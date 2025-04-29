來稿｜新加坡大選——引退讓賢成文化

來稿作者：陳文坪



新加坡全國大選（國會）投票日定於5月3日舉行，包括執政黨人民行動黨（PAP）及反對黨工人黨、前進黨等11個政黨都提名競選。目前是競選期，各個黨派候選人正如火如荼深入居民區拉票、上媒體宣講、舉行實體群眾大會來宣揚自己的政綱。有的候選人會挨家挨戶走訪居民、到熟食中心、巴剎、鄰里商店、咖啡店、地鐵站等人流多的地方派發選舉傳單、競選政綱等活動，甚至在咖啡店或熟食中心就地接受採訪，讓候選人直接與居民互動、更接地氣向選民介紹自己、介紹政黨的競選宣言、綱領而爭取選票。

剛過的4月23日是大選提名日。各個政黨都派出最佳人選／陣容競逐國會議席。從提名的結果來看，這次大選的競爭是歷來最激烈的一次。值得提名截止時間的最後30分鐘，PAP還作候選人調整參選的選區。雖是如此，PAP與往屆一樣，多位資深部長、議員還是主動讓賢引退，不參加大選，讓新人上陣，實行（現）團隊的更新工作。例如現任副總理王瑞傑（64歲）、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢（71歲）都宣佈引退，沒有繼續參加來屆大選。他們都以國家利益為首要考量，讓領導團隊早日更新，以應付未來更大的挑戰。

早前，國防部長黃永宏醫生（66歲）也宣佈引退。他說，領導層更新一直是行動黨的核心力量與優點，2001年時也有議員和部長退下，才引進了包括他在內的新人，「現在是時候輪到我了」。總理公署部長兼教育部第二部長孟理齊博士（60歲）、國防部高級政務部長王志豪（63歲）也都宣佈退下不參選。

永續發展與環境部兼交通部高級政務部長許連碹博士（67歲）也自動引退。這位過去多屆選舉中獲得70%高票率的「票後」，也讓位給更年輕的候選人上陣，在坊間也成了佳話。還有，14位國會議員，他們的年齡從43歲至61歲不等，從年齡來看，他們正當壯年，也讓位給新人。

新加坡從1959年自治開始，PAP就在歷屆大選中贏得人民支持而執政至今。而執政黨在過去一甲子裏，已經形成了一套「選舉文化」、「更新文化」、甚至「讓賢文化」。這一「DNA」文化 是難能可貴的，也是世界無數政黨中的先鋒。

PAP的「選舉文化」是在每屆（四至五年）大選時，都會派出約三分之一的新人上陣，由領軍部長帶領，從中學習，累積經驗，培養人才；「更新文化」是新國總理的年齡在70歲上下就會更替，權力和平轉移。從已故建國總理李光耀、到第二代總理吳作棟、再到第三代總理李顯龍都是在任內移交權力給接班人，而接班者都在50歲上下接任，形成了獨有的領導團隊自我更新；「讓賢文化」是一些部長、議員會自動要求總理讓他們早日退下或不參加來屆選舉，讓新人上陣，讓政黨實現自我更新、與新一代選民共同成長。

本屆大選，無論是執政黨或反對黨，都派出許多新人參選。而反對黨一些新人的個人履歷都非常亮麗，可媲美執政黨準候選人，如名校學歷、執業律師、醫院醫生、學院講師、私企老總、社會服務者、公共服務者等俱全。

新加坡的政治雖競爭激烈，但各黨派相處還是和諧的。競選期間，在同一地點不期而遇，執政黨部長或候選人與反對黨候選人都會握手言歡，相互寒暄，笑臉相迎。有的反對黨候選人／團隊與競選對手李顯龍資政在社區拜票相遇時，還一起與這位前總理李顯龍合影。這種畫面，在激烈的競選期間，給選民留下了不少温馨的記憶。

政黨政治，競爭是常識。但也不能隨意開淡倉支票，兑現承諾才是從政者獲得支持的最有力保證。誰能在大選中獲勝，不在於競選期間，而是過去多年裏，政黨或候選人為選民做了什麼？而非只在短短的不到三個星期的選舉時間。選民是明智的，也是最有力量作出「裁決」。

縱觀區域國家或地區，有的政治人物，為了自身利益，即便沒有獲得政黨提名，也堅持參選。如與新加坡這些議員部長相比，那簡直是私利凌駕一切。但也有少數獲得民意支持，不被推薦，被打壓者例外。

民主與政黨政治息息相關，而政黨政治與民主卻相輔相連。新加坡部長可以公開自身的去留， 消除了人們不必要的揣測，也就少有謠言。這不但對政黨制度有利，也給當事人名譽加分。五千年的中華文化博大精深，但大中原還是沒有學好，更別說去做。

PAP部長、議員這種自動引退、讓賢，不戀權力，已成了執政黨的DNA文化。而PAP對候選人品行端正、溝通能力、服務精神等也是高標準的要求，過去六十多年來，絲毫沒有半點馬虎。這也是PAP另一種優良的「DNA」。這些DNA文化，值得其它政黨或從政者的學習與借鑑。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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