新思維｜削2500元學生津貼　政府為滅赤漏算民情

來稿作者：彭意婷



政府倉促取消$2500學生津貼以削赤，究竟有否真正考慮過施政需以民為本，審慎評估對市民影響？

問題癥結在於政府只著眼數字，卻忽略市民訴求。影響近80萬學生家庭的津貼，在毫無預警下取消，市民連最基本的發表意見機會也沒有，遑論消化和準備應對。即使引來廣泛反對，政府仍堅持己見，反映決策時完全沒有預測和評估民情。整個施政過程中，市民參與度嚴重不足，根本沒有受到應有的尊重。

檢視現況，當政府取消$2500津貼，市民卻看到不少大型基建工程頻頻超支，「18區日夜都繽紛」等活動更遭質疑浪費。根據文件記錄，社區參與計劃最少42項活動獲撥款近2800萬，當中離島區4項活動用380萬，油尖旺區5項活動花358萬。「夜屯園」三個項目共涉207萬，包括25萬元社交媒體宣傳費、120萬辦三晚活動，及62.3萬製作霓虹燈。這些活動形式重複，效益成疑，與教育投資相比，何者更能惠及市民？

問題更見複雜的是，取消津貼只是打擊基層的眾多措施之一。長者乘車優惠改為「兩蚊兩折」並限制每月240程、削減社福開支15億影響3000名社工。加上公共服務接連加價：九巴加4.3%、城巴加7.5%、中電加0.98%、港燈加0.9%、公屋加租10%、公營醫療服務加價、港鐵加價3.09%。

政府最新數據顯示，今年3月整體消費物價指數按年升1.4%，基本通脹率為1%。當中電力、燃氣及水費大幅上升14%，交通及住屋各升1.7%，外出用膳及外賣上升1.3%。在各項加價夾擊下，基層市民百上加斤。

據眾多關注基層的團體調查顯示，98.3%基層家長反對取消津貼，83.2%需要節衣縮食應付子女學習。當中44.2%受訪者子女領取全額學生資助，24.9%領取綜援，清楚反映受影響者主要是弱勢社群。更有超過兩成特殊教育需要（SEN）學童家庭表示或需暫停治療。

每個家長都希望孩子有更好發展，而受訪家長表示，每月教育開支約3,000元，$2500津貼對發展孩子興趣至關重要，現在只能取消游泳班等活動，甚至有家長叮囑子女「唔好食咁多、唔好長肥」以省新衣。

《淮南子》有言：「法生於義，義生於眾適，眾適合於人心，此治之要也。」意指良好的政策必須建基於公義，而公義源於眾人的需要，只有符合民心的政策才是治理之道。從這個角度看，政府一方面高調提倡扶貧，另一方面的措施卻令基層首當其衝，前後矛盾。

政府必須認真評估基層可支配收入，確保基本生活質素不受影響，並全面檢視各項削減福利措施的累積影響。同時應考慮分層或分階段方案，給予市民適應期。不能為了減赤而罔顧民情，令基層生活百上加斤，否則只會引發民怨，這實在是施政下策，後患無窮。

作者彭意婷是新思維副秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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