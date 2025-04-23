香港新方向｜從談判大師到紙老虎——特朗普為何會輸掉貿易戰

來稿作者：劉暢



美國總統特朗普以高調的姿態發動了對華貿易戰，聲稱要通過關稅大棒遏制中國發展，讓美國重新偉大，徹底重塑全球經濟格局。然而，隨著情緒平復，一個愈來愈清晰的共識正在形成：這位自詡為「談判大師」的政治人物，在中美貿易博弈中如同毛澤東當年說的「紙老虎」一般，看似張牙舞爪，實則一戳即破。

內部分裂與特朗普的不確定性

特朗普政府的貿易政策自始至終充斥著內部矛盾與混亂信號，這種分裂性已成為其貿易戰略的最大軟肋。特朗普缺乏對國家治理的系統認知，更缺乏對國際規則的尊重。他把治國當作《飛黃騰達》真人秀式的商業談判。然而，國際關係的複雜性遠非真人秀可比，貿易戰不是口水戰，需要全方位的戰略規劃。當特朗普發動關稅戰時，他似乎並未認真考慮過一系列關鍵問題：打多大？打多久？核心訴求是什麼？是否取得了核心高層和多個利益集團的一致支持？如何安撫民眾恐慌？有沒有整體計劃和配套措施？

美國政治學者福山（Francis Fukuyama）曾尖銳指出：「特朗普政府最大的特點，就是其政策完全建立在一時衝動之上。」這種領導風格在貿易戰中暴露無遺——沒有系統性的戰略規劃，沒有利益集團的共識凝聚，甚至連基本的政策延續性都無法保證。

自詡「交易大師」的總統不僅對中國加征高額關稅，更對歐盟、加拿大、墨西哥、日本等傳統盟友揮舞貿易大棒，甚至威脅制裁德國汽車、法國紅酒、印度鋼鐵，這種「無差別攻擊」讓美國在國際上徹底孤立。特朗普在關稅戰的同時，也在國內發動政治清洗：聯邦政府遭遇「忠誠度大審查」，專業公務員被大規模清洗；與主流媒體勢同水火，將CNN、《紐約時報》等斥為「人民公敵」；攻擊美國高校是「左翼洗腦工廠」；與民主黨的鬥爭白熱化導致政府瀕臨停擺。這種「對外四面樹敵，對內眾叛親離」的奇葩行徑，使得貿易戰演變成了「中國VS特朗普，特朗普VS美國，特朗普VS全世界」的奇特格局。

與其第一任期不同，如今的美國政商各界對極端貿易保護主義的危害有了更清醒的認識。美國商會、全國零售聯合會等商業組織已公開反對大規模加徵關稅。美聯儲主席鮑威爾公開拒絕按特朗普的要求降息，堅稱「美聯儲將保持政策獨立性，政策調整需基於經濟數據而非政治幹預」。加州政府甚至起訴特朗普政府，《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《經濟學人》、CNN等主流媒體也齊聲批評特朗普的關稅政策。原本打關稅戰需要配合輿論戰，結果卻演變成西方輿論與特朗普作戰的局面。

特朗普上任後第一個季度的支持率民調結果尤為尷尬，他以45%的支持率排在二戰後所有美國總統上任第一季度支持率的倒數第二。而排在倒數第一的則是第一個任期的特朗普自己。黨爭不休，內部撕裂嚴重，政府的執行力和效率成疑，在這樣的背景下，誰能有效執行關稅戰的戰略？此外，特朗普的反覆無常和不可預測性，也嚴重削弱了美國在國際談判中的信用。作為一個毫無信用、朝令夕改的人，他的態度和言論已經變得毫無意義。只有遵守規則、信守承諾的人才有談判的價值，而特朗普顯然不是這樣的人。

中國製造的鋼鐵長城：超級工業體的戰略底氣

與美國的內部分裂形成鮮明對比的是，中國展現出了空前團結的姿態和強大的產業韌性。當今中國已成為人類歷史上罕見的超級工業巨無霸，製造業總產值佔全球35%，是美國的兩倍，日本、德國的四倍，甚至超過美日歐三大經濟體之總和。全球50%以上的鋼鐵和船舶、60%以上的新能源汽車和5G基站、65%以上的動力電池、70%以上的高鐵裝備和無人機、75%以上的特高壓輸電線路、80%以上的太陽能光伏裝備和家電、85%以上的手機，全部都在中國生產。產量大、種類全、水平高，這就是中國製造業的底氣。這種產能規模大、產業鏈完整、技術水平高的優勢，使得中國在貿易戰中擁有前所未有的抗壓能力。

從「被卡脖子」到「卡別人脖子」，中國在貿易戰中的底氣亦來源於其從技術依賴到自主創新的戰略轉型成功。曾經在芯片、工業軟件等領域面臨「卡脖子」困境的中國，通過集中攻關實現了關鍵技術突破——中芯國際的7納米工藝、華為的麒麟芯片、國產CAD軟件的崛起，使芯片自給率從貿易戰前的20%提升至2024年的40%。同時，中國依託稀土資源（佔全球精煉產能80%）和新能源產業鏈優勢（全球75%鋰電池產能），發展出「原材料反制」能力，如限制鎵、鍺出口便震動全球半導體產業。

這種轉變的深層支撐是「雙循環」戰略構建的47萬億元內需市場緩衝帶，以及研發投入強度從2018年2.19%增至2024年3.2%的創新體系。如今中國不僅在傳統製造領域保持優勢，更在人工智能、量子通信等前沿技術形成反制籌碼，2024年以佔全球43%的專利申請量，完成了從「被動防禦」到「攻守易形」的質變，展現出通過技術自立重構全球產業格局的戰略韌性。

美債定時炸彈倒計時，股債匯三殺

特朗普發動貿易戰時顯然沒有意識到，美國正面臨著一個緊迫的時間窗口問題。2025年6月，美國將迎來約6.5萬億美元規模的巨額美債集中到期。這一嚴峻的償債壓力，令美國財政狀況更加吃緊，也大幅降低了美國在貿易戰中的承壓能力。美國需在短期內通過「借新還舊」方式續發債券，但當前10年期美債收益率已大幅提升，遠高於此前低利率時期發行的舊債利率（部分僅1%左右），導致美國政府的利息負擔大幅攀升。若市場認購意願不足，美債拍賣可能遇冷，進一步推高收益率，加劇財政壓力，若再融資不暢，可能引發美債市場動盪，甚至衝擊全球金融體系。

特朗普面臨的問題也不僅僅是美債大拋售那麼簡單。美股同樣經歷了大幅波動，更可怕的是美元也遭到了拋售。「股債匯三殺」，這在歷史上是極為罕見的，上一次似乎還要追溯到2000年互聯網泡沫破裂時期。這種系統性風險的出現，根本原因在於美國經濟的「三重脫鉤」：虛擬經濟與實體經濟脫鉤、財政政策與貨幣政策脫鉤、國家利益與跨國公司利益脫鉤。

美國國債是美元的錨，錨穩，美元就能保持全球認可的強勢貨幣地位；錨松，美元也就處於危險之中。佈雷頓森林體系解體後，全球貨幣體系轉向了市場化的浮動匯率加信用貨幣模式。在此之前，美元與黃金直接掛鉤，穩定性極高。而現在，美元正面臨著前所未有的信任危機。國際投資者不再熱衷於購買美國國債，原因有多方面：首先，美國債務規模已經達到驚人的水平。目前美國國債餘額已突破36萬億美元，一年的國債利息支出就超過1萬億美元，而美國一年的財政收入才不到5萬億美元，光國債利息支出一項就要花掉超過五分之一的財政收入。而且美國政府要支付7萬億美元左右的日常費用才能維持政府運作。

此外，美聯儲為了對抗通脹，不斷加息，導致銀行存款利率攀升，這讓收益相對較低、風險卻在增加的國債對投資者缺乏吸引力。同時，像中國、日本這些過去美債的主要買家，也正在逐步減少持有量，許多國家開始去「美元化」，以避免被美國制裁，索性不再大量持有美債。

特朗普發動關稅戰的真正戰略意圖，是以貿易壁壘為籌碼，脅迫全球主要經濟體尤其是中國增持美債，以緩解其日益惡化的債務危機。然而這一精心設計的「關稅-美債」捆綁策略在中國堅定的反制立場下徹底破產，中國的堅決立場不僅保護了自身利益，更向全球傳遞信號：美國不能再用關稅大棒脅迫他國為其無節制的債務融資買單。這一關鍵抵抗，正在瓦解美國長期依賴的「出口通脹、進口資本」全球金融霸權模式。

正義性與民心向背：紙老虎的終局

在國際關係中，佔領道義制高點有助於將其轉化為實質性的外交支持。特朗普上臺後，先是針對與美國關係最為密切的墨西哥和加拿大，接著公然恐嚇丹麥要吞併格陵蘭，對包括歐盟在內的所有盟友加徵關稅，盟友普遍感到茫然和背叛。這種「無差別攻擊」讓美國在國際上徹底孤立，歐盟採取了對等制裁措施，日本也拋售美債，引發美債市場震盪，連日本政界都開始對特朗普的態度日益強硬。與之相比，「上善若水，水善利萬物而不爭」的中國堅持走和平發展道路，不謀求霸權，不搞「零和博弈」，而是追求合作共贏。這種基於道義和共同利益的外交理念，必將贏得更多國家的認同和支持。

關稅戰打響後，美國國內民眾恐慌搶購，並爭相下載中國電商平臺的應用，互相交流如何購買平價中國商品的經驗。這說明，特朗普的關稅政策與美國普通民眾的利益背道而馳。相比之下，中國民眾對這次貿易摩擦表現得異常冷靜。經過幾年的中美博弈，中國人民親眼見證了國家在重要領域的長足進步，自信心日益增強，同仇敵愾，形成了上下一心的強大合力。特朗普的一系列操作，反而激發了中國的決心和鬥志，使各界形成了前所未有的清醒共識和空前團結。「上下同欲者勝」。只要國內聲音統一，民心所向一致，沒有什麼困難是克服不了的。今天的困難再大，能比建國初期更難嗎？能比抗日戰爭、解放戰爭時期更艱苦嗎？七十多年前，新中國尚未站穩腳跟，都敢於在抗美援朝戰場上與美國硬碰硬，何況是今天的中國？

紙老虎終究是紙老虎，當歷史的浪潮滾滾向前時，任何試圖阻擋人類進步潮流的力量，都將被無情沖刷。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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