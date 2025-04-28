我的九龍城｜貫通九龍海濱　打造維港新景觀

來稿作者：吳寶強



維港兩岸的海濱長廊一直是香港市民引以為傲的城市景觀，然而細心的市民不難發現，九龍區的海濱至今仍存在多處斷點，未能形成完整的休閒空間。筆者認為，現在正是推動「九龍新海濱」計劃的最佳時機，透過連貫紅磡、土瓜灣至啟德的海濱空間，打造由尖沙咀至觀塘的海濱長廊，不僅能提升市民生活質素，更能為旅遊業注入新活力。

漫步九龍城區海濱，不難發現三處明顯的斷點：翔龍灣煤氣調壓站、海心公園魚尾石一帶，以及青洲英泥碼頭私人地段。這些斷點就像美麗項鍊上缺失的珍珠，讓行人無法一氣呵成地欣賞維港美景。更令人惋惜的是，紅磡前碼頭用地長期閒置，白白浪費了珍貴的海濱資源。

現在正有改變的契機，為優化維多利亞港的公共空間管理，政府於2024年12月5日提出《保護海港（修訂）條例草案》，明確規範填海工程審批標準，並簡化小型改善工程的行政程序。新制允許發展局局長豁免符合條件的項目，如行人板道、單車徑、海岸泳池、觀景台、防波堤、海堤等，條件包括其水下或水面覆蓋面積不超過0.8公頃，以回應公眾對親水設施的需求。另外，早前財政司司長陳茂波亦表示，政府將研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成設有遊艇會的海濱新地標。

翔龍灣煤氣調壓站、海心公園魚尾石一帶，以及青洲英泥碼頭私人地段為九龍城區海濱的三個斷點。於翔龍灣斷點，連接時可同時加入活化概念，巧妙融入牛棚藝術村的歷史元素。這個前身為1908年牲畜檢疫站的藝術聚落，見證了香港的發展變遷，可設置互動式歷史展板或裝置，讓市民在休閒之餘，也能了解這片土地的歷史故事。

針對海心公園段，如以不填海方案，可優化魚尾石後方建設行人通道，以提高行人通達性。另一方案是允許海港工程，可參考台灣新竹「魚鱗天梯」的設計理念，將傳統防波堤改造成兼具功能與美觀的觀景階梯。這種創新的「拋石護岸」設計，既能保護海岸線，又能為市民提供休憩空間，一舉兩得。

而黃埔/土瓜灣段 (青洲英泥碼頭)現有私人業權問題，當局宜與之盡快商討。因應不同情況，可採用開合橋或海濱棧道等形式。政府與相關業權持份者可共同構建一個多功能的海濱平台廣場，舉辦巿集或文藝表演，加入公共休憩空間、垂釣區域等，讓區內居民享用。

紅磡站南面的臨海及前碼頭用地，在活化時須改善現在道路的連接，提高市民前往上址用地的可達性。可加入觀景平台等，並引入商業元素，如特色餐廳、文創市集及零售店舖，定期舉辦不同主題的展覽、表演，如無人機匯演、載人觀光氣球、遊艇遊覽等

為加快實現海濱長廊，除提高社區參與，亦要考慮成本效益及可持續發展。可開拓公私營合作模式，或進行招標並推動私人公司參與，提供誘因予私人公司，例如容許設置更多商場、巿集、旅遊、餐飲及娛樂設施, 增加成本效益，不僅能提高經濟回報，加快項目進度，還能確保項目的可持續性。

九龍半島坐擁一覽維港兩岸的海岸線，只要打通關鍵節點，配合啟德體育園等新發展，長遠必能打造世界級的海濱景觀。海濱發展必須做到「三合一」：文化底蘊、商業活力與休閒功能的完美結合。這不僅是城市規劃的進步，更是我們送給下一代的最佳禮物。

九龍城區議會正就市民關注的議題，包括《九龍城區的交通配套》及《優化海濱設施》等，集思廣益，徵詢巿民意見，請大家踴躍發表。讓我們攜手合作，見證「九龍新海濱」從藍圖變為現實。

作者吳寶強是九龍城區議員、民建聯九龍城支部主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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