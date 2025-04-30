仲點論政｜首屈一指的主場

來稿作者：劉仲恒



過去二十年間，歐洲足球頂級聯賽呈現出一個顯著趨勢：諸多大球會紛紛重建主場，將原本約3萬個座位的規模，擴增至5萬至6萬個座位。門票收入的成倍增長固然是考量因素之一，但更為重要的是，唯有擁有一座嶄新、設備世界一流且具劃時代意義的主場，方能奠定大球會在業界的「江湖地位」，並賦予球迷充足的信心。球迷們深知，一支僅擁有兩千座位、單邊看台主場的球會，要在頂級足球賽事奪魁，無異於天方夜譚。

幾天前，筆者有幸獲邀觀看一場謝霆鋒演唱會，親身領略了啟德場館的先進之處。被譽為「香港之子」的謝霆鋒，成為首位在啟德獻唱的本地歌手，整場演出聲、色、藝俱全，令人讚嘆。演唱會舞台的設計巧妙地發揮了啟德主場館的硬件優勢，360度旋轉舞台營造出奇幻的空間效果，巨型天幕與激光矩陣為觀眾帶來震撼的視覺衝擊，環繞式音響系統更是讓音樂直抵人心。毫無疑問，正是依託這座客觀存在的頂級場館，才成就了如此精彩的演出。觀看演唱會後，不僅美妙的音樂縈繞心頭，筆者亦深深為這座新場館所折服。香港作為國際大都會，確實亟需這樣一座世界級場館，如今我們的「主場」在亞洲絕對首屈一指。

音樂固然是演唱會的核心，但歌迷入場觀演，遠非僅為聽歌這麼簡單。以現今的科技水平，聽歌輕而易舉，只需打開手機即可。因此，入場的歌迷皆期望在觀看樂隊或歌手表演時，獲得最佳的觀演體驗。優質的場館與安排，能讓歌迷在整個活動過程中始終保持興奮與投入；反之，低劣的場館只會破壞觀眾的心情，即便歌曲再動聽也無濟於事。筆者在海外求學時便有過親身經歷，有一次張學友前往加拿大巡迴演唱，在某二線城市的演出場地竟是一座冰上曲棍球場。該場館的音響系統根本不適合舉辦演唱會，最終毀了那場精彩的演出。

那麼，一座頂級場館應具備哪些條件呢？在筆者看來，首先要有最先進的音響系統。畢竟演唱會圍繞音樂展開，無論舞台表演如何精彩，糟糕的音響系統都會毀掉整場演出。其次是照明系統，燈光不僅能影響音樂會觀眾的情緒，還會影響他們與舞台上表演者的互動方式。再者是場地設施，運作良好的空調系統、乾淨的衛生間以及便捷的交通等，皆是必不可少且能提升活動體驗的關鍵元素。最後是完美的氛圍，總而言之，怎樣的場館與氛圍，就能吸引怎樣的觀眾。若沒有好的場館，卻想吸引優秀的表演者和高素質的觀眾，無異於癡人說夢。

此次觀看謝霆鋒演唱會，是筆者在啟德體育園主場館的首次體驗。基於親身感受，筆者可以肯定地說，如今我們的硬件配置堪稱亞洲頂級。那升降舞台搭配多層看台的設計，為觀眾帶來了極佳的觀感，完美樹立了演唱會場館的新標杆，我們為這座新主場感到無比自豪。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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