來稿｜打破建造業高成本困局　活化輸入外勞規管

來稿作者：袁順圍



香港建築成本多年居高不下、勞動力短缺問題嚴峻，已經成為阻礙土地房屋甚至社會發展的一大心病。政府早年雖引入「建造業輸入勞工計劃」應對人手不足問題，同時提出研究引入熟練技術工種，但相關計劃中尚有諸多細節值得商榷及優化，方能真正對症下藥。

本港建築成本持續高企，其中一個原因是缺乏合適的勞動力。政府早前公布 「2023年人力推算報告」 ，推算至2028年熟練技術人員短缺將達到6萬人，隨著建造業老齡化及即將迎來的退休潮，人力短缺問題或進一步惡化。

以電梯業的技術人員為例，根據機電署數字，全港現時約有74,000部升降機，較四年前增加約4,000部，平均每年增長達1,000部。此外，全港逾四成升降機的機齡超過30年，當中近7,000部更超過50年，這些都需要技術人員定期檢查及維修。但截至去年9月，註冊升降機工程人員有6,054人，較2023年的5,905人只增加了149人，註冊升降機工程師327人，較同期僅增加5人。換句話說，全港超過7萬部升降機全靠6,000多名升降機技工負責維修保養，平均每人要負責12部，人手奇缺可想而知。

這種現象導致的蝴蝶效應，除了拖慢工程進度，增加待維修的升降機安全隱患外，亦會造成額外安裝時間及費用，變相推高工程成本，長遠打擊香港的競爭力。

相信政府亦洞悉本港缺乏熟練技工的問題，早前《施政報告》便提出未來3年引入約1萬名熟練技工，當中就包括電梯技工，然而在效率和針對性方面，似乎仍有優化空間。效率方面，目前仍未公布計劃的工種清單，勞工及福利局長孫玉菡指仍在與業界討論中，預計至今年年中才有進一步公佈。針對性方面，計劃只開放予35歲或以下、沒有大學學位的人才，但就本文上述例子顯示，香港仍然稀缺升降機工程師，這些高端技術人才多數持有大學學位，且富經驗的工程師年齡未必在35歲以下，這些硬性規定或將香港真正需要的人才拒之門外。

針對整體行業人手緊張問題，政府於2023年亦推出「建造業輸入勞工計劃」，希望能解業界燃眉之急。但按照規定，申請的建築公司只容許相關外勞於兩年的工作簽註內在所申請的指定工程內工作。實際情況卻是，部分外勞來港僅數個月，指定工程就已經結束，但外勞卻不能在同一僱主下的其他工程幫手，浪費了餘下的工作簽註時間。另一方面，外勞完成指定工程後便要返回內地重新申請，來來回回幾個月漫長的手續及碎片化程序，浪費了大量時間及人力。

再者，「建造業輸入勞工計劃」的主要對象為公營工程合約，私營工程未能參與其中。雖然香港目前私營工程量有所減少，但當局也當未雨綢繆，否則當日後行業復甦，大量私營工程動工時卻發現無人可用，豈非「巧婦難為無米之炊」。此外，「建造業輸入勞工計劃」僅允許合資格工程合約的總承建商申請，而分判商則不可直接提交申請。全港合資格總承建商寥寥可數，仍未能從根本上解決整個行業人手短缺的困境。

有見及此，特區政府可在「建造業輸入勞工計劃」上精簡審批流程，加快外勞從申請至來港的時間；放寬輸入外勞的規限，做出彈性安排，例如允許他們進入私營工程工作，允許外勞在同一公司旗下的工程工作而不需再次申請，同時賦予分判商申請資格等。而在「引入熟練技術工種」方面，希望政府儘早公布相關清單並設立快速通道處理申請，同時適當放寬35歲或以下、無大學學位的限制，容許如升降機工程師等稀缺工種人才來港工作。

目前香港面臨本地經濟與結構轉型，亦有多項大型工程在未來數年陸續上馬，在建築業成本高企和人手短缺這一多年積弊上，希望政府從速行動，提高行政效率，改革阻礙發展的條條框框，讓建築行業重新煥發活力。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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