遊節點。

除強化本土旅遊設施外，香港亦把握大灣區機遇。香港與中國旅遊研究院積極推動「遊艇自由行」計劃，未來有望實現香港、深圳及廣州三地水域的遊艇互通。大灣區經濟實力強勁，本地生產總值佔全國總量的11%，若能把握此機遇，與內地城市協同發展水上休閒旅遊產業，兩地的零售、餐飲、遊艇維修及燃油服務等相關行業將可乘著這艘「順風船」，帶動區域經濟協同發展。

筆者認為，海島旅遊將成為香港旅遊的重要發展趨勢，亦樂見粵港兩地合作優化海島旅遊產品。尤其是香港西貢坐擁世界地質公園及包括橋咀洲、鹽田梓等眾多天然海島資源，發展海洋旅遊條件優越。以南丫島博寮港計劃為例，該項目規劃建設超級遊艇及相關設施，並帶動周邊（約900個住宅單位，150間酒店房間，500個遊艇泊位及一條保育走廊）經濟發展，促進生態旅遊。

作者方國珊是西貢區議員、香港新界中小企總會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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