帶﹒路共享｜塞內加爾的光明之路　改變生命的白內障手術

來稿作者：迪巴



作為共享基金會在塞內加爾的項目專員，我在西部城鎮法蒂克的醫院工作已經有一年多。在這裡，我們的工作是致力於消除由白內障引起的失明。本身是塞內加爾人的我，由於曾經學習過中文，所以我的職責是協助中國眼科醫生在為當地白內障患者進行術前眼科檢查時，透過中文、英文、法文和塞內加爾當地語言沃洛夫語的翻譯，使雙方之間的溝通更加順暢。

我曾經在塞內加爾的最大港口達喀爾擔任物流經理，當時從未想像過會為慈善機構或類似組織工作。直到我透過宣傳，得知共享基金會將來到本地為人民提供免費白內障手術時，我毅然決定暫時放下手上的工作，加入共享基金會，為家鄉人民服務。起初，我只是抱著嘗試的心態，甚至對整個項目是否能改善人民的生活存疑。項目開展過後，我在工作中開始看到一個又一個病人在中國醫生的治療下重見光明，讓我深深感受到當初這個決定的深遠意義。

除了協助醫院為病人檢查眼睛外，我也負責詢問病人資料，了解他們的情況。（作者提供）

我想分享一個深刻地改變了我人生的故事。故事的主角是一位來自塞內加爾北部Matam的老人，他雙目失明，四處尋醫無果，無奈之下，帶著小女兒，懷抱著一絲微弱希望前來諮詢。我們工作人員聽聞他的遭遇，私下也暗自思忖，他恢復視力或許只是奢望。直到我們帶他來到福建醫療隊的高醫生的前面……

高醫生為這位老人仔細檢查後，坦誠相告病情的複雜性：即便手術，視力也未必能顯著提升。老人瞬間失望，正欲離去。高醫生趕緊喚住他，耐心地與他和小女兒深入交談。老人說，他幾乎跑遍了塞內加爾所有大醫院，卻屢屢失望而歸，連恢復一丁點視力的機會也沒有。他還提到，因為無人照料，小女兒被迫輟學，只能留在家中充當他的嚮導員。

聽完老人的故事後，高醫生於心不忍，請他回到診症室，承諾會盡力幫助他。聽完高醫生的話，老人和他的女兒不約而同地流下了眼淚。隔日，老人的手術順利完成，視力從無光感提升至 0.2。在診間裡，老人激動地呼喊：「我看見了……我看見醫生了……我終於再次看見我女兒……多麼可愛的女兒……」 高醫生深受所動，而我也忍不住流淚。為了不讓別人看到我的淚水，我一度離開診症室到外面走走。高醫生最後要求老人答應她，回家後讓女兒上學學習。老人欣然答應。

我的主要工作之一是要協助醫生幫病人做術前檢查。（作者提供）

這段經歷令我的心中充滿了感動與希望，深切體悟到生命的脆弱與美好。我深知，這份工作承載的，遠不止醫術救治，更是給予他人希望與勇氣的使命。自此，我心中使命感愈發強烈，渴望在未來，藉由更多人道主義工作，為更多需要幫助的人奉獻我的力量，尤其是身處苦難的人們，傾盡全力。

截至目前，基金會已在塞內加爾已經完成超過3,000例的手術。在這小小的診間裡，每天上演平凡卻動人的故事。我深感榮幸，能夠為這些人盡己所能，播撒光明的種子，讓中塞友誼在此生根發芽、茁壯成長。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者迪巴是共享基金會塞內加爾項目專員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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